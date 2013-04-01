NPD : HTC bu yıl için bir Windows tablet hazırlığı içerisinde





Akıllı telefon pazarında yaşadığı üstüste kayıplar ile geçmiş dönemdeki lider havasından uzaklaşan HTC, tablet pazarında da uzun süredir sessiz. Firmanın arayüz optimizasyonu ve düşük pazar payı nedeniyle Microsoft ile anlaşamadığı ve Windows ekosisteminin dışında kaldığı gündeme gelmişti. Son iddialar ise olayın tam tersine doğru geliştiğini gösteriyor.





NPD DisplaySearch tarafından verilen bilgilere göre HTC, bu yıl için Windows işletim sistemi odaklı bir tablet pazara sunmanın planlarını yapıyor. Üzerinde çalışılan tabletin hangi Windows versiyonunu çalıştıracağı bilinmezken, 10.1 inçlik LG Display üretimi ekranda Full HD çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Bazı kaynaklar HTC'nin üretim için Pegatron firmasını seçtiğini ve hacimli üretime başladığını dile getiriyor.





HTC'nin geçen yıl Microsoft ile anlaşmazlığı sonrasında Butterfly ve One modelleri ile gelecek için umut vaad ettiği ve Windows tablet geliştirme çalışmalarına kabul edildiği tahmin ediliyor. HTC'nin Windows tabletinin ne zaman pazara sunulacağı konusunda ise herhangi bir bilgi yok.









http://www.phonearena.com/news/NPD-DisplaySearch-HTC-tablet-could-be-coming-this-year-powered-by-Windows-Not-April-Fools-gag_id41397