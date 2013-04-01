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NPD : HTC bu yıl için bir Windows tablet hazırlığı içerisinde

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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NPD : HTC bu yıl için bir Windows tablet hazırlığı içerisinde

Akıllı telefon pazarında yaşadığı üstüste kayıplar ile geçmiş dönemdeki lider havasından uzaklaşan HTC, tablet pazarında da uzun süredir sessiz. Firmanın arayüz optimizasyonu ve düşük pazar payı nedeniyle Microsoft ile anlaşamadığı ve Windows ekosisteminin dışında kaldığı gündeme gelmişti. Son iddialar ise olayın tam tersine doğru geliştiğini gösteriyor.

NPD DisplaySearch tarafından verilen bilgilere göre HTC, bu yıl için Windows işletim sistemi odaklı bir tablet pazara sunmanın planlarını yapıyor. Üzerinde çalışılan tabletin hangi Windows versiyonunu çalıştıracağı bilinmezken, 10.1 inçlik LG Display üretimi ekranda Full HD çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Bazı kaynaklar HTC'nin üretim için Pegatron firmasını seçtiğini ve hacimli üretime başladığını dile getiriyor.

HTC'nin geçen yıl Microsoft ile anlaşmazlığı sonrasında Butterfly ve One modelleri ile gelecek için umut vaad ettiği ve Windows tablet geliştirme çalışmalarına kabul edildiği tahmin ediliyor. HTC'nin Windows tabletinin ne zaman pazara sunulacağı konusunda ise herhangi bir bilgi yok.



http://www.phonearena.com/news/NPD-DisplaySearch-HTC-tablet-could-be-coming-this-year-powered-by-Windows-Not-April-Fools-gag_id41397 Yorum Yaz
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orhankara95 6 yıl
Arayüzü değiştirin o standart htc arayüzüyle tablet mablet olmaz.
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Húrin 6 yıl
windows 8 + htc tablet fiyatı +4000 dolardan çıksa şaşırmam
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bellair 6 yıl
htc nin böyle bir atağa geçmesi gerekiyordu zaten. umarım hem tasarım hem stabilite konusunda iyi bir iş çıkarır.
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wolf silver 6 yıl
androıde tablet yap. wındows daha yenı ve pek uygulama yok gıbı.. gecmıste tablet yapıp satmamıs olabılırsın ama artık devır degıstı... htc one gıbı tasarımı malzemısı ve yenı ozellıklerle dolu bır tablet yapsa tablet pıyasasında 1 veya 2 olabılır..
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|M|N|Ç| 6 yıl wolf silver
wolf silver
androıde tablet yap. wındows daha yenı ve pek uygulama yok gıbı.. gecmıste tablet yapıp satmamıs olabılırsın ama artık devır degıstı... htc one gıbı tasarımı malzemısı ve yenı ozellıklerle dolu bır tablet yapsa tablet pıyasasında 1 veya 2 olabılır..

Bugün tablet alacak olsam ya Ios ya windows alırım ne kadar androidi sevsemde tabletin buyuk telefondan farkı yok
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bayraak 6 yıl
htc de çok iyi bir potansiyel var tablet yapmak için. Umarım güzel bir iş çıkarırlar
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