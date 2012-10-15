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NPG Group tarafından hazırlanan Mobile Gaming 2012 raporu yayınlandı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gün geçtikçe daha da popüler hale gelen mobil oyunlar artık birçok oyuncunun daha fazla vakit geçirdiği oyunlar halini almaya başlamış durumda. NPG Group tarafından hazırlanan Mobile Gaming 2012 raporu da oyuncuların mobil oyunlara olan eğilimlerini destekler nitelikte.
Mobile Gaming 2012 raporuna göre, araştımaya katılan 5923 oyuncunun %23'ü mobil cihazları üzerinde etkin bir şekilde oyun oynamakta ve katılımcıların %50'side geçtiğimiz yıla göre mobil oyunlara daha fazla vakit ayırmakta. Mobil oyuncuların giderek artmasını iki temel nedene bağlayan NPD Group, bunları: birçok oyunun ücretsiz olması ve elverişlilik olarak sıralıyor. Ücretsiz oyunları kullanan katılımcıların %30'unun oyun içi satışları kullandığı veya oyunun tam versiyonu aldığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan NPD Group'tan analist Liam Callahan, mobil oyunculuğun gün geçtikçe artmasındaki en önemli etkenlerden birinin ücretsiz oyunlar olduğunu dile getiriyor. Callahan, geliştiricilerin oyun fiyatlarını belirlerken dikkatli olmalarını, mümkün oldukça çok sayıda oyuncuya ulaşabilecekleri bir fiyat belirlemeleri gerektiği ifade ediyor. Konsol oyunları ve mobil oyunlardaki oyun içi satışları da kıyaslayan Callahan, mobil oyunların konsol oyunlarına göre daha maliyetli satın alma seçenekleri olduğuna da dikkat çekiyor. Ayrıca Callahan açıklamasında, oyun geliştirici ve yayıncıların yaşadığı temel sıkıntılardan birinin ücretsiz yapımları paralıya çevirme noktasında yaşandıklarının da altını çiziyor.
http://www.bgr.com/2012/10/14/mobile-gaming-2012-npd-group-report-survey/ Yorum Yaz
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