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NTP, e-mail ile ilgili patentleriyle teknoloji dünyasının 13 dev ismini yola getirdi

6 yıl
3,1b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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İsmini bilmediğimiz firmalardan NTP, yoğun trafiğin yaşandığı elektronik posta alanın teknoloji dünyasının devlerini patentleriyle dize getirmeyi başardı.   
90’lı yıllarda kablosuz elektronik posta teknolojisi üzerine çalışmış Thomas Campana isimli bir araştırmacı ve Don Stout adında bir avukat tarafından kurulan NTP,  aralarında Apple, Google ve Microsoft’un da bulunduğu günümüz teknoloji dünyasının 13 önemli ismi ile imtiyaz hakkının kendisinde olduğu kablosuz elektronik posta teknolojisi ile ilgili patentlerinin kullanım hakkı için lisans anlaşmasına vardı. 
Anlaşmaya konu olan patentlerin koruma süresinin bu yıl sona ermesinden, diğer bir deyişle patentlerin içeriği kamu malı sayılarak tüm firmalarca özgürce kullanılabilecek olmasından ötürü, anlaşmanın geriye dönük satılan ya da servise sunulan çözümleri kapsadığını söylemek mümkün.
Öte yandan anlaşmanın ekonomik boyutu resmi olarak bilinmemekle birlikte; anlaşmanın 13 dev firma; AT&T, Verizon Wireless, Sprint Nextel, T-Mobile USA, Apple, HTC, Motorola Mobility (Google), Palm (HP), LG Electronics, Samsung Electronics, Google, Microsoft ve Yahoo ile imzalanmış olması NTP’nin ciddi bir gelir sağlamış olmasını akıllara getirmiyor değil.
Şimdiye kadar ticari anlamda herhangi bir çözümü pazara sunmayan ancak elektronik posta teknolojisi üzerine önemli bir patent portföyünü elinde bulundurduğu düşünülen NPT, 2001 yılında Blackberry’nin geliştiricisi Research In Motion’a patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmış ve RIM’in ABD içerisindeki posta servisi ile Blackberry satışlarının yasaklanmasını talep etmişti. RIM, davayı kaybetmiş ancak temyize götürerek karara itiraz etmişti. 2006 yılında ise RIM, NTP ile anlaşmaya vararak 612,5 milyon dolarlık ödeme yapmak zorunda kalmıştı.  


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darkaura 6 yıl en beğenilen
Patentleri aliyor ama hic bir sey uretmiyor, seneler sonra bu patentleri kullananlardan parasini topluyor. Mevcut patent sistemi fikir haklarini korumakdan cikip, "koseyi once ben kaptim parasini odeyin" rant sistemine donusmus.

Herkez mevcut patent sisteminden sikayetci zaten. Bunu iskolu haline getirmis avukat guruplari var. Patent hakki dogru olsada olmasada dava aciyorlar. Bu davalarla ugrasmak istemiyecek yada dava suresince gelecek kisitlamalardan cekinen firmalarda koparabildikleri kadar para kopariyorlar. Elbet icatlarin fikirlerin korunmasi gerek ama bunun cercevesinin iyi cizilmesi sart. Menudeki buttonlarin basma seklinden gecmise yonelik dava acilmasi is degil
Patentleri aliyor ama hic bir sey uretmiyor, seneler sonra bu patentleri kullananlardan parasini topluyor. Mevcut patent sistemi fikir haklarini korumakdan cik...
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cngiz 6 yıl
darkaura
Patentleri aliyor ama hic bir sey uretmiyor, seneler sonra bu patentleri kullananlardan parasini topluyor. Mevcut patent sistemi fikir haklarini korumakdan cikip, koseyi once ben kaptim parasini odeyin rant sistemine donusmus. Herkez mevcut patent sisteminden sikayetci zaten. Bunu iskolu haline getirmis avukat guruplari var. Patent hakki dogru olsada olmasada dava aciyorlar. Bu davalarla ugrasmak istemiyecek yada dava suresince gelecek kisitlamalardan cekinen firmalarda koparabildikleri kadar para kopariyorlar. Elbet icatlarin fikirlerin korunmasi gerek ama bunun cercevesinin iyi cizilmesi sart. Menudeki buttonlarin basma seklinden gecmise yonelik dava acilmasi is degil

Kesinlikle katılmamak elde değil. Patenti alıp hiçbir ürün veya hizmet sunmayıp, sonra aaa patent ihlali var deyip para almak. Bu patent olayının iyice suyu çıktı. Uluslararası boyutta patent yasalaranın tekrar ele alınması gerekiyor.
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darkaura 6 yıl
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darkaura 6 yıl en beğenilen
Patentleri aliyor ama hic bir sey uretmiyor, seneler sonra bu patentleri kullananlardan parasini topluyor. Mevcut patent sistemi fikir haklarini korumakdan cikip, "koseyi once ben kaptim parasini odeyin" rant sistemine donusmus.

Herkez mevcut patent sisteminden sikayetci zaten. Bunu iskolu haline getirmis avukat guruplari var. Patent hakki dogru olsada olmasada dava aciyorlar. Bu davalarla ugrasmak istemiyecek yada dava suresince gelecek kisitlamalardan cekinen firmalarda koparabildikleri kadar para kopariyorlar. Elbet icatlarin fikirlerin korunmasi gerek ama bunun cercevesinin iyi cizilmesi sart. Menudeki buttonlarin basma seklinden gecmise yonelik dava acilmasi is degil
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