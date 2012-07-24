NTP, e-mail ile ilgili patentleriyle teknoloji dünyasının 13 dev ismini yola getirdi

İsmini bilmediğimiz firmalardan NTP, yoğun trafiğin yaşandığı elektronik posta alanın teknoloji dünyasının devlerini patentleriyle dize getirmeyi başardı.

90’lı yıllarda kablosuz elektronik posta teknolojisi üzerine çalışmış Thomas Campana isimli bir araştırmacı ve Don Stout adında bir avukat tarafından kurulan NTP, aralarında Apple, Google ve Microsoft’un da bulunduğu günümüz teknoloji dünyasının 13 önemli ismi ile imtiyaz hakkının kendisinde olduğu kablosuz elektronik posta teknolojisi ile ilgili patentlerinin kullanım hakkı için lisans anlaşmasına vardı.

Anlaşmaya konu olan patentlerin koruma süresinin bu yıl sona ermesinden, diğer bir deyişle patentlerin içeriği kamu malı sayılarak tüm firmalarca özgürce kullanılabilecek olmasından ötürü, anlaşmanın geriye dönük satılan ya da servise sunulan çözümleri kapsadığını söylemek mümkün.

Öte yandan anlaşmanın ekonomik boyutu resmi olarak bilinmemekle birlikte; anlaşmanın 13 dev firma; AT&T, Verizon Wireless, Sprint Nextel, T-Mobile USA, Apple, HTC, Motorola Mobility (Google), Palm (HP), LG Electronics, Samsung Electronics, Google, Microsoft ve Yahoo ile imzalanmış olması NTP’nin ciddi bir gelir sağlamış olmasını akıllara getirmiyor değil.

Şimdiye kadar ticari anlamda herhangi bir çözümü pazara sunmayan ancak elektronik posta teknolojisi üzerine önemli bir patent portföyünü elinde bulundurduğu düşünülen NPT, 2001 yılında Blackberry’nin geliştiricisi Research In Motion’a patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmış ve RIM’in ABD içerisindeki posta servisi ile Blackberry satışlarının yasaklanmasını talep etmişti. RIM, davayı kaybetmiş ancak temyize götürerek karara itiraz etmişti. 2006 yılında ise RIM, NTP ile anlaşmaya vararak 612,5 milyon dolarlık ödeme yapmak zorunda kalmıştı.



