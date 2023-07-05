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    Dev teknoloji şirketleri AB’nin katı kurallarına uyacaklarını bildirdi

    Arama motorları, sosyal ağ hizmetleri ve milyonlarca kullanıcısı olan işletim sistemlerinin arkasındaki teknoloji şirketleri AB'nin Dijital Pazar Yasası'nın yeni kurallarıyla karşı karşıya kalacak.
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    Dev teknoloji şirketleri AB’nin katı kurallarına uyacaklar Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri bir süre önce Avrupa Birliği'ne (AB) Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile gelen katı kurallara uyacaklarını bilrdirdi. Yedi şirket kriterleri karşıladıklarını resmen kabul etti: Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), Microsoft ve Samsung.

    Listedeki şirketlerin piyasa değeri 75 milyar Euro'nun (82 milyar $) üzerinde ve aylık en az 45 milyon kullanıcısı olan bir sosyal platform ya da uygulamaya sahipler. Bu kapsama giren firmalar “gatekeeper” olarak değerlendiriliyor. AB’nin DMA kurallarına uyacaklarını bildiren şirketleri ise AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton duyurdu. Breton, AB'nin değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından resmi listenin 6 Eylül'e kadar açıklanacağını bildirdi.

    AB'nin katı kuralları kullanıcılara yarayacak

    DMA kapsamındaki firmaların ve platformların kendi hizmetlerini rakip hizmetlere tercih eden kullanıcıları kendi ekosistemlerine kilitlemeleri yasaklanacak. Üçüncü tarafların kendi hizmetleriyle birlikte çalışmasına izin vermek zorunda olacaklar. Ayrıca, ticari kullanıcıların ürünlerini/hizmetlerini tanıtmalarına ve kendi platformları dışında sözleşme yapmalarına izin verecekler. Google ve Apple'ın durumunda bu, geliştiricilerin kendilerininkinden farklı bir ödeme sistemi kullanmalarını engelleyemeyecekleri anlamına geliyor.

    Şirketler, kullanıcıların önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırmalarını ya da dış kaynaklardan uygulama yüklemelerini de engelleyemeyecekler. Bu, özellikle ekosistemi uzun süredir "duvarlarla çevrili bir bahçe" olarak tasarlanmış olan Apple için büyük değişiklikler anlamına gelecek. Aynı zamanda Android’te sık sık gördüğümüz ön yüklü gelen uygulamaların da kaldırılabilir olacağı anlamına geliyor.

    Kurallara uymayanlar ağır cezalar var

    Tüm ‘gatekeeperlar” 2024 yılında DMA'nın tüm yönlerine uymak zorunda kalacak. Kuralları ihlal eden şirketler, dünya çapındaki toplam cirolarının yüzde 10'una, tekrar eden suçlular için yüzde 20'sine kadar para cezası riskiyle karşı karşıya kalacak. Eğer bu cezalardan sonra ihlaller devam ederse AB, gerekirse davranışsal veya yapısal çözümler uygulamasına yol açabilecek kapsamlı bir pazar soruşturması açabilecek.

    Yeni yasanın "kullanıcılarımız için gereksiz gizlilik ve güvenlik açıkları yaratacağını" söyleyen Apple'ın, iOS 17'de üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermeyi planladığı, ancak yalnızca Avrupa'da izin vermek veya güvenlik gereksinimlerini zorunlu kılmak gibi olası kısıtlamalar getireceği bildirildi. Teknoloji devleri arasındaki rekabet için yeni yolların açıldığını da görüyoruz. Meta geçtiğimiz hafta Avrupa'da kullanıcıların Facebook reklamları aracılığıyla uygulama indirmelerine izin vereceğini açıkladı.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 1 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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