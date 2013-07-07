Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NVIDIA'nın Tegra 4 sevkiyatı sınırlı sayıda kaldı

5 yıl
564
1
21
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NVIDIA'nın Tegra 4 sevkiyatı sınırlı sayıda kaldı

 NVIDIA'nın yılın başlarında tanıttığı ARM Cortex-A15 tabanlı 4+1 çekirdeğe ve 72 işlem birimi taşıyan GeForce grafik birimine sahip olan Tegra 4 henüz yaygın olarak kullanıma sunulmuş değil.

Bugüne kadar HP ayrılabilir klavyeli Sleekbook X2 tableti ve Slate 21 adlı hepsi bir arada bilgisayarında Tegra 4 çözümüne yer verirken, ASUS firması Transformer Pad Infinity, Toshiba da 2560x1600 piksel çözünürlükteki 10.1 inçlik ekrana sahip tableti için Tegra 4'ü tercih etti.

Yılın ikinci yarısı için hem Android tarafında hem de Windows RT tarafında yoğun ilgi beklediğini belirten NVIDIA'nın halen sınırlı sayıda sevkiyat yapabildiği tedarik zinciri kaynaklar tarafından ifade ediliyor.

Samsung ve Apple'ın üst seviye modellerinde kendi işlemcilerine yer vermesi, diğer üreticilerin Snapdragon 600 ve 800 çözümlerine yönelmesi NVIDIA'ya çok fazla hareket alanı bırakmıyor.

Kaynaklar Tegra 4 ile NVIDIA'nın büyük satış rakamlarına ulaşmasını zor görüyor. Bunun yerine 4G LTE entegreli ve Cortex-A9 mimarisini taşıyan 4 çekirdekli Tegra 4i yongasetinin pazarda NVIDIA'yı taşıyabileceği dile getiriliyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130705PD207.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
barakli87
tegra oyunlarda iyi diyorlar ama hic iyi değil bence htc öne x kullanıyorum büyük bir umutla aldık ama oyunlarda hep donmaya başladı ....büyük ihtimal tegra 4 aynı olur....yaşasın snapdragon 800

Okullar açılsın.
barakli87tegra oyunlarda iyi diyorlar ama hic iyi değil bence htc öne x kullanıyorum büyük bir umutla aldık ama oyunlarda hep donmaya başladı ...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vankomisin 5 yıl
Tegra 3 kazığını unutmadı tabi kimse.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 5 yıl
Tegra 3 lü nexus 7 kullandım.

Hangı facia ogrenebilirmiyim ? Takıldığım bir oyun , tokatlamadıgım bir Makina kalmamıştı.

Ne ısınma ne de donma yasadım. Boş yorumlarınızı kendinıze saklayın lütfen
Tegra 3 lü nexus 7 kullandım.Hangı facia ogrenebilirmiyim ? Takıldığım bir oyun , tokatlamadıgım bir Makina kalmamıştı.Ne ısınma ne de do...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
idris 5 yıl
Nedenini Linus daha önce söylemişti.
Ne kadar da haklı çıktı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Nvidia nın yeni android el konsolunu biliyorsunuzdur.O konsol gfxbench de en yüksek fps hızına sahip android cihazdır.Gfxbenc e girip bakın birçok notebook nodelinden bilı yüksek fps vermekte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erkansins 5 yıl
@OverClocK1ng
ağzına sağlık. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 5 yıl
HTC One'a özenerek bu da görseldeki gibi metal kaplama işlemci yapmaya kalkarsa, o işlemciler fabrikadan çıkana kadar modası geçmezse iyi. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
Tegra 4 duyurulalı ne kadar oldu. Daha ortada yok bile.
Bence kullanılmamasının nedeni Snapdragon 800 ün piyasada tercih edilmesinden çok Tegra 4 ün piyasada olmaması olabilir. Zira üreticiler her platformda cihaz üretiyorlar. Samsung'un Snapdragon lu cihazı da var, Exynos lu da var. Aynı şekilde diğerlerinin de. Tegra 4 görmüş olsalar onu da kullanırlar. Ortada olmayan bir şeyi nasıl kullansınlar ki...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
benchmark'larda yukari cikaracak bir islemci sunarlarsa bakin millet nasil ilgilenecek. herseyi benchmarkla kiyaslamaya basladilar zira.
bu arada en düsük cpu kullanimi 51mhz en yüksek 1700 olan one x+ da cok iyi batarya süresi sunuyor. artilari var eksileri var tabii..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 5 yıl
İyi olmuş. Millete ekran kartlarını iyi giydiriyorlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 5 yıl
çin pazarına yönelse kurtarır belki.
kötü imaj bırakırsan kullanıcıların üzerinde böyle olur.belki tegra 3 kötü değildi ama vaadedilen ile karşılaşılan aynı olmadı.
lg ile iyi bir ortak olabilirler :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carfreak 5 yıl
One X+'tan zor kurtuldum fakat Tegra'yı bile savunanlar var yuh mallarının esiri olmuş adamlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 5 yıl
insanları tegra isminden bile soğuttular.. artık daha da tutmaz bu isim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
barakli87
tegra oyunlarda iyi diyorlar ama hic iyi değil bence htc öne x kullanıyorum büyük bir umutla aldık ama oyunlarda hep donmaya başladı ....büyük ihtimal tegra 4 aynı olur....yaşasın snapdragon 800

Okullar açılsın.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 5 yıl
Tegra 3 lü nexus 7 kullandım.

Hangı facia ogrenebilirmiyim ? Takıldığım bir oyun , tokatlamadıgım bir Makina kalmamıştı.

Ne ısınma ne de donma yasadım. Boş yorumlarınızı kendinıze saklayın lütfen
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
564 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung SideSync video inceleme "Akıllı telefonu ve bilgisayarı birlikte kullanın" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim