NVIDIA'nın Tegra 4 sevkiyatı sınırlı sayıda kaldı





NVIDIA'nın yılın başlarında tanıttığı ARM Cortex-A15 tabanlı 4+1 çekirdeğe ve 72 işlem birimi taşıyan GeForce grafik birimine sahip olan Tegra 4 henüz yaygın olarak kullanıma sunulmuş değil.





Bugüne kadar HP ayrılabilir klavyeli Sleekbook X2 tableti ve Slate 21 adlı hepsi bir arada bilgisayarında Tegra 4 çözümüne yer verirken, ASUS firması Transformer Pad Infinity, Toshiba da 2560x1600 piksel çözünürlükteki 10.1 inçlik ekrana sahip tableti için Tegra 4'ü tercih etti.





Yılın ikinci yarısı için hem Android tarafında hem de Windows RT tarafında yoğun ilgi beklediğini belirten NVIDIA'nın halen sınırlı sayıda sevkiyat yapabildiği tedarik zinciri kaynaklar tarafından ifade ediliyor.





Samsung ve Apple'ın üst seviye modellerinde kendi işlemcilerine yer vermesi, diğer üreticilerin Snapdragon 600 ve 800 çözümlerine yönelmesi NVIDIA'ya çok fazla hareket alanı bırakmıyor.





Kaynaklar Tegra 4 ile NVIDIA'nın büyük satış rakamlarına ulaşmasını zor görüyor. Bunun yerine 4G LTE entegreli ve Cortex-A9 mimarisini taşıyan 4 çekirdekli Tegra 4i yongasetinin pazarda NVIDIA'yı taşıyabileceği dile getiriliyor.





http://www.digitimes.com/news/a20130705PD207.html