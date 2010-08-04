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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NZXT, HALE90 serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Agresif tasarımlı kasa modelleriyle tanınan NZXT, HALE90 serisi yeni güç kaynaklarını tanıttı. 550 Watt, 650 Watt, 750 Watt ve 1000 Watt olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğinin sunulduğu seri dahilindeki güç kaynaklarının tamamı modüler yapıda. Beyaz ağırlıklı tasarımlarıyla şık bir görünüm sergileyen güç kaynaklarının tekli 12v rail tasarımına sahip oldukları ve 80 Plus Gold sertifikasıyla geldikleri belirtiliyor. ATX 12V v2.2 ve EPS 12V v2.92 standartlarına destek sunan yeni güç kaynaklarının kapanma durumunda sadece 1 Watt güç tükettikleri ve soğutma için 140mm çapında fan kullandıkları da açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

NZXT tarafından beş yıllık garanti ile sunulan HALE90 serisi yeni güç kaynakları 119.99 dolar ile 209.99 dolar arasında değişen fiyatlarla kullanıma sunuluyorlar.


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Reddemon35 9 yıl
Kasa dediğin budur.Rengiönemli değilişlevi süper
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demircibu 9 yıl
kral olmuş nzxt kalitesi
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ooppss 9 yıl
sanki yeni çıkardığı full tower kasa için özel hazırlanmış gibi duruyor..

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CrySystem 9 yıl

ooppss

sanki yeni çıkardığı full tower kasa için özel hazırlanmış gibi duruyor..

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kasa içi soğutma gayet şık
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StreamRolleR 9 yıl
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Beyaz Sleeve istiyorum
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OverClocK1ng 9 yıl

ooppss

sanki yeni çıkardığı full tower kasa için özel hazırlanmış gibi duruyor..

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Anakart ta ASUS R.O.G. Serisi.
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