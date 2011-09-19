NZXT yeni oyuncu kasası Tempest 210'u duyurdu

NZXT mid-tower segmentinde yer alan yeni kasa modeli Tempest 210'u tanıttı. Crafted serisi oyuncu bilgisayarları serisinin bir parçası olan Tempest 210, tamamı siyah tasarıma sahip. Petekli ön panel tasarımı ile gelen kasa, ön kısımda yer alan giriş-çıkış panelinde bir adet USB 2.0, bir adet USB 3.0 ve ses konnektörlerini bulunduruyor.

Dahili ve harici depolama sürücüleri için üç adet 5.25-inç, sekiz adet 3.5-inç slotu ile donatılan Tempest 210 aynı zamanda bu sürücüler için aletsiz kurulum olanağı da tanıyor. Üstte 140mm, altta ise 120mm olmak üzere iki adet fan ile gelen Temspest 210, kendi segmenti için yüksek kasa içi soğutma performansı ve kolay kablo yönetimi vaad ediyor. Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı NZXT Tempest 210, yurt dışında 54.99 dolar olarak açıklanan son kullanıcı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunuluyor.