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NZXT yeni oyuncu kasası Tempest 210'u duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,3b
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NZXT yeni oyuncu kasası Tempest 210'u duyurdu
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NZXT mid-tower segmentinde yer alan yeni kasa modeli Tempest 210'u tanıttı. Crafted serisi oyuncu bilgisayarları serisinin bir parçası olan Tempest 210, tamamı siyah tasarıma sahip. Petekli ön panel tasarımı ile gelen kasa, ön kısımda yer alan giriş-çıkış panelinde bir adet USB 2.0, bir adet USB 3.0 ve ses konnektörlerini bulunduruyor. 
Dahili ve harici depolama sürücüleri için üç adet 5.25-inç, sekiz adet 3.5-inç slotu ile donatılan Tempest 210 aynı zamanda bu sürücüler için aletsiz kurulum olanağı da tanıyor. Üstte 140mm, altta ise 120mm olmak üzere iki adet fan ile gelen Temspest 210, kendi segmenti için yüksek kasa içi soğutma performansı ve kolay kablo yönetimi vaad ediyor. Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı NZXT Tempest 210, yurt dışında 54.99 dolar olarak açıklanan son kullanıcı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunuluyor. 
NZXT yeni oyuncu kasası Tempest 210'u duyurdu
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NZXT yeni oyuncu kasası Tempest 210'u duyurdu
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akifwaleron 8 yıl
Ben de nzxt kullanıyorum. Nzxt Tempes evo serisi var bende 6 fanlı ve stok fan ile 4ghz hıza aşırttım i7 920'yi. Tabii stabil olrak değil. Testler için. Sonra 3,4 ghz hızda stabil oluyrdu sanırım. Ses ve gürültü yüzünden eskiye döndürdüm. Hoş 3ghz rahat kullanırım. Sessizce ama, gerek yok ağır bir iş yaptığım yok.
Nzxt kasalarda hdd sesini bile hissetmiyorsunuz.
4x hdd var ve ses 0. Cavier black var ve onun bile sesi yok ki, kulaklarım sonar gibi.
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demircibu 8 yıl
ön taraf olmamış server kasalara benzemiş bu sefer olmadı nzxt
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0x1 8 yıl
güzel kasa fan takılıyor gakiba.bu fiyata böyle kasa bulm ak zor bide dolar.1,5 lara düşse tadından yenmez.
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saintroyo 8 yıl
kullanışlı ve alınabilirliği fiyat yönünden yüksek olmasını beklediğim bir kasa. tek keşke si var, o da şu hdd kafesini yanlara doğru yapsalarmış iyiymiş.
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HiqhWoltage 8 yıl
önden içeri üfleyen bir fan koysalarmış daha iyi olmaz mıydı ? Bir bildikleri var heralde. Fanları iyi duruyor.
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CoMRaDe1923 8 yıl
54*1,8*1,2=120TL civarı olur fiyatına göre güzel bir kasa fanlarının ses durumu nedir acaba? Asıl soru Türkiye'ye gelir mi?
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bocekgrafik 8 yıl
Önde ve yanda da fan olmadan nasıl yüksek kasa içi soğutma performansı sağlayacak acaba?
EK: Yan kapağa ve öne sonradan da olsa fan takma imkanı varsa eğer bu sorun aşılabilir ancak arka ve üstteki 2 fanla bu mümkün değil.
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