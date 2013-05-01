Nano-Optonics Energy'den her arazi şartında gidebilen tekerlekli sandalye modeli

Herhangi bir nedenden dolayı tekerlek sandalye kullanmak zorunda kalan kişiler için bazı arazi koşullarında ya da normal şehirlerde bile hareket etmek oldukça zordur. Bu amaçla geliştirilmiş bir elektrikli tekerlekli sandalye modeli, farklı arazi koşullarında rahat ilerlemek için özel olarak geliştirilmiş durumda.

Japonya merkezli "Nano-Optonics Energy" teknoloji firması tarafından geliştirilmiş ve Unimo ismine sahip olan elektrikli tekerlekli sandalye modeli, öncelikle oldukça şık ve firma tarafından söylendiğine göre konforlu bir yapıya sahip. Normal bir koltuk görünümünde olmasına rağmen altında yer alan iki adet palet ve iki adet 400W DC motor ile saatte 6 km hıza çıkabilen, standart elektrikli sandalye modelleri gibi joystick ile kontrol edilebilen ve kum ya da çakıl taşları gibi zor alanlar üzerinde rahatça gidebilen tekerlekli sandalye modeli, olduğu yerde 360° dönebilmesi yanında, bağımsız süspansiyon sistemi sayesinde 15cm'lik merdiven basamaklarına tırmanabiliyor ya da bu basamaklardan aşağıya inebiliyor.

Üzerinde yer alan sistem sayesinde koltuğun açısının otomatik olarak değiştirilebildiği sandalye, koltuğun ve yolun eğimini sensörleri ile sürekli olarak takip ederek gerekirse sandalyeyi durduruyor ve tehlikeli durumları önlüyor. 1000x695x880mm boyutlara ve 100kg civarında bir ağırlığa sahip olan Unimo'nun dahili lityum demir fosfat bataryası, 5.5 saatte tam şarj olduktan sonra 20KM boyunca gidebiliyor. Gelişmiş şehirlerde bile yolların çok düzgün olmadığı ya da elektrikli sandalyesi ile daha farklı alanlarda bulunmak isteyen kişiler için oldukça faydalı özelliklere sahip olan Unimo'nun şimdilik satış fiyatı ya da çıkış tarihi belli olmasa da, firmanın daha kompakt ve daha uzun mesafe kat edebilen modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20130430/279457/