Nasa, Venüs gezegenini yaşanılabilir kılmayı amaçlıyor

Uzay içerisinde Dünya ile benzer özellikler gösteren, yaşamın olabileceği gezegenlerin haberleri zaman zaman gündeme geliyor. Fakat bu gezegenler çok uzak olduğundan araştırma yapmak için dahi gitmek şimdilik imkansız gözüküyor. NASA buna bağlı olarak güneş sistemimizdeki gezegenlerde yaşanılabilir alan oluşturmak bazı projelere başladı.
Bu çılgın projenin hedef aldığı gezegen ise Venüs. Yer yüzeyi sıcaklığının ortalama 460 dereceleri geçtiği gezegende yeryüzünde yaşamak imkansız. NASA'nın HAVOC (high altitude venus operational concept) adını verdiği projesi de yerden 50 km yukarıda zeplinlerden oluşan bir yaşam alanı kurmayı amaçlıyor. Bu yükseklik seviyesinde sıcaklık 75 derecelere düşerken ekstra soğutmalarla ideal hale getirilmesi düşünülüyor.
Mars gezegeninde sıcaklık özellikle geceleri dayanılmaz seviyelere düştüğü için yüzeyi ısıtma işlemi HAVOC projesinden daha zor ve masraflı gözüküyor. Proje dahilinde 2 astronotun Venüs atmosferine dayanıklı hafif bir araçla 30 günlük bir keşif gezisi düzenleyeceği açıklandı.
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siz olayi cok yanlis anlamissiniz. nasanin plani kolonilestirme degil, gezegeni ucuza hizli sekilde arastirma. keza venus icin dunyanin ikizi denir. dunya ile ayni boyutta, yakin yorungede, ayni kimyasal yapida. ama kalin karbondioksit atmosferi yuzunden sera etkisiyle tam bir cehenneme donusmus. sulfirik asitten bulutlar, kursunu eritebilcek kadar yuksek sicakligi, dunyanin 100kati ezici bir atmosfer basinci. aradaki tek fark sera etkisiyle asiri isinmis olmasi. bu sebeble dunyadaki karbondioksit miktari artip, sera etkisine girdigi su zamanda venus ornegini inceleyip anlamak dunyanin gittigi yolu anlama acisindan cok buyuk onem tasiyor.
ayrica baska gezegenleri kolonilestirmek demek dunyayi unutmak anlamina mi geliyor. aksine yasama uygun olmayan bir gezegeni degistirebilcek teknolojileri gelistirirken kendi gezegenini daha iyi anlayip, cikabilcek sorunlara daha etkin mudahale edebilcek bilgi seviyesine ulasabilirsin. bilgiden ve arastirmadan asla korkmayin. ilerleme ve daha iyiye ulasma daima cesurca arastirmadan gecer. nitekim bati medeniyeti su an daha ileri ve refah icindeyse bu zamaninda bilimde ve cografi kesiflerde yaptiklari cesur atilimlardandir. anlasilan biz hala nerde yanlis yaptigimizi anlamamisiz ki, bati yeni aratirma, kesif planlari yaparken biz bunun sacmaligini gerekliligini tartisiyoruz.
ya arkadaş, bu muhabbetleri sen yapıyorsun işte, yapma!! uzaydan gezegenden anlamıyorsan , oku, geç , git!
bu gereksiz yorumumdan sonra, asıl yorumuma gelirsek, bence venüs yer çekimi olarak uygun bi yer, ancak çok fazla volkanik aktivite var zannedersem, keşke imkan olsa da satürn'un uydusu titan ya da jüpiter uydusu europa tam bize göre . özellikle europa su bulunması en mutlak gezegen, 100 km kalınlığında buzla örtülü
önce 100 atmosfer basıncı mı yoksa 450+ derece sıcak mı öldürür...
Aklıma Dan Brown un nasa ile ilgili ihanet noktası kitabı geldi
tr.wikipedia.org/...
kitabı okumadıysanız link kitabın heyecanını kaçırabilir
Heryerde olur böyle gelişmeler benim göslemlediğim. Öngörülebilir bi zman içerisnde tamamlanmayacak işler ile para tırtıklamak için acayip yaklaşımlar serilir bilim komitelerinin önüne. Komitenin kafası yatar projeyi onaylarlar, sonra belli bi süre boyunca işler rayından çıkana kadar arkan sağlam olur. ABD için de böyle bu Çin için de böyle (bizde Tübitak'da çalışın-araştırın-öğrenin diye yapılan bazı işler de).
senin dediğine bakarsak nasa veya diğer kuruluşlar şimdi kendilerine para aksın diye mi bu işi yapıyorlar öyle birşey olduğunu sanmıyorum.komisyon sanki olmuyacak projeye yatırımımı onaylayacak.
Böyle projeler saçmalıktan başka bir şey değil. Şu an üzerinde yaşadığımız, üzerinde bakılmaya doyulamayacak güzellikler bulunan, her yönüyle canlıların yaşamına uygun yaratılmış, üzerindeki canlılığı dışarıdaki korkunç koşullardan koruyan, dünya adında eşsiz bir gezegen var. Orada zeplinde, yapay şehirlerde nasıl yaşayacağımı düşünmektense bu güzel, mavi gezegeni, dünyamızı nasıl koruyacağımızı düşünsek daha iyi olmaz mı?
Hadi diyelim ki dünyanın içine ettik. Güzelim gezegeni mahvettik. Venüs atmosferine o zeplin gibi şeylerden koyup, orada yaşamaya başladık. Sanki öyle mutlu mu olacağız. Ben öyle bir durumda, orada, o koşullarda yaşamaktansa burada kalıp ölmeyi yeğlerdim.
Dünya bize dışarıda olan korkunç şeyleri hissettirmez. Dev bir alev topu dünyamıza doğru yakıcı ışınlar gönderir. Oysa dünyamız bize o korkunç nesneyi, pırıl pırıl bir top gibi gösterir. Onu örten bulutların olmadığı günler hava çok güzel deriz. Yine o dev ateş topu dünyamıza ölümcül partiküller fırlatır. Dünyamız manyetik alanıyla onları da üzerinden atar. Bize de kuzey ve güney kutbunda hayranlık verici ışıklar bırakır. Bir meteor atmosferimize kurşundan bile yüksek hızla girer. Atmosferimiz onu yakar. Biz de yıldız kayması denen o olayı izleyerek dilek tutarız. Venüs atmosferindeki zeplin bize bunları verebilir mi?
Belki Dünya dışında uzun süre yaşamanın yolunu bulabileceğiz, Venüs atmosferinde zeplinle veya Mars'ta koloni kurarak ya da başka bir yolla. Ama buna ne kadar yaşamak diyebiliriz ki?
Açık ve net: Dünyadan başka gidecek yerimiz yok! Allah'a bize böyle güzel bir gezegende yaşamayı nasip ettiği için şükretmeli ve gezegenimizi korumak için çalışmalıyız. Venüs atmosferine zeplin koymayı düşanmek yerine Dünya'nın kirlenmesini nasıl %0,1 bile olsa azaltırız diye düşünürsek daha faydalı olur...