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Nasa, Venüs gezegenini yaşanılabilir kılmayı amaçlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Uzay içerisinde Dünya ile benzer özellikler gösteren, yaşamın olabileceği gezegenlerin haberleri zaman zaman gündeme geliyor. Fakat bu gezegenler çok uzak olduğundan araştırma yapmak için dahi gitmek şimdilik imkansız gözüküyor. NASA buna bağlı olarak güneş sistemimizdeki gezegenlerde yaşanılabilir alan oluşturmak bazı projelere başladı.
Bu çılgın projenin hedef aldığı gezegen ise Venüs. Yer yüzeyi sıcaklığının ortalama 460 dereceleri geçtiği gezegende yeryüzünde yaşamak imkansız. NASA'nın HAVOC (high altitude venus operational concept) adını verdiği projesi de yerden 50 km yukarıda zeplinlerden oluşan bir yaşam alanı kurmayı amaçlıyor. Bu yükseklik seviyesinde sıcaklık 75 derecelere düşerken ekstra soğutmalarla ideal hale getirilmesi düşünülüyor. 

Mars gezegeninde sıcaklık özellikle geceleri dayanılmaz seviyelere düştüğü için yüzeyi ısıtma işlemi HAVOC projesinden daha zor ve masraflı gözüküyor. Proje dahilinde 2 astronotun Venüs atmosferine dayanıklı hafif bir araçla 30 günlük bir keşif gezisi düzenleyeceği açıklandı. 

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nebulabado 4 yıl
Gezegenimizi yaşanabilir tutmak, başka gezegenleri yaşanılır hale getirmekten daha kolay ve ucuz olabilir.
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Parallel Killer 4 yıl nebulabado
nebulabado

Gezegenimizi yaşanabilir tutmak, başka gezegenleri yaşanılır hale getirmekten daha kolay ve ucuz olabilir.

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darkaura 4 yıl nebulabado
nebulabado
Gezegenimizi yaşanabilir tutmak, başka gezegenleri yaşanılır hale getirmekten daha kolay ve ucuz olabilir.

siz olayi cok yanlis anlamissiniz. nasanin plani kolonilestirme degil, gezegeni ucuza hizli sekilde arastirma. keza venus icin dunyanin ikizi denir. dunya ile ayni boyutta, yakin yorungede, ayni kimyasal yapida. ama kalin karbondioksit atmosferi yuzunden sera etkisiyle tam bir cehenneme donusmus. sulfirik asitten bulutlar, kursunu eritebilcek kadar yuksek sicakligi, dunyanin 100kati ezici bir atmosfer basinci. aradaki tek fark sera etkisiyle asiri isinmis olmasi. bu sebeble dunyadaki karbondioksit miktari artip, sera etkisine girdigi su zamanda venus ornegini inceleyip anlamak dunyanin gittigi yolu anlama acisindan cok buyuk onem tasiyor.

ayrica baska gezegenleri kolonilestirmek demek dunyayi unutmak anlamina mi geliyor. aksine yasama uygun olmayan bir gezegeni degistirebilcek teknolojileri gelistirirken kendi gezegenini daha iyi anlayip, cikabilcek sorunlara daha etkin mudahale edebilcek bilgi seviyesine ulasabilirsin. bilgiden ve arastirmadan asla korkmayin. ilerleme ve daha iyiye ulasma daima cesurca arastirmadan gecer. nitekim bati medeniyeti su an daha ileri ve refah icindeyse bu zamaninda bilimde ve cografi kesiflerde yaptiklari cesur atilimlardandir. anlasilan biz hala nerde yanlis yaptigimizi anlamamisiz ki, bati yeni aratirma, kesif planlari yaparken biz bunun sacmaligini gerekliligini tartisiyoruz.
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mahmut716 4 yıl
ya beyler, buna ben de dahil, şu cümleleri kuran insanlar, aslında kendileri yapmıyorlar mı o işi; " biz hala osmanlıca ile uğraşalım" "biz hala din siyaseti yapalım"....
ya arkadaş, bu muhabbetleri sen yapıyorsun işte, yapma!! uzaydan gezegenden anlamıyorsan , oku, geç , git!


bu gereksiz yorumumdan sonra, asıl yorumuma gelirsek, bence venüs yer çekimi olarak uygun bi yer, ancak çok fazla volkanik aktivite var zannedersem, keşke imkan olsa da satürn'un uydusu titan ya da jüpiter uydusu europa tam bize göre . özellikle europa su bulunması en mutlak gezegen, 100 km kalınlığında buzla örtülü
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ISIS 4 yıl
Gerçekten, o zeplinler bir delinir ya da yırtılırsa... Düşünemiyorum;
önce 100 atmosfer basıncı mı yoksa 450+ derece sıcak mı öldürür...
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DH Misafiri 4 yıl
Bu mümkün, Venüs'ün atmosferindeki gazlar oksijenden daha ağır bu zeplinler helyum yerine oksijenle orada sınırsızca havada kalabilirler
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Redunay 4 yıl
O zeplinler bozulursa herkes kızarır ama
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WarSaw 4 yıl
orada anca yosun karınca yaşatırlar
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Neyinkafasi 4 yıl
Marsta yerin altında yaşama fikri olabilir bence.
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myanemicnick 4 yıl
Yukarda biri NASA fonlama için sansasyonel fikir ortaya atıyor yazmış.
Aklıma Dan Brown un nasa ile ilgili ihanet noktası kitabı geldi

tr.wikipedia.org/...
kitabı okumadıysanız link kitabın heyecanını kaçırabilir
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DarkHellKnightX 4 yıl
Geçen tv de diğer gezegenlerin hava koşullarını anlatan bir belgesel vardı. Venüs gezegenini bu hale getiren şey bizdeki küresel ısınma ile aynı olaymış. Tabi orada oksijen üreten canlılar olmadığından bu sonuca ulaşması çok daha hızlı gerçekleşmiş. Belki oradan elde edilecek veriler bizim gezegeninde sonunun öyle olmasını engellemeye yardımcı olur.
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Rubisco 4 yıl
ABD büyüme sürecinde. Nasa'nında bütçeyi garantilemesi/kesintileri bertaraf edeblmesi için böyle sansasyonel şeylere ihtiyacı var.
Heryerde olur böyle gelişmeler benim göslemlediğim. Öngörülebilir bi zman içerisnde tamamlanmayacak işler ile para tırtıklamak için acayip yaklaşımlar serilir bilim komitelerinin önüne. Komitenin kafası yatar projeyi onaylarlar, sonra belli bi süre boyunca işler rayından çıkana kadar arkan sağlam olur. ABD için de böyle bu Çin için de böyle (bizde Tübitak'da çalışın-araştırın-öğrenin diye yapılan bazı işler de).
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Anthony Stark 4 yıl Rubisco
dediğin şey çok saçma abd büyüme sürecinde değil zaten yeterince büyümüş ama hale büyümeye devam eden dünyayı yöneten bir ülke olarak büyüme gibi bir sıkıntısı zaten yok derdi bu değil yani

senin dediğine bakarsak nasa veya diğer kuruluşlar şimdi kendilerine para aksın diye mi bu işi yapıyorlar öyle birşey olduğunu sanmıyorum.komisyon sanki olmuyacak projeye yatırımımı onaylayacak.
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mhtakif 4 yıl
Biz anca..... Gibi başlayan yazıları okumuyorum artık. Bıkkınlık geldi.
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cc_A17 4 yıl
Bu konu hakkında yorumunu yapıp çıkacaklarına siyasete bağlanmış konu. Allah aşkına yapmayın siyasi konularda bile karşı tarafa fikrimizi zorla yansıtmaya çalışıyoruz nedir bu şimdi.
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Hasan07-36 4 yıl
Hemen siyasete başlanmış. Sanki burada polemiğe girince gelişiyoruz.

Böyle projeler saçmalıktan başka bir şey değil. Şu an üzerinde yaşadığımız, üzerinde bakılmaya doyulamayacak güzellikler bulunan, her yönüyle canlıların yaşamına uygun yaratılmış, üzerindeki canlılığı dışarıdaki korkunç koşullardan koruyan, dünya adında eşsiz bir gezegen var. Orada zeplinde, yapay şehirlerde nasıl yaşayacağımı düşünmektense bu güzel, mavi gezegeni, dünyamızı nasıl koruyacağımızı düşünsek daha iyi olmaz mı?

Hadi diyelim ki dünyanın içine ettik. Güzelim gezegeni mahvettik. Venüs atmosferine o zeplin gibi şeylerden koyup, orada yaşamaya başladık. Sanki öyle mutlu mu olacağız. Ben öyle bir durumda, orada, o koşullarda yaşamaktansa burada kalıp ölmeyi yeğlerdim.

Dünya bize dışarıda olan korkunç şeyleri hissettirmez. Dev bir alev topu dünyamıza doğru yakıcı ışınlar gönderir. Oysa dünyamız bize o korkunç nesneyi, pırıl pırıl bir top gibi gösterir. Onu örten bulutların olmadığı günler hava çok güzel deriz. Yine o dev ateş topu dünyamıza ölümcül partiküller fırlatır. Dünyamız manyetik alanıyla onları da üzerinden atar. Bize de kuzey ve güney kutbunda hayranlık verici ışıklar bırakır. Bir meteor atmosferimize kurşundan bile yüksek hızla girer. Atmosferimiz onu yakar. Biz de yıldız kayması denen o olayı izleyerek dilek tutarız. Venüs atmosferindeki zeplin bize bunları verebilir mi?

Belki Dünya dışında uzun süre yaşamanın yolunu bulabileceğiz, Venüs atmosferinde zeplinle veya Mars'ta koloni kurarak ya da başka bir yolla. Ama buna ne kadar yaşamak diyebiliriz ki?

Açık ve net: Dünyadan başka gidecek yerimiz yok! Allah'a bize böyle güzel bir gezegende yaşamayı nasip ettiği için şükretmeli ve gezegenimizi korumak için çalışmalıyız. Venüs atmosferine zeplin koymayı düşanmek yerine Dünya'nın kirlenmesini nasıl %0,1 bile olsa azaltırız diye düşünürsek daha faydalı olur...
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Barthemana 4 yıl Hasan07-36
Evet cevre bilinci ve dunyayi korumak onemli ancak bu proje zaten 5-10 yil sonrasi icin degil.Calismalara simdiden baslanmasi gerekiyorki asama kaydedilebilinsin.Proje simdi basladi diyelim belki 100 belki 500 yil sonra birseyler ortaya cikacak.Her ne kadar cevre bilinci onemli olsada dunyanin sonunun gelecegi asikar ve bilim bunun icin var.Siz bir felaket durumunda olmeyi yegliyor olabilirsiniz ancak cogu insan olmekten korkar.Belki siz bile fikir degistirecekseniz.Hani "Ölsemde yapmam bunu" der fakat sonradan ölüm korkusu gelince neler neler yapar insan.Burda sizi baz alarak soylemedim yanlis anlamayin.Yani demek istedigim sizin dediginizde guzel, dunyayi korumak, cevreci olmak vs ancak yarin ne olacagi belli degil ve bu calismalarin olmasi sart bana gore.
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