Nasa, Venüs gezegenini yaşanılabilir kılmayı amaçlıyor

Uzay içerisinde Dünya ile benzer özellikler gösteren, yaşamın olabileceği gezegenlerin haberleri zaman zaman gündeme geliyor. Fakat bu gezegenler çok uzak olduğundan araştırma yapmak için dahi gitmek şimdilik imkansız gözüküyor. NASA buna bağlı olarak güneş sistemimizdeki gezegenlerde yaşanılabilir alan oluşturmak bazı projelere başladı.

Bu çılgın projenin hedef aldığı gezegen ise Venüs. Yer yüzeyi sıcaklığının ortalama 460 dereceleri geçtiği gezegende yeryüzünde yaşamak imkansız. NASA'nın HAVOC (high altitude venus operational concept) adını verdiği projesi de yerden 50 km yukarıda zeplinlerden oluşan bir yaşam alanı kurmayı amaçlıyor. Bu yükseklik seviyesinde sıcaklık 75 derecelere düşerken ekstra soğutmalarla ideal hale getirilmesi düşünülüyor.





Mars gezegeninde sıcaklık özellikle geceleri dayanılmaz seviyelere düştüğü için yüzeyi ısıtma işlemi HAVOC projesinden daha zor ve masraflı gözüküyor. Proje dahilinde 2 astronotun Venüs atmosferine dayanıklı hafif bir araçla 30 günlük bir keşif gezisi düzenleyeceği açıklandı.