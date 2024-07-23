Venüs'te yaşam belirtisi olabilecek elementler keşfedildi

Tam Boyutta Gör Bilim insanları ilk kez Venüs'ü saran bulutlarda amonyak ve fosfinin varlığını doğruladılar. Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen fosfin adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiği duyuruldu.

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Bilim insanları, Venüs'ün bulutlarında amonyak bulunduğunu ve bu nedenle uzaylı organizmaların burada olabileceğini tahmin ediyor. Bu açıklamanın ardından Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kurumlar Venüs'le daha fazla ilgilenmeye başladı.

Gök bilimciler, Hawaii'deki James Clerk Maxwell Teleskobu'nun (JCMT) Venüs projesi ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 1978'de fırlatılan Pioneer Venüs 2 atmosfer sondalarından elde edilen verileri inceledi.

Araştırmada, Venüs'ün yaklaşık 55 kilometre yükseklikteki bulutlarında oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı ve amonyak moleküllerinin varlığına dair ipuçları elde edildi.

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Londra Imperial College'dan Dr. Dave Clements ve ekibi, fosfin, kükürtdioksit ve su da dahil olmak üzere diğer çeşitli molekülleri tespit edebilmek amacıyla JCMT-Venüs projesi verilerini kullandı. Clements, Pioneer Venüs sondası verileriyle tutarlı biçimde yaklaşık 55, 56, 57 kilometre yüksekliklerde milyonda bir parça düzeyinde fosfin olduğuna dair tespitler yaptıklarını kaydetti.

Clements, "Venüs'ün atmosferinde birtakım tuhaflıklar var. Fosfin yeni ortaya çıkan bir madde. Bunlara ilave olarak atmosferdeki su ve kükürtdioksit miktarı da zamanla değişiyor. Nedeni bilinmiyor" dedi.

Değişiklikler çok büyük ölçülerde izlenmiyor ancak günlerden yıllara kadar çeşitli zaman dilimlerinde farklılıklar gösterdiği biliniyor. Ekip, Pioneer Venüs 2 sondalarından elde edilen bilgileri teyit edecek şekilde bulutlarda amonyak bulunabileceğine dair tespitler de yaptı.

Bir kayalık gezegende amonyak bulunması güçlü bir biyolojik imza olarak kabul ediliyor. Bulgu, Venüs'te yaşam olduğunu tam olarak kanıtlamasa da bilim insanları burada amonyağın nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor.

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Venüs'te yaşam belirtisi olabilecek elementler keşfedildi