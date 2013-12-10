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National Geographic, zengin harita içeriklerini Google Maps ile paylaştı

5 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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National Geographic, zengin harita içeriklerini Google Maps ile paylaştı
1888 yılından bu yana faaliyet gösteren önemli kurumlardan National Geographic, internet devi Google ile yapılan ortak proje kapsamında zengin içeriğe sahip haritalarını internet ortamına aktardı.
Bu proje kapsamında National Geographic tarafından hazırlanan ve basılı olarak sunulan 500 farklı harita Google Maps içerisine dahil edildi. Servis bünyesinde "Layers / Katman" seçeneği altında bulunan bu tarihi haritalar, birçok faydalı görseli ve bilgiyi de üzerlerinde taşıyorlar. Dünyanın farklı yerlerini oldukça farklı bir noktadan aktaran bu içeriklere Google hazırladığı bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


http://googleenterprise.blogspot.com/2013/12/national-geographic-shares-rich-map.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Paul Scholes 5 yıl
Güzel haber.
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umtkrhn 5 yıl
Haritalar uygulamasına gelirse tadından yenmez
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Bradley Cooper 5 yıl
işte bu çok güzel bir haber
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