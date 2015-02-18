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Neptune Duo akıllı saate bir de kumanda ekliyor

4 yıl
1,1b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Neptune Duo akıllı saate bir de kumanda ekliyor

Geçtiğimiz yıllarda SIM kart takılabilen ve akıllı telefon donanımına sahip Pine akıllı saati ile dikkatleri çeken Neptune firması, bu kez farklı kullanım şekilleri ile dikkat çekmeyi amaçladığı yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. 

Neptune Duo adındaki set bir akıllı saat ve bir de uzaktan kumanda olarak kullanabileceğiniz bir aygıt ile geliyor. Akıllı saat Neptune Hub adını alırken, kumanda ise Pocket adını almış.

Neptune Hub akıllı saatinde 2.4 inçlik dokunmatik ekran, 4 çekirdekli bir işlemci, LTE desteği, GPS, WiFi, Blueooth, NFC, Android 5.0 işletim sistemi ve 1000mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer alıyor. Donanım nedeniyle biraz hallice bir yapıya sahip olan Neptune Hub bu nedenle bir bileklik şeklinde tasarlanmış. 

Yine neredeyse bir akıllı telefon donanımına sahip olduğu için kısıtlama olmadan her türlü uygulamayı saat üzerinde kullanabiliyor ve mesaj yazabiliyorsunuz. LTE üzerinden de konuşma yapıyor, bağımsız olarak internete bağlanabiliyor. 

Pocket ise NFC destekli bir dokunmatik kumanda. 5 inçlik 720p ekranı saate değdirdiğiniz anda aktif hale geliyor ve saatin ekranını yansıtıyor. Ayrıca saatteki uygulamaları uzaktan çalıştırabiliyor, 8MP çözünürlüğündeki LED flaşlı kamera ile çekim yapabiliyor, 2800mAh gücündeki bataryası ile saatinize ekstra enerji sağlayabiliyorsunuz. Bu haliyle bile Neptune Hub birkaç günlük kullanım süresi sunabiliyor.

Giyilebilir cihaz sektöründe önemli bir adım attıklarını iddia eden Neptune, seti 798$ fiyat etiketiyle yıl sonunda piyasaya sürecek. Ancak şimdiden belirli bir miktar kapora bırakırsanız piyasaya çıktığında fiyat indiriminden faydalanıyorsunuz.


http://www.getneptune.com/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Aşırı iyi olmuş bence, ancak bu fiyata kumanda özelliği olan daha kaslı bir telefon alınır , fiyattan kaybetmiş yani
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