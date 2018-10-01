Netflix Türkiye’den sansürlü içerik hakkında açıklama

İnternet ortamındaki içeriklere RTÜK denetimi geliyor. Denetim yetkisini veren yönetmelik, Cumhurbaşkanlığına sunuldu.

Yönetmelik daha yürürlüğe girmeden, Netflix'in sansür uygulamasına başladığına dair iddialar sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bir animasyon filminde Netflix’in sansür uygulamasına başladığına yönelik paylaşımlar yapıldı. Bahçe Duvarının Ötesinde (Over the Garden Wall) isimli animasyon filminde yer alan sigara sansürlendi. Ancak firmadan yapılan açıklamayla, durumun RTÜK denetimiyle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

Bahçe Duvarının Ötesinde filminin Netflix Türkiye’deki versiyonunda sigara sahnesinde sansür bulunurken bazı ülkelerdeki Netflix içeriğinde sansür yok. Bu sansürün Netflix tarafından konulmadığını, içeriğin farklı dağıtımcıdan alındığı ve bu şekilde teslim edildiği açıklaması yapıldı.

Sansür iddiasını yalanlayan Netflix’in açıklaması:

"Netflix Türkiye, iddiaların aksine ilgili yapım üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Söz konusu yapımın yayın hakları farklı bir içerik üreticisinden satın alınmış olup yapım Netflix'e şu an servisimizde yer aldığı haliyle teslim edilmiştir."