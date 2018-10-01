Netflix Türkiye’den sansürlü içerik hakkında açıklama

Yönetmelik daha yürürlüğe girmeden, Netflix'in sansür uygulamasına başladığına dair iddialar sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bir animasyon filminde Netflix’in sansür uygulamasına başladığına yönelik paylaşımlar yapıldı. Bahçe Duvarının Ötesinde (Over the Garden Wall) isimli animasyon filminde yer alan sigara sansürlendi. Ancak firmadan yapılan açıklamayla, durumun RTÜK denetimiyle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.
Bahçe Duvarının Ötesinde filminin Netflix Türkiye’deki versiyonunda sigara sahnesinde sansür bulunurken bazı ülkelerdeki Netflix içeriğinde sansür yok. Bu sansürün Netflix tarafından konulmadığını, içeriğin farklı dağıtımcıdan alındığı ve bu şekilde teslim edildiği açıklaması yapıldı.
Sansür iddiasını yalanlayan Netflix’in açıklaması:
"Netflix Türkiye, iddiaların aksine ilgili yapım üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Söz konusu yapımın yayın hakları farklı bir içerik üreticisinden satın alınmış olup yapım Netflix'e şu an servisimizde yer aldığı haliyle teslim edilmiştir."
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Merak ettiğim "Altered Carbon" gibi diziyi nasıl verecekler? Her türlü numara var dizide
Sahneleri kesseler dizi anca 5dk. sürecek. Buzlasalar bir zamanların şifreli Cine5 yayınlarına dönecek.
Gerçi örneğini bizim ulusal kanallar abartarak yapıyor. Mesela "Doom (2005)" filmini bir ulusal kanalda neredeyse tamamı buzlanmış olarak vermişlerdi. Neyse ki oyuncuların yüzlerini arada bi gösterdiler gerçi kanlı olanları siyah beyaz yaptılar ama.
Valla ben en ufak ta olsa sansüre karşıyım. Bir kere içeriği oluşturana büyük saygısızlık ayrıca izleyene de işkence. Fazla dikkat çekiyor soğuyorsun izlemekten.
Şahsen bu tarz paralı platformlarda sansür olmamalı. En ufak halini gördüğümde hemen aboneliğimi iptal ederim.
Digitürk'ten sırf bu yüzden çıktım. Hem sansür var hem de çağın gerisinde bir de para veriyorsun.
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rtük, netflix ve