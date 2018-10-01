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Netflix Türkiye’den sansürlü içerik hakkında açıklama

Netflix Türkiye, (Bahçe Duvarının Ötesinde) isimli animasyon filminde yer alan sigaranın sansürlendiği yönündeki iddiayı yalanladı. Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklama haberimizde:
7 ay
12,6b
1
18
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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İnternet ortamındaki içeriklere RTÜK denetimi geliyor. Denetim yetkisini veren yönetmelik, Cumhurbaşkanlığına sunuldu.

Yönetmelik daha yürürlüğe girmeden, Netflix'in sansür uygulamasına başladığına dair iddialar sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bir animasyon filminde Netflix’in sansür uygulamasına başladığına yönelik paylaşımlar yapıldı. Bahçe Duvarının Ötesinde (Over the Garden Wall) isimli animasyon filminde yer alan sigara sansürlendi. Ancak firmadan yapılan açıklamayla, durumun RTÜK denetimiyle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

Bahçe Duvarının Ötesinde filminin Netflix Türkiye’deki versiyonunda sigara sahnesinde sansür bulunurken bazı ülkelerdeki Netflix içeriğinde sansür yok. Bu sansürün Netflix tarafından konulmadığını, içeriğin farklı dağıtımcıdan alındığı ve bu şekilde teslim edildiği açıklaması yapıldı.

Sansür iddiasını yalanlayan Netflix’in açıklaması:

"Netflix Türkiye, iddiaların aksine ilgili yapım üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Söz konusu yapımın yayın hakları farklı bir içerik üreticisinden satın alınmış olup yapım Netflix'e şu an servisimizde yer aldığı haliyle teslim edilmiştir."



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tahir40 7 ay en beğenilen
Çoluk çocuk okulun önünden bonzaisini alıp içer sıkıntı yok, küçük enişte af istiyor yarın bırakacaklar yakaladıkları uyuşturucu satıcılarını da, ama sıkıntı yok sigarayı buzladık(!)
Çoluk çocuk okulun önünden bonzaisini alıp içer sıkıntı yok, küçük enişte af istiyor yarın bırakacaklar yakaladıkları uyuşturucu satıcılarını da, ama sıkıntı yo...
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burgfb 7 ay
Animasyon filminde sigaranın ne işi var önce bunu haber yapsanız topluma daha yararlı olur.
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fendur 7 ay
Bu nedir arkadaş bir film-dizi keyfimiz vardı yasal olarak alıp izleyebiliyorduk ona da karıştılar. Zaten çocuk profili var oradan engellersin engellemek istersen. Eğer sansür gelirse 10 yıldır zaten TV izlemiyordum yine izlemem o saçma salak dizi-programları hesabımı da kapatır kafa dinlerim.
Bu nedir arkadaş bir film-dizi keyfimiz vardı yasal olarak alıp izleyebiliyorduk ona da karıştılar. Zaten çocuk profili var oradan engellersin engellemek isters...
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fthkn 7 ay
Paranızı ziyan etmeyin. Paralı kölelikten farkı yok.
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halken 7 ay
Şahsen Netflix, Amazon gibi platformlar daha çok orjinal yapımları ve 4k Hdr Dolby Atmos için önemli. Gerisini her yerde bulursunuz.
Merak ettiğim "Altered Carbon" gibi diziyi nasıl verecekler? Her türlü numara var dizide

Sahneleri kesseler dizi anca 5dk. sürecek. Buzlasalar bir zamanların şifreli Cine5 yayınlarına dönecek.
Gerçi örneğini bizim ulusal kanallar abartarak yapıyor. Mesela "Doom (2005)" filmini bir ulusal kanalda neredeyse tamamı buzlanmış olarak vermişlerdi.
Neyse ki oyuncuların yüzlerini arada bi gösterdiler gerçi kanlı olanları siyah beyaz yaptılar ama.

Valla ben en ufak ta olsa sansüre karşıyım. Bir kere içeriği oluşturana büyük saygısızlık ayrıca izleyene de işkence. Fazla dikkat çekiyor soğuyorsun izlemekten.
Şahsen bu tarz paralı platformlarda sansür olmamalı. En ufak halini gördüğümde hemen aboneliğimi iptal ederim.
Digitürk'ten sırf bu yüzden çıktım. Hem sansür var hem de çağın gerisinde bir de para veriyorsun.

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aycibin 7 ay
Hd yayin satin al buglu izle.hadi lan
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kartilkisi 7 ay
arkadaşlar...netflix rütüke meydan okuyacak ve kesinlikle türkiye versiyonuna sansür yapmayacak şeklinde hayal kurup umarım zira almanya netflix şahaneymiş özgür yayın...!!!...
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qoqoCAN 7 ay kartilkisi
kardeş beynim yandı
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tahir40 7 ay en beğenilen
Çoluk çocuk okulun önünden bonzaisini alıp içer sıkıntı yok, küçük enişte af istiyor yarın bırakacaklar yakaladıkları uyuşturucu satıcılarını da, ama sıkıntı yok sigarayı buzladık(!)
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Seyrim 7 ay
Puhu TV'ye mahkum edecekler bizi..
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kartilkisi 7 ay
arkadaşlar...hükümet internetteki yayın içeriğini sansürletmeye kararlı mağalesef üzgünüm...netflix vesayire gibi dünyaca meşhur platformlar türkiyedeki sansürlü yayıncılıkla belki dalga geçiyor olabilir...şayet yasaklamalar başlayınca ülkemizden gideceklerinden korkarım...özgür yayın taraftarıtım ve netflixi almanya versiyonuyla vpn üzerinden seyrederim...kadınların göğüsleri açıkta gözüküyor bizim yerli kanallarımızda mağalesef erotizim yayını mozayikleniyor...
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KaanDE34 7 ay kartilkisi
Almanya versiyonu icin vpn vereyim :D Turk icin isterim ama :D Bende tam tersini istiyorum almanyadaki icerikler türkiyedeki gibi degil
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İyotluTuz 7 ay
Bundan 1 ay kadar önce tivibu film kanalında Howl no Ugoku Shiro (yürüyen şato) isimli anime filmini izliyordum. Oradada şu karakterin ağzındaki pipoyu sansürlemişlerdi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Guest-1F9BF2C01 7 ay
Komple yasaklanmalı
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burgfb 7 ay
Animasyon filminde sigaranın ne işi var önce bunu haber yapsanız topluma daha yararlı olur.
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