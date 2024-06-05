Netflix, Exxen gibi dijital platformlar satışların yüzde 1,5'ini RTÜK'e ödeyecek

Netflix, Prime Video, BluTV, Exxen, S Sport Plus gibi ücretli yayın yapan dijital platformların yıllık net satışlardan elde ettiği gelirin yüzde 1,5’ini izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar RTÜK’e ödemesi gerekecek. RTÜK, yıllık net satış gelirinin tespiti için platformlardan bilgi ve belge talep edebilecek.
Dijital platformların Türkiye’de yayın yapabilmesi için RTÜK’ten lisans alması gerekiyor. Lisans ücretinde herhangi bir değişiklik olmadı. Bu platformlar yılda 100.000 TL lisans ücreti ödüyor. Artık lisans ücretine ek olarak yıllık net satış kazancının yüzde 1,5’ini Üst Kurula ödemeleri gerekiyor. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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