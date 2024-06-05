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    Netflix, Exxen gibi dijital platformlar satışların yüzde 1,5'ini RTÜK'e ödeyecek

    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre Netflix, Exxen, Prime Video gibi platformların yıllık net satış kazancının yüzde 1,5'ini RTÜK'e ödemesi gerekecek.
    Dijital platformlar satışlarının yüzde 1,5'ini RTÜK'e ödeyecek Tam Boyutta Gör
    Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) dijital platformlar, uydu platformları ve kablo tv firmalarının satışlarından elde ettiği gelir oranı artırıldı. Daha önce bu platformların yıllık satışlarının yüzde 0,5’i kadar pay alan RTÜK, artık satışların yüzde 1,5'ini alacak.

    Netflix, Prime Video, BluTV, Exxen, S Sport Plus gibi ücretli yayın yapan dijital platformların yıllık net satışlardan elde ettiği gelirin yüzde 1,5’ini izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar RTÜK’e ödemesi gerekecek. RTÜK, yıllık net satış gelirinin tespiti için platformlardan bilgi ve belge talep edebilecek.

    Dijital platformların Türkiye’de yayın yapabilmesi için RTÜK’ten lisans alması gerekiyor. Lisans ücretinde herhangi bir değişiklik olmadı. Bu platformlar yılda 100.000 TL lisans ücreti ödüyor. Artık lisans ücretine ek olarak yıllık net satış kazancının yüzde 1,5’ini Üst Kurula ödemeleri gerekiyor. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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