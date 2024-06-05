Netflix, Exxen gibi dijital platformlar satışların yüzde 1,5'ini RTÜK'e ödeyecek

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Tam Boyutta Gör Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) dijital platformlar, uydu platformları ve kablo tv firmalarının satışlarından elde ettiği gelir oranı artırıldı. Daha önce bu platformların yıllık satışlarının yüzde 0,5’i kadar pay alan RTÜK, artık satışların yüzde 1,5'ini alacak.

Netflix, Prime Video, BluTV, Exxen, S Sport Plus gibi ücretli yayın yapan dijital platformların yıllık net satışlardan elde ettiği gelirin yüzde 1,5’ini izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar RTÜK’e ödemesi gerekecek. RTÜK, yıllık net satış gelirinin tespiti için platformlardan bilgi ve belge talep edebilecek.

Netflix, bazı Apple TV'lerde artık çalışmayacak 19 sa. önce eklendi

Dijital platformların Türkiye’de yayın yapabilmesi için RTÜK’ten lisans alması gerekiyor. Lisans ücretinde herhangi bir değişiklik olmadı. Bu platformlar yılda 100.000 TL lisans ücreti ödüyor. Artık lisans ücretine ek olarak yıllık net satış kazancının yüzde 1,5’ini Üst Kurula ödemeleri gerekiyor. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Dijital platformlar satışlarının yüzde 1,5'ini RTÜK'e ödeyecek