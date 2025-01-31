RTÜK’ten Netflix’teki çizgi filme yayın yasağı!

Mynet'in haberine göre RTÜK; “Teen Titans Go” adlı çizgi filmin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kurulu ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumun millî ve manevi deًerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiًğine karar verdi. Netflix’e üst sınırdan idari para cezası verilerek dizi için “katalogdan çıkarma” müeyyidesi uygulandı. Çizgi dizi, Netflix platformundan kaldırılacak.
“Teen Titans Go!” çizgi dizisi 5 sezondan oluşuyor. Dizi, “10+ (Hafif Düzeyde Şiddet”) etiketi ile yayımlanıyor. Kategori olarak “Çocuk Dizileri”, “Komedi Dizileri” ve “Çizgi Filmler” kategorilerinde listeleniyor. Diziyle ilgili çeşitli platformdaki yorumlara baktığımızda şiddet içerdiği yönünde eleştiriler görüyoruz.
RTÜK'ün katalogdan çıkarma kararına rağmen diziye şu anda Netflix ve BluTV platformlarından erişilebiliyor. Platformların henüz aksiyon almadığını söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P