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    RTÜK'ten Netflix, BluTV ve MUBI'deki iki filme yayın yasağı kararı!

    Geçen hafta Prime Video'daki Sosis Partisi: Gıdatopya filmine yayın yasağı uygulayan RTÜK şimdi de Netflix, BluTV ve MUBI’deki iki filme yayın yasağı getirdi.     
    RTÜK'ten Netflix, BluTV ve MUBI'deki iki filme yayın yasağı Tam Boyutta Gör
    Geçen hafta Amazon Prime Video’ya yaptırım uygulayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) şimdi de Netflix, BluTV ve MUBI’ye ceza kesti. İki filmin yayınını durdurma kararı aldı.

    Sosis Partisi filmine yayın yasağı

    Amazon Prime Video’da yayımlanan Sosis Partisi: Gıdatopya (Sausage Party: Foodtopia) isimli animasyon dizisinin yayın yasağı uygulayan RTÜK şimdi de aynı serinin filmi olan Sosis Partisi (Sausage Party) isimli animasyon filmin Netflix kataloğundan çıkarılmasına karar verdi.

    Climax'e yayın yasağı ve üst sınırdan para cezası

    RTÜK'ten Netflix, BluTV ve MUBI'deki iki filme yayın yasağı Tam Boyutta Gör
    RTÜK’ü yaptırım uyguladığı diğer içerik ise ünlü yönetmen Gaspar Noe tarafından çekilen Climax filmi oldu. Climax’in yayınlandığı BluTV ve MUBI platformların için içeriğinde katalogdan çıkarılmasına karar verildi.

    Kuruldan yapılan açıklamada Climax filminin birçok sahnesinde bilhassa şiddet ve cinselliğin açık bir şekilde tasvir edildiği, cinselliğin ensest ve eşcinsellik boyutuyla kurgulanmış şeklinin ekrana getirildiği, sigara-alkol-uyuşturucu-LSD, argo dil kullanımı ve müstehcenliğin filmin her sahnesinde ön plana çıkarıldığı vurgulandı. Climax filminin genel ahlak ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek BluTV ve MUBI’ye üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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