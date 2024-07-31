RTÜK'ten Netflix, BluTV ve MUBI'deki iki filme yayın yasağı kararı!

Tam Boyutta Gör Geçen hafta Amazon Prime Video’ya yaptırım uygulayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) şimdi de Netflix, BluTV ve MUBI’ye ceza kesti. İki filmin yayınını durdurma kararı aldı.

Sosis Partisi filmine yayın yasağı

Amazon Prime Video’da yayımlanan Sosis Partisi: Gıdatopya (Sausage Party: Foodtopia) isimli animasyon dizisinin yayın yasağı uygulayan RTÜK şimdi de aynı serinin filmi olan Sosis Partisi (Sausage Party) isimli animasyon filmin Netflix kataloğundan çıkarılmasına karar verdi.

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Climax'e yayın yasağı ve üst sınırdan para cezası

Tam Boyutta Gör RTÜK’ü yaptırım uyguladığı diğer içerik ise ünlü yönetmen Gaspar Noe tarafından çekilen Climax filmi oldu. Climax’in yayınlandığı BluTV ve MUBI platformların için içeriğinde katalogdan çıkarılmasına karar verildi.

Kuruldan yapılan açıklamada Climax filminin birçok sahnesinde bilhassa şiddet ve cinselliğin açık bir şekilde tasvir edildiği, cinselliğin ensest ve eşcinsellik boyutuyla kurgulanmış şeklinin ekrana getirildiği, sigara-alkol-uyuşturucu-LSD, argo dil kullanımı ve müstehcenliğin filmin her sahnesinde ön plana çıkarıldığı vurgulandı. Climax filminin genel ahlak ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek BluTV ve MUBI’ye üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

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RTÜK'ten Netflix, BluTV ve MUBI'deki iki filme yayın yasağı