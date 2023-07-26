RTÜK ceza yağdırdı: Netflix, Disney+, Amazon ve diğerlerine “ahlak” cezası

RTÜK, dijital platformlara ceza yağdırdı
RTÜK, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarında yayımlanan içeriklerle ilgili izleme raporlarını değerlendirdi. Raporda Netflix'in "Anne+" adlı yapımı ele alındı ve içeriğin cinsiyet, cinsellik ve ilişkiler konusunda sınırları aşan, alternatif bir dünya kurgusuyla evrensel aile formunu değiştiren ve yoğun müstehcenlik içeren sahneleri normalleştirerek 'sağlıklı' olarak tanımladığı belirtildi. Bu nedenle, RTÜK, yayıncı platforma üst sınırdan idari para cezası uygulama kararı aldı.
Mubi platformundaki "Liseli" ve "Ateşli Oda" adlı filmlerdeki müstehcen sahnelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu tespit edildi. Blu TV'nin "The Book of Queer" adlı dizisi ve Bein Movies Stars'da yayımlanan "Lost Highway" adlı yabancı filmin de 6112 sayılı Kanun'daki yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği belirlendi. Bu yapımlar için de üst sınırdan idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, Virgin Radyo'da yayımlanan "Mesut Süre ile Rabarba" adlı programda, çocukların dinleyebileceği zaman dilimindeki gayri ahlaki, cinsellik ve müstehcenlik konularındaki konuşmaların yayıncılık ilkelerine aykırı bulunması üzerine RTÜK, yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.
RTÜK, Türk aile yapısı, milli manevi değerler ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla ilgili yayın politikalarını ele almak üzere eylül ayında dijital internet platformu yayıncılarıyla kapsamlı bir toplantı düzenleme kararı aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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