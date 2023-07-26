RTÜK ceza yağdırdı: Netflix, Disney+, Amazon ve diğerlerine “ahlak” cezası

Tam Boyutta Gör Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, üst kurul toplantısında, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarında yayımlanan içeriklere ilişkin inceleme raporları görüşüldü. Yapılan incelemeler kapsamında RTÜK, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV gibi platformlara, toplumsal ve kültürel değerler ile Türk aile yapısına aykırı yapımlar için üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı aldı.

RTÜK, dijital platformlara ceza yağdırdı

RTÜK, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarında yayımlanan içeriklerle ilgili izleme raporlarını değerlendirdi. Raporda Netflix'in "Anne+" adlı yapımı ele alındı ve içeriğin cinsiyet, cinsellik ve ilişkiler konusunda sınırları aşan, alternatif bir dünya kurgusuyla evrensel aile formunu değiştiren ve yoğun müstehcenlik içeren sahneleri normalleştirerek 'sağlıklı' olarak tanımladığı belirtildi. Bu nedenle, RTÜK, yayıncı platforma üst sınırdan idari para cezası uygulama kararı aldı.

Tam Boyutta Gör Aynı şekilde, Netflix'in "Elite+" adlı yapımında da toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı diyaloglar tespit edilerek üst sınırdan idari para cezası verildi. Disney+ ve Amazon Prime Video da izleme raporlarına dahil edildi. Disney+'ta yayımlanan "Love, Victor" dizisinde rahatsız edici ve ahlaka aykırı davranışların bulunması nedeniyle RTÜK, üst sınırdan idari para cezası verdi. Amazon Prime Video'ya da "Modern Love" adlı yapımda toplumun manevi değerleri ve ailenin korunması ilkesine aykırı diyaloglar olduğu gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası verildi.

Netflix, yeni özelliğiyle içeriklere erişimi kolaylaştırdı 1 gün önce eklendi

Mubi platformundaki "Liseli" ve "Ateşli Oda" adlı filmlerdeki müstehcen sahnelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu tespit edildi. Blu TV'nin "The Book of Queer" adlı dizisi ve Bein Movies Stars'da yayımlanan "Lost Highway" adlı yabancı filmin de 6112 sayılı Kanun'daki yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği belirlendi. Bu yapımlar için de üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Virgin Radyo'da yayımlanan "Mesut Süre ile Rabarba" adlı programda, çocukların dinleyebileceği zaman dilimindeki gayri ahlaki, cinsellik ve müstehcenlik konularındaki konuşmaların yayıncılık ilkelerine aykırı bulunması üzerine RTÜK, yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.

RTÜK, Türk aile yapısı, milli manevi değerler ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla ilgili yayın politikalarını ele almak üzere eylül ayında dijital internet platformu yayıncılarıyla kapsamlı bir toplantı düzenleme kararı aldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

RTÜK ceza yağdırdı: Netflix, Disney ve Amazon’a “ahlak” cezası