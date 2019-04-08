Netflix geçtiğimiz yıl, posta yoluyla DVD kiralama hizmetinden 212 milyon dolar kazandı

Küresel internet televizyon ağı Netflix, özellikle internet sitesi üzerinden çok fazla dillendirmiyor olsa da, şirketin posta yoluyla DVD kiralama hizmeti halen devam ediyor. 2.7 milyon abonesi bulunan bu hizmet, geçtiğimiz yıl Netflix'e 212 milyon dolar gelir sağladı.

Kırsal bölgelerden talep var

Günümüz teknolojisinde, ABD gibi bir ülke göz önüne alındığında insanların neden internet akışı yerine posta hizmetini kullandığını düşünebilirsiniz. Ancak ülkedeki birçok kırsal alanda genişbant internet bağlantısı bulunmuyor ve insanlar da eski alışkanlıkları sürdürüyorlar. Zira ABD Posta Servisi de Netflix'in ikonik kırmızı zarflarıyla her türlü bölgeye ulaşabiliyor.

https://edition.cnn.com/2019/04/04/media/netflix-dvd-subscription-mail-trnd/

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Şaşırtıcı bir şekilde,'lerinin en büyük müşterileri kırsal alanlarda yaşayan müşteriler değil. Şirket sözcüsü, posta yoluyla DVD kiralayan yerlerin başında,ve'nin geldiğini ifade ediyor. Netflix'in DVD kiralama hizmetiarasında fiyatlandırılıyor.