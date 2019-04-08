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Netflix geçtiğimiz yıl, posta yoluyla DVD kiralama hizmetinden 212 milyon dolar kazandı

Netflix günümüzde internet üzerinden yayın yapıyor olsa da, şirketin DVD kiralama hizmeti devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl kiralanan DVD'ler 212 milyon dolar gelir getirdi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Küresel internet televizyon ağı Netflix, özellikle internet sitesi üzerinden çok fazla dillendirmiyor olsa da, şirketin posta yoluyla DVD kiralama hizmeti halen devam ediyor. 2.7 milyon abonesi bulunan bu hizmet, geçtiğimiz yıl Netflix'e 212 milyon dolar gelir sağladı.

Kırsal bölgelerden talep var

Günümüz teknolojisinde, ABD gibi bir ülke göz önüne alındığında insanların neden internet akışı yerine posta hizmetini kullandığını düşünebilirsiniz. Ancak ülkedeki birçok kırsal alanda genişbant internet bağlantısı bulunmuyor ve insanlar da eski alışkanlıkları sürdürüyorlar. Zira ABD Posta Servisi de Netflix'in ikonik kırmızı zarflarıyla her türlü bölgeye ulaşabiliyor.
Şaşırtıcı bir şekilde, Netflix DVD'lerinin en büyük müşterileri kırsal alanlarda yaşayan müşteriler değil. Şirket sözcüsü Annie Jung, posta yoluyla DVD kiralayan yerlerin başında, New York ve San Francisco Körfez Bölgesi'nin geldiğini ifade ediyor. Netflix'in DVD kiralama hizmeti 7.99 ila 11.99 dolar arasında fiyatlandırılıyor.

https://edition.cnn.com/2019/04/04/media/netflix-dvd-subscription-mail-trnd/ Yorum Yaz
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fhrstw 1 ay
Abdnin insanı çok tuhaf biz o kadar zengin olsak kimse dvd kullanmaz her evde 4k lı netflixler olur bir arkadaşım şöyle söylemişti belkide cimri olmadığımız için bu kadar fakiriz gerçekten güzel bir söz.
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scorpion20 1 ay fhrstw
ülkedeki birçok kırsal alanda genişbant internet bağlantısı bulunmuyor ve insanlar da eski alışkanlıkları sürdürüyorlar.
demiş haberde, belki bizim ülkemizdeki 4k ve geniş bant interneti olmayanlar için de geçerlidir. Halen tüplü tv kullananlar yok mu?
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Bender B. Rodriquez 1 ay fhrstw
Calistigim sektor nedeniyle her kesimden insanla muhattap oluyorum. Bunlara uber zenginler de dahil. Ve tek bir ortak nokta soyleyebilirim cimrilik.
Alt kesimden insanlar hic pazarliga bile girmezler. Ama sehrimde uc adet fabrikasi olan ve cidden zengin olan birinin bes lira icin pazarlik ettigine sahit oldum. Bunlar boyle boyle zengin oluyor diye bir laf duymustum cidden bu da cok dogru
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matador_mirkhan 1 ay
Dvd’nin kendisi ne kadarmış ki o fiyata kiralıyorlar?!
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stophart 1 ay matador_mirkhan
Aylık ücreti hocam o, tek dvd parası değil yani. Aynı anda 3 dvdye kadar elinizde tutmanıza izin veren planlar dahi var.
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