Netflix geçtiğimiz yıl, posta yoluyla DVD kiralama hizmetinden 212 milyon dolar kazandı

Teknoloji Editörü
Küresel internet televizyon ağı Netflix, özellikle internet sitesi üzerinden çok fazla dillendirmiyor olsa da, şirketin posta yoluyla DVD kiralama hizmeti halen devam ediyor. 2.7 milyon abonesi bulunan bu hizmet, geçtiğimiz yıl Netflix'e 212 milyon dolar gelir sağladı.
Kırsal bölgelerden talep var
Günümüz teknolojisinde, ABD gibi bir ülke göz önüne alındığında insanların neden internet akışı yerine posta hizmetini kullandığını düşünebilirsiniz. Ancak ülkedeki birçok kırsal alanda genişbant internet bağlantısı bulunmuyor ve insanlar da eski alışkanlıkları sürdürüyorlar. Zira ABD Posta Servisi de Netflix'in ikonik kırmızı zarflarıyla her türlü bölgeye ulaşabiliyor.Şaşırtıcı bir şekilde, Netflix DVD'lerinin en büyük müşterileri kırsal alanlarda yaşayan müşteriler değil. Şirket sözcüsü Annie Jung, posta yoluyla DVD kiralayan yerlerin başında, New York ve San Francisco Körfez Bölgesi'nin geldiğini ifade ediyor. Netflix'in DVD kiralama hizmeti 7.99 ila 11.99 dolar arasında fiyatlandırılıyor.
https://edition.cnn.com/2019/04/04/media/netflix-dvd-subscription-mail-trnd/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
demiş haberde, belki bizim ülkemizdeki 4k ve geniş bant interneti olmayanlar için de geçerlidir. Halen tüplü tv kullananlar yok mu?
Alt kesimden insanlar hic pazarliga bile girmezler. Ama sehrimde uc adet fabrikasi olan ve cidden zengin olan birinin bes lira icin pazarlik ettigine sahit oldum. Bunlar boyle boyle zengin oluyor diye bir laf duymustum cidden bu da cok dogru