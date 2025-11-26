Giriş
    Netflix'in yeni yerli dizisi Kasaba'nın ilk fragmanı yayınlandı

    Netflix Türkiye, 11 Aralık'ta izleyici ile buluşacak yeni yerli dizisi Kasaba'nın ilk fragmanını yayınladı. Dizinin oyuncu kadrosunda Okan Yalabık, Büşra Develi, Özgürcan Çevik gibi isimler bulunuyor.

    Netflix'in yeni yerli dizisi Kasaba'dan ilk fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımların sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, önümüzdeki ay da Okan Yalabık'ın başrolünü üstlendiği Kasaba'yı izleyicilerin beğenisine sunacak. 11 Aralık'ta yayınlanacak olan Kasaba için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix Türkiye, dün diziden ilk fragmanı paylaştı.

    Kasaba, 11 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak

    Kasaba, yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki kardeş ve çocukluk arkadaşlarının beklenmedik bir şekilde çalıntı bir servet bulmasıyla başlayan sürükleyici bir hikâyeyi konu alıyor. Ancak bu keşif, onları hızla karanlık bir kedi-fare oyununa sürükler. Sadakat, günah ve kefaret arasında sıkışan karakterler, kısa sürede kendilerini geri dönüşü olmayan bir yolda bulur. Her biri, mantığın sesiyle hayatta kalma içgüdüsü arasında gidip gelirken, bu servetin bedelinin düşündüklerinden çok daha ağır olduğunu fark edecektir.

    Kasaba'nın yönetmen koltuğunda, daha önce Masum ve Kulüp gibi dizileri de yöneten Seren Yüce oturuyor. Senaryoda ise Deniz Karaoğlu ve Doğu Yaşar Akal'ın imzası bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Okan Yalabık'a Büşra Develi, Özgürcan Çevik, Ozan Dolunay, Kerem Can gibi isimler eşlik ediyor.

