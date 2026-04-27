Enola Holmes 3 geliyor: Netflix yayın tarihini ve ilk görselleri paylaştı

Netflix'n en popüler film serileri arasında yer alan Enola Holmes, bu yıl üçüncü filmiyle geri dönecek. Başrol oyuncusu
Millie Bobby Brown'ın Enola rolüyle geri döndüğü filmde Henry Cavill de bir kez daha Sherlock Holmes'e hayat verecek. Merakla beklenen filmden ilk görüntüleri paylaşan Netflix, bununla birlikte filmin yayın tarihini de duyurdu. Enola Holmes 3, 1 Temmuz'da Netflix'te izleyici ile buluşacak.
Enola Holmes 3'te Millie Bobby Brown ve Henry Cavill'in yanı sıra
Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel ve Sharon Duncan-Brewster da rol alıyor. Bu yeni filmde Enola, tehlikeli bir davayı çözmek için Malta'nın yolunu tutuyor.
Enola Holmes 3'ü Adolescence'in Yönetmeni Çekti
Enola Holmes serisi bu filmle birlikte yönetmen değişikliğine gidiyor. Serinin ilk iki filmini yöneten Harry Bradbeer yerini
Philip Barantini'ye bırakıyor. Boiling Point filmiyle çıkış yapan Barantini, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birine dönüşen Adolescence'ın yönetmeni olarak son dönemde adından epey söz ettirdi.
Philip Barantini'nin yönettiği Enola Holmes 3'ün ilk iki filmden daha karanlık, daha yetişkin bir tona sahip olacağı söyleniyor. Barantini, bu filmi
Enola Holmes serisinin Azkaban Tutsağı olarak tasarlıyor. Harry Potter serisinin üçüncü filmi olan Azkaban Tutsağı, ilk iki filmi daha çocukça olan Harry Potter serisini farklı bir boyuta taşımıştı. Şimdi Enola Holmes 3'ün de bu seri için aynısını yapması bekleniyor.
