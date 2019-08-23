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Breaking Bad filmi resmen geliyor! Çekimler tamamlandı

Netflix ve AMC'nin geçtiğimiz yıl hazırlıklarına başladığı Breaking Bad filmi çok yakında seyircilerle buluşacak. Filmin çekimleri de nihayet tamamlanmış durumda.
42 dk. (Son Güncelleme: 39 dk.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olan Breaking Bad, devam filmiyle çok yakında ekranlara geri dönecek. Saul Goodman karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bob Odenkirk, bugün The Hollywood Reporter'a yaptığı bir açıklamada, filmin çekimlerinin kısa bir süre önce resmen tamamlandığını söyledi. Yeni film şu an için Greenbrier kod adıyla biliniyor.

Çekimlerin çok gizli bir şekilde yürütüldüğünü belirten Bob Odenkirk,"Filmin çekimlerinin tamamlandığından kimsenin haberinin dahi olmaması bana çok enteresan geliyor. Ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Böyle bir şeyi nasıl gizli tutabildiler inanmak güç. Gerçekten de müthiş bir iş çıkardılar." sözlerini kullandı.

AMC ve Netflix tarafının şu ana kadar Breaking Bad filmiyle ilgili hiçbir resmi açıklama yapmamış olması gerçekten de enteresan. Filmin çekimleri 2018'in Kasım ayında başlamış, geçtiğimiz aylarda ise resmen sona ermişti. Buna rağmen, sızan birkaç haber dışında filmle ilgili neredeyse hiçbir bilgimiz yok.

The Hollywood Reporter'ın bu yılın başlarında yaptığı bir habere göre Greenbrier filmi, serinin popüler karakteri Jesse Pinkman'a odaklanacak. Filmde, dizinin finalinden sonra yaşananların anlatılacağı belirtiliyor Polisler tarafından aranan Jesse Pinkman, Albuquerque'den kaçmak için mücadele edecek.

Henüz resmi bir şey olmasa da ünlü oyuncu Bryan Cranston'ın yeni filmde Walter White rolüyle geri döneceği belirtiliyor. Bryan Cranston muhtemelen yalnızca flashback sahnelerinde yer alacak. Son olarak Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı olan Vince Gilligan, yeni filmin de senaristliğini ve yönetmenliğini üstleniyor.

Çekimlerin de tamamlanmasıyla birlikte AMC kanalı muhtelemen kısa bir süre içerisinde filmle ilgili resmi açıklamaları yapacaktır. Bakalım yeni film hayranların beklentilerini karşılayabilecek mi. 

https://screenrant.com/breaking-bad-movie-bryan-cranston-cast/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 11 dk.
Geçmişte güzel olan ne varsa içine edin katledin

Walter white da olacak demek ohh ohh
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