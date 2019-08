Breaking Bad filmi resmen geliyor! Çekimler tamamlandı

https://screenrant.com/breaking-bad-movie-bryan-cranston-cast/

Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olan Breaking Bad, devam filmiyle çok yakında ekranlara geri dönecek. Saul Goodman karakterini canlandıran ünlü oyuncu, bugün The Hollywood Reporter'a yaptığı bir açıklamada, filmin çekimlerinin kısa bir süre önce resmen tamamlandığını söyledi. Yeni film şu an içinkod adıyla biliniyor.Çekimlerin çok gizli bir şekilde yürütüldüğünü belirten Bob Odenkirk,"Filmin çekimlerinin tamamlandığından kimsenin haberinin dahi olmaması bana çok enteresan geliyor. Ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Böyle bir şeyi nasıl gizli tutabildiler inanmak güç. Gerçekten de müthiş bir iş çıkardılar." sözlerini kullandı.AMC ve Netflix tarafının şu ana kadar Breaking Bad filmiyle ilgili hiçbir resmi açıklama yapmamış olması gerçekten de enteresan. Filmin çekimleri 2018'in Kasım ayında başlamış, geçtiğimiz aylarda ise resmen sona ermişti. Buna rağmen, sızan birkaç haber dışında filmle ilgili neredeyse hiçbir bilgimiz yok.The Hollywood Reporter'ın bu yılın başlarında yaptığı bir habere göre Greenbrier filmi, serinin popüler karakteri Jesse Pinkman'a odaklanacak. Filmde,anlatılacağı belirtiliyor Polisler tarafından aranan Jesse Pinkman, Albuquerque'den kaçmak için mücadele edecek.Henüz resmi bir şey olmasa da ünlü oyuncuyeni filmderolüyle geri döneceği belirtiliyor. Bryan Cranston muhtemelen yalnızca flashback sahnelerinde yer alacak. Son olarak Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı olan, yeni filmin de senaristliğini ve yönetmenliğini üstleniyor.Çekimlerin de tamamlanmasıyla birlikte AMC kanalı muhtelemen kısa bir süre içerisinde filmle ilgili resmi açıklamaları yapacaktır. Bakalım yeni film hayranların beklentilerini karşılayabilecek mi.