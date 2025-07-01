Jurassic World Rebirth'e dair ilk eleştiriler paylaşıldı; Hayal kırıklığı yaratabilir

Tam Boyutta Gör Bu yazın en merakla beklenen filmlerinden olan Jurassic World Rebirth (Jurassic World: Yeniden Doğuş), 2 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak. Filmin vizyona girmesine daha birkaç gün olsa da filme dair ilk eleştiriler yayınlanmaya başladı. Böylece Jurassic World Rebirth'ün eleştirmenler nezdinde nasıl karşılık bulduğu da belli oldu. Ne yazı ki yeni Jurassic World filmi beklentileri karşılayamamış gibi görünüyor.

Jurassic World Rebirth'ün Eleştirmen Puanları Beklentilerin Altında Kaldı

Jurassic World Rebirth'ün Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı bugün itibarıyla %54; MetaCritic puanı ise 53. Bu puanlardan da anlayacağınız üzere yeni Jurassic World filmi eleştirmenleri pek memnun edemedi. Filmden övgüyle söz eden birkaç eleştirmen olsa da çoğunluk bunun hızlıca unutulacak vasat, hatta vasat altı bir aksiyon filmi olduğunu söylüyor.

Gelen ilk eleştiriler, bunun son dönemde çıkan Jurassic World filmlerinden çok eski Jurassic Park filmlerine yakın bir yapım olduğunu söylüyor. Mizah eklenmiş çılgınca aksiyon sahneleri yerine bu kez gerilim dolu anların tercih edildiği belirtiliyor. Ne var ki bu sahnelerin eski filmlerdeki kadar etkili ya da akılda kalıcı olmadığı düşünülüyor. En azından genel kanı bu yönde. Ancak özellikle eski Jurassic Park filmlerini sevenlerin Jurassic World Rebirth'ü seveceğini düşünen eleştirmenler de var.

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Jurassic World Rebirth, seriden çıkan son film olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçiyor. Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü aradan geçen beş yılda telef olurken, tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı kurtulmayı başarmıştır. Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor.

Gareth Edwards'ın (Godzilla, The Creator) yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend gibi isimler yer alıyor.

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