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    Anlık Bildirim

    Zack Snyder'dan 300 Spartalı evreninde geçecek dizi geliyor

    Ünlü yönetmen Zack Snyder, 2006 yılında büyük beğeni toplayan "300 Spartalı" filminin evreninde geçecek yeni bir dizi üzerinde çalıştığını resmen doğruladı. İşte detaylar...
    Zack Snyder'dan 300 Spartalı evreninde geçecek dizi geliyor Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder'in tarihi aksiyon filmi 300 Spartalı'yı temel alan bir TV dizisi üzerinde çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Ünlü yönetmen bu yöndeki söylentileri Netflix için hazırlanan "Twilight of the Gods" animasyon dizisinin galası sırasında doğruladı.

    Snyder konuyla ilgili verdiği röportajda "Şimdilik sadece hazırlık aşamasındayız. Bu gerçekten çok heyecan verici olacak, çünkü bu evreni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. 300 Spartalı dizisi, 2006 yapımı filmin öncesindeki olayları konu alan bir "prequel" olacak.

    Zack Snyder'dan 300 Spartalı evreninde geçecek dizi geliyor Tam Boyutta Gör

    Daha önce farklı bir filmi çekildi

    Proje muhtemelen Sparta Kralı Leonidas ve ordusunun Pers Kralı Xerxes’e karşı düzenledikleri seferden önceki dönemi anlatacak. 2014 yılında gösterime giren "300: Bir İmparatorluğun Yükselişi" filmi, orijinal hikayenin hem öncesini hem de sonrasını işleyerek serinin evrenini daha da genişletmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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