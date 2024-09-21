2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Zack Snyder'in tarihi aksiyon filmi 300 Spartalı'yı temel alan bir TV dizisi üzerinde çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Ünlü yönetmen bu yöndeki söylentileri Netflix için hazırlanan "Twilight of the Gods" animasyon dizisinin galası sırasında doğruladı.

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Snyder konuyla ilgili verdiği röportajda "Şimdilik sadece hazırlık aşamasındayız. Bu gerçekten çok heyecan verici olacak, çünkü bu evreni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. 300 Spartalı dizisi, 2006 yapımı filmin öncesindeki olayları konu alan bir "prequel" olacak.

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Daha önce farklı bir filmi çekildi

Proje muhtemelen Sparta Kralı Leonidas ve ordusunun Pers Kralı Xerxes’e karşı düzenledikleri seferden önceki dönemi anlatacak. 2014 yılında gösterime giren "300: Bir İmparatorluğun Yükselişi" filmi, orijinal hikayenin hem öncesini hem de sonrasını işleyerek serinin evrenini daha da genişletmişti.

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Zack Snyder'dan 300 Spartalı evreninde geçecek dizi geliyor