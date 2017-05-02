Twitter 24 saat yayın yapacak kanal için Bloomberg ile anlaştı

Son birkaç çeyrektir büyümesi yavaşlayan ve reklam veren şirketleri hala güçlü bir sosyal medya platformu olduğu konusunda ikna etmekte zorlanan Twitter uzun bir süredir yeni hizmet arayışındaydı. Geçtiğimiz ay profesyonel kullanıcılar için yeni bir canlı yayın deneyimi sunmaya başlayan sosyal medya devinin şimdiki hamlesi ise 24 saat yayın yapan bir kanal oluşturmak.





Haber Ağırlıklı Kanal

Bu planını geçen hafta duyuran Twitter, oluşturulacak kanal için Bloomberg ile el sıkıştı. Temelinde Bloomberg'ün dünya geneline yayılmış olan merkezlerinden canlı yayınlar ve dünyadan haberler olması planlanan kanalda aynı zamanda doğrulanmış Twitter kullanıcılarının yayınladığı videolar da yer alacak.





Daha önce platformuna eklediği WNBA (Kadınların yer aldığı basketbol ligi) yayını, Buzzfeed'in hazırladığı sabah programı ve benzeri içeriklerle Twitter'ın adeta bir yayın platformu haline gelmesi için çalışan şirket yöneticileri bu yeni anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirirken Bloomberg Media'nın CEO'su Justin Smith, yaptığı açıklamada kanalın ''dünya çapında akıllı bir kitle için en önemli haberlere yoğunlaşacağını'' ve mevcut haber ağından daha geniş ve kapsamlı olacağını dile getirdi.





İki şirket arasındaki anlaşmanın finansal şartları henüz açıklanmış değil ancak kanalın sonbaharda faaliyete başlayacağı tahmin ediliyor. Canlı ve her yerden ulaşılabilir haberler yayınıyla kullanıcı kitlesini arttırmak isteyen Twitter'ın bu planında ne kadar başarılı olacağını kanalın işleyişi ile birlikte göreceğiz.





http://www.cio-today.com/article/index.php?story_id=0020002BH6U0