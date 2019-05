Netflix’ten sonra Amazon Prime Video da artık Türkiye’de

Son dönemde yeni coğrafyalara açılarak izleyici kitlesini genişleteceği iddia edilen Amazon’un video servisi Prime Video, beklentileri boşa çıkarmadı ve aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 200 yeni ülkede yayın hayatına başladığını duyurdu.

Yurt dışında yer alan özel abonelik seçenekleriyle Prime üyelerinin ücretsiz şekilde yararlanabildiği platforma ülkemizde -6 aylık paket için- 2.99 euro, yani yaklaşık 11 TL ödeyerek erişim sağlayabilmek mümkün. Mozart in the Jungle, The Man in The High Castle, The Grand Tour ve Transparent gibi popüler birçok yapımı bünyesinde barındıran Prime Video, web sitesinin yanı sıra Android, iOS, PlayStation, Xbox 360, Wii, Wii U ve Apple TV uygulamaları üzerinden de kullanılabiliyor.

Türkçe altyazılı yapımları ana ekranda ayrı bir kategori altında listeleyen platformun Netflix ile rekabetindeki en önemli etken ise şüphesiz yerelleşme çalışmaları olacaktır. Şimdilik sınırlı sayıdaki içerikte Türkçe dil desteği sağlayan Amazon’un yakın zamanda ülkemizdeki yerli yapımları da bünyesine katması bekleniyor.