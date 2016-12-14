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Netflix’ten sonra Amazon Prime Video da artık Türkiye’de

Netflix’in en önemli rakiplerinden olan "Amazon Prime Video" büyük küresel açılımını yaptı. 200 yeni ülkeye 'merhaba' diyen platform Türkiye’de de hizmet vermeye başladı.
2 yıl
10,4b
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25
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Son dönemde yeni coğrafyalara açılarak izleyici kitlesini genişleteceği iddia edilen Amazon’un video servisi Prime Video, beklentileri boşa çıkarmadı ve aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 200 yeni ülkede yayın hayatına başladığını duyurdu.
Yurt dışında yer alan özel abonelik seçenekleriyle Prime üyelerinin ücretsiz şekilde yararlanabildiği platforma ülkemizde -6 aylık paket için- 2.99 euro, yani yaklaşık 11 TL ödeyerek erişim sağlayabilmek mümkün. Mozart in the Jungle, The Man in The High Castle, The Grand Tour ve Transparent gibi popüler birçok yapımı bünyesinde barındıran Prime Video, web sitesinin yanı sıra Android, iOS, PlayStation, Xbox 360, Wii, Wii U ve Apple TV uygulamaları üzerinden de kullanılabiliyor.
Türkçe altyazılı yapımları ana ekranda ayrı bir kategori altında listeleyen platformun Netflix ile rekabetindeki en önemli etken ise şüphesiz yerelleşme çalışmaları olacaktır. Şimdilik sınırlı sayıdaki içerikte Türkçe dil desteği sağlayan Amazon’un yakın zamanda ülkemizdeki yerli yapımları da bünyesine katması bekleniyor.

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10URAY 2 yıl en beğenilen
Sira Hulu ve HBO da.Gelin arkadaslar kurtarin bizi gigiturk dzibartlardan...
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10URAY 2 yıl
7 gunluk denemeyi aktif ettim.Turkce altyazili icerikler bolmesi disindaki bir cok icerikte Turkce altyazi ozelligine kavusuyor.Suratle Turkce icerigi arttiriyolar.Goruntu ayarlarinda ise Best secenegine getirdiginizde 5.8 gb saat basina cekilen veri olarak gozukuyor.(Netflix 3 gb nerdeyse Netflix in 2 kati)Buda goruntunun Netflix ten bir miktar daha iyi olabilecegine isaret ediyor.Prime Amazondan uyeliginizi cok basit bir sekilde aktif edebiliyorsunuz.Iptal isleminide tipki Netflixteki gibi tek tus ile halledebiliyorsunuz.Ulkemizde kaliteli yayin hizmetine olan hasretten dolayi,Amazon Prime da inaniyorumki Netflix gbi uye toplayacaktir.Sirada HBO ve HULU var.Rekabetin artmasida hem fiyat hem kalite anlaminda biz izleyicilere yarayacaktir.Herkese keyifli seyirler dilerim.
7 gunluk denemeyi aktif ettim.Turkce altyazili icerikler bolmesi disindaki bir cok icerikte Turkce altyazi ozelligine kavusuyor.Suratle Turkce icerigi arttiriy...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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karragenan 2 yıl
Bu kotalarla hiçbir anlamı yok
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TD-W9970_V3 1 yıl
konuda yanlışlık var, bilerekmi yapıldı bilemem ama doğrusu şu,
aylık üyelik, ilk 6 ay için, ayda 2.99 euro ödenir, (6 ay boyunca her ay ödenir)
Üyelik, altı ay sonra ayda 5.99 € tutarında yenilenir. (sonraki 6 ay için her ay ödenir)
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eyoruk 1 yıl
Geçen hafta apple tv platformuna yükledik.Türkçe içerik 10-15 kadar var.Giderek gelişiyor.
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Avatar 1 yıl eyoruk
eyoruk
Geçen hafta apple tv platformuna yükledik.Türkçe içerik 10-15 kadar var.Giderek gelişiyor.


Neler var Türkçe?
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eyoruk 1 yıl
Amazon da gelsin artık Hulu da..Yeter ya bekle bekle
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Umutcan 2 yıl
Bant genişliğimiz bu tip hizmetler için yetersiz, kullanıcıların çoğunluğu halen max 8Mbps alabiliyor o da AKK'dan sonra 3Mbps oluyor.
Bulgaristan'ın 10 sene önceki internet seviyesine erişebilsek güzel de...
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Mephalay 2 yıl
Paypal ve Uber e yapilan bunlara da yapilir.
Booking.com da gidiyor.
"Bu topraklarda iyi hizmet veren firmayi barindirmazlar." - Yurt Içi Kargo
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
Bu arkadasin smart tv uygulamasi yok mu?
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N4thanAlgren 2 yıl
Netflix kullanan arkadaşlar para vermeye değer mi Türkçe altyazılı olarak netflix dizilerini problemsiz izleyebiliyor muyuz?
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eyoruk 2 yıl
Gelsin gelsin..O da gelsin buyursun

Ana konu var mı Amazon Prime için
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aycibin 2 yıl
şahsen bana TR dil desteği farketmiyor.zaten orjinal izliyorum.ama yaygınlaşması için en azından TR altyazı seçeneği gerekliliğine katılıyorum.
şu sıra önemli olan geniş film arşivi çünkü netflix TR'de henüz film konusunda yeterli değil.TR içerik sayıyı kısıtlıyorsa TR içeriğe ilave olarak full orjinal içerik erişimi de olsun.
bu tip TV kanalları servis sağlayıcılarla özel anlaşmaya giderek uygulamayı AKK'yı etkilemeden izlettirebilirler.belki biri akıl eder.
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smart1978 2 yıl
KOTA cenneti Turkiye ye gelin gelin siraya hepiniz gelin :D
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