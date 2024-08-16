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    Amazon Prime Video'nun ilk Türk belgeseli "Arda Turan: Yüzleşme" yayında

    Amazon Prime Video tarafından hazırlanan ilk Türk yapımı belgesel Arda Turan: Yüzleşme gösterime girdi. Belgesel Arda Turan'ın inişli çıkışlı kariyerini anlatıyor.
    Amazon'un ilk Türk belgeseli 'Arda Turan: Yüzleşme' yayına girdi Tam Boyutta Gör
    Türk yapımı çeşitli dizi ve filmlere imza atan Amazon Prime Video’nun ilk Türk yapımı orijinal belgeseli “Arda Turan: Yüzleşme” bugün Amazon Prime Video’da yayımlandı.

    “Arda Turan: Yüzleşme” belgesel filmi; Arda Turan’ın yaşamını, kariyerini ve yaptığı hataları ele alıyor. Belgesel Arda Turan’ın düşüşünü, gelgitlerini ve kişisel dönüşümlerini de izleyiciye aktarıyor.

    Belgeselde dublaj seçeneği olarak Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Almanca dil seçenekleri bulunuyor. Altyazı seçeneklerinde ise İtalyanca ve Fransızca dil desteğinin de olduğunu görüyoruz. Dünya genelindeki Arda Turan hayranları bu belgeseli seyredebilecek.

    Filmin açıklamasında şu ifadelere yer veriliyor:

    “Arda Turan, Bayrampaşa’nın dar sokaklarında başlayıp Ali Sami Yen’e, Vicente Calderon’a, Camp Nou’ya uzanan; herkesin bildiği hayatının hiç bilinmeyen detaylarını paylaşıyor.”

    Prime Video'da bol bol spor belgeseli var

    Prime Video bugüne kadar büyük ses getiren çeşitli spor belgesellerine imza attı. Prime Video’da izleyebileceğiniz spor belgesellerinden bazıları şunlar:

    All or Nothing Manchester City, All or Nothing Arsenal, All or Nothing Tottenham Hotspur, All Or Nothing Juventus,  Al lor Nothing Brezilya Milli Takımı, Maradona Uğurlu Hayal, Bayern Münih Efsanenin Perde Arkası, Make Us Dream, Sergio Ramos'un Yüreği, Lewandowski Unknown, Federer: Son On İki Gün, Giannis - Muhteşem Yolculuk, Şu Peter Crouch Filmi, Kalvin Phillips: The Road to City, Gleason ve daha fazlası...

    Amazon Prime üyelerine ücretsiz!

    Ayda 39 TL'ye Amazon Prime üyeliği başlatarak Prime Video'yu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Prime Video'da Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri, The Boys, Oppenheimer, Succession, John Wick 4, Sherlock, Mr. Robot gibi önemli yapımları seyredebilirsiniz.

    Prime üyeliğiniz ile ayrıca Amazon'da Prime'a özel indirimlerden yararlanabilir, ücretsiz hızlı teslimat, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz kargo hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Prime Gaming servisi sayesinde her ay binlerce lira değerindeki oyunu ücretsiz oynama fırsatı yakalarsınız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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