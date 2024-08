Amazon Prime Video'nun ilk Türk belgeseli "Arda Turan: Yüzleşme" yayında

Tam Boyutta Gör Türk yapımı çeşitli dizi ve filmlere imza atan Amazon Prime Video’nun ilk Türk yapımı orijinal belgeseli “Arda Turan: Yüzleşme” bugün Amazon Prime Video’da yayımlandı.

“Arda Turan: Yüzleşme” belgesel filmi; Arda Turan’ın yaşamını, kariyerini ve yaptığı hataları ele alıyor. Belgesel Arda Turan’ın düşüşünü, gelgitlerini ve kişisel dönüşümlerini de izleyiciye aktarıyor.

Belgeselde dublaj seçeneği olarak Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Almanca dil seçenekleri bulunuyor. Altyazı seçeneklerinde ise İtalyanca ve Fransızca dil desteğinin de olduğunu görüyoruz. Dünya genelindeki Arda Turan hayranları bu belgeseli seyredebilecek.

Filmin açıklamasında şu ifadelere yer veriliyor:

“Arda Turan, Bayrampaşa’nın dar sokaklarında başlayıp Ali Sami Yen’e, Vicente Calderon’a, Camp Nou’ya uzanan; herkesin bildiği hayatının hiç bilinmeyen detaylarını paylaşıyor.”

Prime Video'da bol bol spor belgeseli var

Prime Video bugüne kadar büyük ses getiren çeşitli spor belgesellerine imza attı. Prime Video’da izleyebileceğiniz spor belgesellerinden bazıları şunlar:

All or Nothing Manchester City, All or Nothing Arsenal, All or Nothing Tottenham Hotspur, All Or Nothing Juventus, Al lor Nothing Brezilya Milli Takımı, Maradona Uğurlu Hayal, Bayern Münih Efsanenin Perde Arkası, Make Us Dream, Sergio Ramos'un Yüreği, Lewandowski Unknown, Federer: Son On İki Gün, Giannis - Muhteşem Yolculuk, Şu Peter Crouch Filmi, Kalvin Phillips: The Road to City, Gleason ve daha fazlası...

Amazon Prime üyelerine ücretsiz!

Ayda 39 TL'ye Amazon Prime üyeliği başlatarak Prime Video'yu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Prime Video'da Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri, The Boys, Oppenheimer, Succession, John Wick 4, Sherlock, Mr. Robot gibi önemli yapımları seyredebilirsiniz.

Prime üyeliğiniz ile ayrıca Amazon'da Prime'a özel indirimlerden yararlanabilir, ücretsiz hızlı teslimat, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz kargo hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Prime Gaming servisi sayesinde her ay binlerce lira değerindeki oyunu ücretsiz oynama fırsatı yakalarsınız.

