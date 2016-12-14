Amazon yeni çalışma arkadaşları bulmak için İstanbul'a geliyor

Türkçe olarak hizmet vermeye başlayan ve ülkemizdeki kullanıcılara bazı ürünler için kargo ücretlerini kaldıran Amazon’un ismi ülkemizle anılmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi özellikle Özge Özcan’ın Türkiye Pazarlama Yöneticisi ünvanıyla çalışmaya başlaması bu dedikoduları daha da güçlendirmiş, "Amazon Türkiye’ye mi geliyor?" sorularını gündeme getirmişti. Yaklaşık bir ay önce amazon.de adresli web sitesindeolarak hizmet vermeye başlayan ve ülkemizdeki kullanıcılara bazı ürünler için kargo ücretlerini kaldıran’un ismi ülkemizle anılmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi özellikle’ın Türkiye Pazarlama Yöneticisi ünvanıyla çalışmaya başlaması bu dedikoduları daha da güçlendirmiş,sorularını gündeme getirmişti.

Ünlü alışveriş platformu yayınladığı son iş ilanında bu kez Türkiye’den çalışma arkadaşları aradığını duyurdu. Madrid, Berlin ve Lüksemburg şehirlerinde çalışmak üzere yazılım geliştirme mühendislerine ve direktörlerine ihtiyaç duyan Amazon, mülakatların 23 - 27 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacağını açıkladı.

Personel ihtiyacını karşılamak için İstanbul’a gelen platformun konum itibariyle daha ulaşılabilir olduğu gerekçesiyle ülkemizde iş görüşmesi yapmak istediği düşünülüyor. Elbette bu hamlesiyle birlikte yakınlaşmasını sürdüren Amazon’un ilanı hakkındaki detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bakalım internet devi Türkiye operasyonlarında nasıl bir yol izleyecek…

https://www.amazon.jobs/jobs/447154