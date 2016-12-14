Amazon yeni çalışma arkadaşları bulmak için İstanbul'a geliyor

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Yaklaşık bir ay önce amazon.de adresli web sitesinde Türkçe olarak hizmet vermeye başlayan ve ülkemizdeki kullanıcılara bazı ürünler için kargo ücretlerini kaldıran Amazon’un ismi ülkemizle anılmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi özellikle Özge Özcan’ın Türkiye Pazarlama Yöneticisi ünvanıyla çalışmaya başlaması bu dedikoduları daha da güçlendirmiş, "Amazon Türkiye’ye mi geliyor?" sorularını gündeme getirmişti.
Ünlü alışveriş platformu yayınladığı son iş ilanında bu kez Türkiye’den çalışma arkadaşları aradığını duyurdu. Madrid, Berlin ve Lüksemburg şehirlerinde çalışmak üzere yazılım geliştirme mühendislerine ve direktörlerine ihtiyaç duyan Amazon, mülakatların 23 - 27 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacağını açıkladı.
Personel ihtiyacını karşılamak için İstanbul’a gelen platformun konum itibariyle daha ulaşılabilir olduğu gerekçesiyle ülkemizde iş görüşmesi yapmak istediği düşünülüyor. Elbette bu hamlesiyle birlikte yakınlaşmasını sürdüren Amazon’un ilanı hakkındaki detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bakalım internet devi Türkiye operasyonlarında nasıl bir yol izleyecek…
https://www.amazon.jobs/jobs/447154 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlar avrupa'da şehirler saymış oralar için türk eleman demiş siz ne anlatıyorsunuz.
Adamlar bu dediklerinizi zaten biliyor ki TR pazarına Almanya üzerinden yatırım yaptılar.
Ayrıca parlak beyinler kafası çalışan insanları almaya geliyolar.Alsınlarda bence! burda adam tonla yazılım öğrenmiş,saçını dökmüş yada beyazları artmış,sağdan soldan tikleri oluşmuş yani kısacası it gibi çalışmış emek vermiş.TR de gene it muamelesi göreceğine gidip kendisinin evliyse eşinin coluğunun çocuğunun hayatını kurtarsın.
Türkiye'deki Firmalar çalışanları sömürge ülkeleri misali sömürdükleri sürece kimse kalmasın abi ülkede.bende yolunu bulunca bende kaçıcam.Türkiye'de iyi olan ne kaldıki parlak beyinler niye kalsın?
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