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Amazon yeni çalışma arkadaşları bulmak için İstanbul'a geliyor

Her geçen gün Türkiye’ye bir adım daha yaklaşan dünyaca ünlü alışveriş sitesi Amazon, yayınladığı iş ilanıyla Türkiye’den çalışma arkadaşları aradığını duyurdu ve mülakatlar için tarih verdi.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yaklaşık bir ay önce amazon.de adresli web sitesinde Türkçe olarak hizmet vermeye başlayan ve ülkemizdeki kullanıcılara bazı ürünler için kargo ücretlerini kaldıran Amazon’un ismi ülkemizle anılmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi özellikle Özge Özcan’ın Türkiye Pazarlama Yöneticisi ünvanıyla çalışmaya başlaması bu dedikoduları daha da güçlendirmiş, "Amazon Türkiye’ye mi geliyor?" sorularını gündeme getirmişti.
Ünlü alışveriş platformu yayınladığı son iş ilanında bu kez Türkiye’den çalışma arkadaşları aradığını duyurdu. Madrid, Berlin ve Lüksemburg şehirlerinde çalışmak üzere yazılım geliştirme mühendislerine ve direktörlerine ihtiyaç duyan Amazon, mülakatların 23 - 27 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacağını açıkladı.
Personel ihtiyacını karşılamak için İstanbul’a gelen platformun konum itibariyle daha ulaşılabilir olduğu gerekçesiyle ülkemizde iş görüşmesi yapmak istediği düşünülüyor. Elbette bu hamlesiyle birlikte yakınlaşmasını sürdüren Amazon’un ilanı hakkındaki detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bakalım internet devi Türkiye operasyonlarında nasıl bir yol izleyecek…

https://www.amazon.jobs/jobs/447154 Yorum Yaz
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alprkrkmz 2 yıl en beğenilen
Türkiye ye girmek gibi bir hata yapmasinlar asla. Unutun uygun fiyatlı ürünleri eğer turkiyeye girerlerse. Misal Best Buy. Ülkeye girmek demek ekstra tonla vergi demek. Çalışan demek. Çalışanların vergisi masrafı sigortası vs vs demek. Almanyadan mutluyuz. Bırakın öyle kalsin.
Türkiye ye girmek gibi bir hata yapmasinlar asla. Unutun uygun fiyatlı ürünleri eğer turkiyeye girerlerse. Misal Best Buy. Ülkeye girmek demek ekstra tonla verg...
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hkneren 2 yıl
25 Ocak 2017 Çarşamba günü, saat 14.00 Hilton Istanbul, Harbiye'ye "Software Development Engineer" pozisyonu için mülakata çağırıldım. Hadi hayırlısı beyler
25 Ocak 2017 Çarşamba günü, saat 14.00 Hilton Istanbul, Harbiye'ye "Software Development Engineer" pozisyonu için mülakata çağırıldım. Hadi hayırlısı beyler
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Opeth 2 yıl
Biri de haberle ilgili yorum yapmamış ki arkadaş...Yazılımcılar için güzel fırsat..
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shadowtr 2 yıl
Adamlar yazılım geliştirici arıyorlar. Ülkemize girmekle falan alakası olduğunu pek sanmıyorum. Yazılım alanında fena sayılmayacak bir potansiyelimiz var. Bunu ancak büyük şirketler ortaya çıkarabilir.
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DH Misafiri 2 yıl
Insallah Türkiye Pazarina girer. Türkiye buyuk bir pasta ama su siralar girmeyecek . kendim Almanya Amazonun iscisi olarak bekliyorum umarim acilir. Istanbul gibi buyuk bir pasta kacirilmaz bunu Amazon da biliyor lakin Önce Havaalani bitmesi lazim sonra bir cok firma istanbula a yada yaninina ailacaktir. Hem Balkan Ulkelerine hemde ANadoluya yatirim icin Istanbul merkezli olmasi en ideali tabi böyle firmalar Güvenligi de dusunuyorlar. vergi falan bu tur konulari onlarin ilgilenecegini sanmiyorum . Plaza larda fiyatlar nasilsa amazon dada asagi yukari ayni olacak. Belirli gun indirimleri ve kargo ile ucretsiz evinize gönderme lüksünü müsteriye tam guvence ile verirse sorun olmayacaktir. Bir tane normal depo demek 1000 - 1500 isci demek. Amazon kimseyi bitirmez ama pazar da buyuk fiyat savasi olacaktir. Tüm gictenligim ile amazonun Türkiye ye acilmasini istiyorum.
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underlater 2 yıl
Gümrük vergi sınırı 30€'ya düşürülmüşken pek faydalarının olacağını düşünmüyorum. Belki büyük ölçekli alımlarda ancak firmalara fayda sağlayabilirler, son kullanıcıya değil.
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Kartal Göz 2 yıl
Bir tüketici olarak Amazon'un Türkiye'ye gelmesine karşıyım. Böyle iyi.
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efekan_02 2 yıl
bence girmemeli. diğer arkadaşların dediği gibi bir avantajı kalmaz çünkü sonuçta hem ürünleri kendi ithal etmeyecek buradaki distribütörlerden alacak hemde aynı kanuni vergiler onun için de geçerli olacak. hadi onu da geçtim darty noldu gördünüz aynı şekilde saturn ve aynı şekilde gold bilgisayar ki elinde sanalpazar ve hızlıal gibi kozlar varken sonra bimeks'in de durumunun pek içaçıcı olduğuna inanmıyorum. kısacası türkiye de biraz zor gibi ama hadi hayırlısı olsun diyelim
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reiis 2 yıl
Full hd tv al 360p dizi seyret
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312 . 2 yıl
Arkadaşlar okuma kıtlığınız mı var?
Adamlar avrupa'da şehirler saymış oralar için türk eleman demiş siz ne anlatıyorsunuz.
Adamlar bu dediklerinizi zaten biliyor ki TR pazarına Almanya üzerinden yatırım yaptılar.
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gurkanse 2 yıl
Amazon TR ye gelince cok ucuzmu satacak sanıyorsunuz? Bugüne kadar TR ye gelipte uygun fiyattan ürün/hizmet satan hangi firma/firmalar varki? Birbirini kandırmayın.TR'ye gelirse o alman yada usa fiyatlarına elveda diyebiliriz.
Ayrıca parlak beyinler kafası çalışan insanları almaya geliyolar.Alsınlarda bence! burda adam tonla yazılım öğrenmiş,saçını dökmüş yada beyazları artmış,sağdan soldan tikleri oluşmuş yani kısacası it gibi çalışmış emek vermiş.TR de gene it muamelesi göreceğine gidip kendisinin evliyse eşinin coluğunun çocuğunun hayatını kurtarsın.
Türkiye'deki Firmalar çalışanları sömürge ülkeleri misali sömürdükleri sürece kimse kalmasın abi ülkede.bende yolunu bulunca bende kaçıcam.Türkiye'de iyi olan ne kaldıki parlak beyinler niye kalsın?
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hkneren 2 yıl
25 Ocak 2017 Çarşamba günü, saat 14.00 Hilton Istanbul, Harbiye'ye "Software Development Engineer" pozisyonu için mülakata çağırıldım. Hadi hayırlısı beyler
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OttomanSoldierTR 2 yıl hkneren
Gorusme nasil gecti forumdas bilgilendirirmisin :)
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BekirTemel 2 yıl
Gelecek sizinle beraber ötv KDV de
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