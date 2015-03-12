NeuroOn ile jetlag tarihe karışıyor

Uzun uçak yolculukları sonrasında yolcuların indikleri bölgedeki yeni zaman dilimine uyum sağlayamaması ile ortaya çıkan jetlag, daha çok kişinin vücut saatini ayarlayamaması ile ilgili. NeuroOn, bu noktaya el atarak jetlag etkisini en aza indirmeyi hedefliyor.

NeuroOn akıllı özellikler taşıyan bir yüz maskesi. Maskeyi yüzünüze takarak ışık terapisi ve titreşimler ile kendinizi yeni zaman dilimlerine hazırlayabiliyorsunuz. Maske bu sayede vücut saatinizi yaklaşık 4 saat ileriye alabiliyor veya yavaşlatabiliyor.

Beyindeki EEG sinyallerini ölçebilen maske ayrıca vücut ısısı, kan emilimi ve nabız değerlerini de takip edebiliyor. Bu sayede uyku düzeninizi sürekli takip altında bulunduruyor. Uyumlu uygulaması üzerinden ölçüm grafiklerini alabildiğiniz maske kendi hafızasında da bu bilgileri tutabiliyor ve sürekli bir Bluetooth bağlantısına gerek bırakmıyor. Tek şarjda maskeyi üç veya dört gün kullanabiliyorsunuz.

Maske elbette bu terapi işlerini bir anda yerine getirmiyor. Uzun yolculuklardan en az iki gün önce maskenin terapiye başlaması lazım. Yavaş yavaş vücudunuzu ayarlayan maske sayesinde uçaktan indiğinizde sanki hep oradaymışsınız gibi dinç olabiliyorsunuz. Yani en azından firmanın iddiası bu şekilde.

NeuroOn, sonbahar aylarına doğru satışa çıkacak. Sık ve uzun süreli seyahat edenlerin ilgisini çekeceği tahmin edilen NeuroOn, 299$ fiyat etiketine sahip olacak ve şimdiden ön siparişler başladı.









http://www.pocket-lint.com/news/133171-say-goodbye-to-jetlag-with-the-neuroon-sleeping-companion