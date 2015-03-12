Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NeuroOn ile jetlag tarihe karışıyor

4 yıl
2,4b
1
1
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NeuroOn ile jetlag tarihe karışıyor

Uzun uçak yolculukları sonrasında yolcuların indikleri bölgedeki yeni zaman dilimine uyum sağlayamaması ile ortaya çıkan jetlag, daha çok kişinin vücut saatini ayarlayamaması ile ilgili. NeuroOn, bu noktaya el atarak jetlag etkisini en aza indirmeyi hedefliyor.
NeuroOn akıllı özellikler taşıyan bir yüz maskesi. Maskeyi yüzünüze takarak ışık terapisi ve titreşimler ile kendinizi yeni zaman dilimlerine hazırlayabiliyorsunuz. Maske bu sayede vücut saatinizi yaklaşık 4 saat ileriye alabiliyor veya yavaşlatabiliyor.
Beyindeki EEG sinyallerini ölçebilen maske ayrıca vücut ısısı, kan emilimi ve nabız değerlerini de takip edebiliyor. Bu sayede uyku düzeninizi sürekli takip altında bulunduruyor. Uyumlu uygulaması üzerinden ölçüm grafiklerini alabildiğiniz maske kendi hafızasında da bu bilgileri tutabiliyor ve sürekli bir Bluetooth bağlantısına gerek bırakmıyor. Tek şarjda maskeyi üç veya dört gün kullanabiliyorsunuz.
Maske elbette bu terapi işlerini bir anda yerine getirmiyor. Uzun yolculuklardan en az iki gün önce maskenin terapiye başlaması lazım. Yavaş yavaş vücudunuzu ayarlayan maske sayesinde uçaktan indiğinizde sanki hep oradaymışsınız gibi dinç olabiliyorsunuz. Yani en azından firmanın iddiası bu şekilde.
NeuroOn, sonbahar aylarına doğru satışa çıkacak. Sık ve uzun süreli seyahat edenlerin ilgisini çekeceği tahmin edilen NeuroOn, 299$ fiyat etiketine sahip olacak ve şimdiden ön siparişler başladı.



http://www.pocket-lint.com/news/133171-say-goodbye-to-jetlag-with-the-neuroon-sleeping-companion Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
frostburn 4 yıl
Erdi Bey alır bundan artık :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Nvidia GTX960M taşıyan Monster Abra A5 v1.1 inceleme videosu 4 yıl Plantronics Voyager Edge inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim