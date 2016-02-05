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New Horizons, Plüton'un gizemlerine ışık tutmaya devam ediyor

NASA'nın New Frontiers programı kapsamında 2006 yılında fırlattığı uzay aracı New Horizons, Cüce Gezegen'in gizemlerine ışık tutmaya devam ediyor. NASA, Plüton'da buzdağları bulunduğunu açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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New Horizons, Plüton'un gizemlerine ışık tutmaya devam ediyor
New Horizons'un 14 Temmuz 2015'de gerçekleştirdiği Plüton yakın geçişinden elde edilen bilgiler, bilim insanları tarafından incelenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Cüce Gezegen'in olası buz volkanlarını ortaya çıkaran NASA, bu ay da buzdağları keşfetti.

NASA'nın Perşembe günü yayımladığı fotoğraf, donmuş nitrojen denizinde yüzen su buzlarına işaret ediyor. Buzun yoğunluğunun donmuş nitrojenden düşük olduğunu belirten bilim insanları, bulunan buz tepeciklerinin aynen Arktik Okyanusu'nda yüzen buzdağları gibi yavaş yavaş hareket ettiklerine inanıyorlar.

NASA bulunan buz tepelerinin Plüton'un dağlarından koptuklarını düşünüyor. Dev dağlardan özgürlüklerini kazanan buz tepeleri böylece nitrojen denizinde yüzmeye başlamışlar. Bazı buzdağlarının ise zamanla tekrar birleşip kümelendiği görülebiliyor.

20 kilometreye kadar genişliğe sahip birçok buzdağı keşfeden NASA, bulunan en büyük buzdağı topluğunun 60 kilometre uzunluğa ve 35 kilometre genişliğe sahip olduğunu açıkladı. Fotoğrafta Challenger Colles ismiyle görülebilen bu dev buzdağı topluluğu, gayri resmi olarak Challenger Uzay Mekiği kazasında hayatını kaybeden mürettebat anısına isimlendirildi.

New Frontiers programı kapsamında 2006 yılında fırlatılan New Horizons uzay aracı, bu fotoğrafı gezegenden 16,000 kilometre uzaklıktayken görüntüledi. NASA'lı bilim insanları, New Horizons'un gönderdiği büyüleyici bilgileri incelemeye devam ediyor.

http://www.nasa.gov/feature/pluto-s-mysterious-floating-hills Yorum Yaz
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RADIO_HEA_D 3 yıl en beğenilen Sorter47
Sorter47

düşünsene o fotoğrafın akk ye takılıp 3 mbitle geldiğini hahaha :D

O fotolar zaten mblerle değil kilobytle bile değil kilobitlerle geliyor.Sanırım pek bilgin yok o konularda akkye laf çakmak için yer buldun :) tr süper
Sorter47düşünsene o fotoğrafın akk ye takılıp 3 mbitle geldiğini hahaha :DO fotolar zaten mblerle değil kilobytle bile ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Mephalay 3 yıl
Soyle yeni seyler bulduklari zaman moralim bozuluyor.
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Lews Therin Telamon 3 yıl Mephalay
Mephalay
Soyle yeni seyler bulduklari zaman moralim bozuluyor.

Niye
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memeti 3 yıl
Şu gezegene ve projeye nedense ilgim çok buyuk
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fatsa52 3 yıl
Benim bildigim sudan(buzdan) baska hicbir kati kendi sıvısında yuzemez batar. Çünkü katilasinaca yogunlugu artar.
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Sorter47 3 yıl
düşünsene o fotoğrafın akk ye takılıp 3 mbitle geldiğini hahaha :D
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RADIO_HEA_D 3 yıl Sorter47
Sorter47

düşünsene o fotoğrafın akk ye takılıp 3 mbitle geldiğini hahaha :D

O fotolar zaten mblerle değil kilobytle bile değil kilobitlerle geliyor.Sanırım pek bilgin yok o konularda akkye laf çakmak için yer buldun :) tr süper
1 Yanıt Yanıtla +11
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mu5tafa 3 yıl
Aklımızın alamayacağı kadar uzakta fotoğraf çekip yolluyorlar arkadaş :)
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