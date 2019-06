New Horizons, Plüton'un gizemlerine ışık tutmaya devam ediyor

NASA bulunan buz tepelerinin Plüton'un dağlarından koptuklarını düşünüyor. Dev dağlardan özgürlüklerini kazanan buz tepeleri böylece nitrojen denizinde yüzmeye başlamışlar. Bazı buzdağlarının ise zamanla tekrar birleşip kümelendiği görülebiliyor.

New Frontiers programı kapsamında 2006 yılında fırlatılan New Horizons uzay aracı, bu fotoğrafı gezegenden 16,000 kilometre uzaklıktayken görüntüledi. NASA'lı bilim insanları, New Horizons'un gönderdiği büyüleyici bilgileri incelemeye devam ediyor.

New Horizons'un 14 Temmuz 2015'de gerçekleştirdiği Plüton yakın geçişinden elde edilen bilgiler, bilim insanları tarafından incelenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Cüce Gezegen'in olası buz volkanlarını ortaya çıkaran NASA, bu ay da buzdağları keşfetti.NASA'nın Perşembe günü yayımladığı fotoğraf, donmuş nitrojen denizinde yüzen su buzlarına işaret ediyor. Buzun yoğunluğunun donmuş nitrojenden düşük olduğunu belirten bilim insanları, bulunan buz tepeciklerinin aynen Arktik Okyanusu'nda yüzen buzdağları gibi yavaş yavaş hareket ettiklerine inanıyorlar.20 kilometreye kadar genişliğe sahip birçok buzdağı keşfeden NASA, bulunan en büyük buzdağı topluğunun 60 kilometre uzunluğa ve 35 kilometre genişliğe sahip olduğunu açıkladı. Fotoğrafta Challenger Colles ismiyle görülebilen bu dev buzdağı topluluğu, gayri resmi olarak Challenger Uzay Mekiği kazasında hayatını kaybeden mürettebat anısına isimlendirildi.