Plüton’un ikizi Eris’in “yumuşak” olduğu bulundu

Eris'in Güneş sisteminin kenarına yakın konumu nedeniyle son derece soğuk olduğu ve yüzeyine kar yağdığı biliniyor. Güneş'e Dünya'dan yaklaşık 68 kat daha uzakta bulunan Eris için yapılan yeni gözlemlerden toplanan veriler sayesinde gezegen hakkında daha fazla detay ortaya çıktı.
"Peynir gibi yumuşak"
Görünüşe göre cüce gezegenin doğumundan arta kalan ısı dışarı sızıyor ve buzlu yüzeyini yavaşça esnetiyor. California Santa Cruz Üniversitesi'nden çalışmanın eş yazarı Francis Nimmo yaptığı açıklamada, bu sürecin Eris'in katı, kayalık bir gezegen gibi değil, "daha çok yumuşak bir peynir ya da ona benzer bir şey" gibi davranmasına neden olduğunu söyledi. Eris hakkında hala bilinmeyen çok şey olsa da, Plüton'un "neredeyse mükemmel" bir ikizi olarak kabul ediliyor zira her iki cüce gezegen de neredeyse tamamen aynı boyutta. Aslında, 2005 yılında ilk kez tespit edildiğinde, Plüton'dan biraz daha büyük görünmüş ve bilim insanları arasında bir tartışmayı tetiklemişti. Bu durum Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) gezegen tanımını netleştirmesine ve Plüton'u cüce gezegen sınıfına indirilmesine yol açmıştı.
Yeni veriler ile yapılan modellemeler Eris hakkında önemli bilgiler sunmuş olsa da bu cüce gezegen hakkında bildiklerimiz halen oldukça sınırlı. Araştırmacılar hem modellerin güvenilirliğini keşfetmek hem de daha fazla şey öğrenmek için Eris’in daha yakından incelenmesi gerektiğini ifade ediyorlar.Kaynakça https://www.space.com/pluto-twin-dwarf-planet-eris-squishy https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adi9201 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.