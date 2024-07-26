Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gezegen tanımı yeniden değişebilir: Plüton, tekrar gezegen mi olacak?

    Gezegenin tanımı daha önce değiştirilmiş ve Plüton, gezegenlikten çıkarılmıştı. Bir grup bilim insanı, daha basit ve açıklayıcı bir gezegen tanımı ortaya koyarak, tanımı yeniden değiştirmeyi öneriyor.
    Gezegen tanımı değişebilir: Plüton, tekrar gezegen mi olacak? Tam Boyutta Gör
    Gezegenin tanımı daha önce değiştirilmiş ve Güneş Sistemi'nde yer alan 9 gezegenden biri olan Plüton, gezegen statüsünden çıkarılarak gezegen sayısı 8'e düşmüştü. Ancak tartışmalar henüz sona ermedi, yakında gezegen tanımı yine değişebilir.

    Bir gezegenin tam olarak ne olduğu yüzyıllar boyunca belirsiz olarak kaldı. Şu anda gezegen, uydu ve hatta asteroitler olarak adlandırılan nesneler farklı zamanlarda aynı şemsiye altında isimlendiriliyordu. 2006'da, uzaydaki nesnelere resmi olarak isim veren kuruluş olan Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) sonunda bir tanım oluşturdu ve bu tanım gereği Plüton gezegen statüsünden çıkarıldı.

    Bir cismin IAU'nun resmi gezegen tanımına uyması için üç kriteri karşılaması gerekiyordu:

    • Güneş'in etrafındaki yörüngede olması gerekir (bu tüm uyduları kapsam dışı bırakıyor)
    • Kabaca yuvarlak hale gelmesi için yeterli kütleye sahip olması gerekir (Asteroitler kapsam dışı kalıyor)
    • Yörüngesinin etrafındaki bölgeyi temizlemiş olması gerekir (Plüton'u ve Kuiper kuşağındaki diğer gezegen benzeri cisimleri kapsam dışı bırakıyor)

    Ancak en başından beri bu tanıma karşı olanlar bulunuyordu. Özellikle üçüncü madde bilim insanları tarafından "belirsiz" olarak adlandırıldı.

    2015'te Plüton'un yanından geçen bir uzay sondasını gönderen New Horizons misyonunda görevli bir gezegen bilimci olan Philip Metzger, konuyla ilgili şunları dile getirdi: "Yörüngelerini temizlemekle neyi kastettiklerini söylemediler. Eğer bunu kelimenin tam anlamıyla alırsanız, o zaman hiçbir gezegen yoktur, çünkü hiçbir gezegen yörüngesini temizlemez."

    Bilim insanları yeni bir tanım öneriyor

    Bir diğer sorun da mevcut tanımın Güneş Sistemi merkezli olması ve bir gezegenin Güneş'in etrafında dönmesi gerektiğini belirtmesidir. Ancak son yıllarda gökbilimciler diğer yıldızların yörüngesinde dönen 5.000'den fazla gezegen keşfettiler. Bu nedenle, bilim insanlarından oluşan bir ekip, yalnızca bunu hesaba katmakla kalmayıp aynı zamanda kriterleri de basitleştiren yeni bir tanım öneriyor. Önerilen yeni tanıma göre, bir gezegen şu özelliklere sahip bir gök cismidir:

    • Bir veya daha fazla yıldızın, kahverengi cücenin veya yıldız kalıntılarının yörüngesinde döner.
    • 1023 kg'dan daha büyük kütleye sahiptir.
    • 13 Jüpiter kütlesinden (2,5 x 1028 kg) daha az kütleye sahiptir.

    Bu yeni tanım, mevcut tanımı genişletiyor, açıklığa kavuşturuyor ve basitleştiriyor. Sadece kendi Güneş Sistemi'mizi ve benzer sistemleri kapsamakla kalmıyor, aynı zamanda birden fazla yıldızın, kahverengi cüceler, beyaz cüceler ve nötron yıldızları gibi yıldız kalıntılarının  yörüngesinde dönen gezegenleri de kapsıyor.

    Ekip, 1023 kg'lık alt sınırın, yer çekiminin nesneyi küresel bir şekle çevirdiği nokta olduğu için belirlendiğini söylüyor. Genellikle uzak bir dış gezegenin tam şeklini göremeyiz ancak kütlesini ölçebiliriz.

    Plüton, yeniden gezegen olacak mı?

    Ancak, Plüton'un tekrar gezegen olmasını bekleyen kişiler hayal kırıklığına uğrayacak. Çünkü Plüton'un kütlesi, sınırın biraz altında kalıyor. Dolayısıyla Plüton, cüce gezegen olarak kalmaya devam edecek.

    Bu alt sınırın bir diğer avantajı, orijinal "yörüngesinin etrafını temizlemiş" maddesinin ulaşmaya çalıştığı hedefe daha doğrudan bir sayı koyması. Bu minimum kütlenin ötesinde, bir nesne "dinamik olarak baskın" hale geliyor ve çevresindeki daha küçük nesneleri ya topluyor ya da dışarı atıyor.

    Çalışmanın baş yazarı Jean-Luc Margot şunları söylüyor: "Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler dinamik olarak baskındır, ancak Plüton gibi cüce gezegenler ve asteroitler dahil olmak üzere diğer nesneler baskın değildir. Bu nedenle bu özellik gezegen tanımına dahil edilebilir."

    Son olarak, yeni tanım bir gezegenin ne kadar büyük olabileceğine dair bir üst sınır koyuyor. Bazı gezegenler o kadar büyük ki, yerçekimleri çekirdeklerinde döteryumun termonükleer füzyonunu tetikliyor ve bu da onları gezegenler ve yıldızlar arasında bir ara tür haline getiriyor. Bunun genellikle 13 Jüpiter'den daha büyük kütlelere sahip nesnelerde başladığı düşünülüyor. 

    Araştırmacılar, yeni tanımı Ağustos ayında IAU Genel Kurulu'nda resmen önermeyi planlıyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ispanyolca mı fransızca mı chery omoda 5 alınır mı petrol ofisi benzini nasıl tc kimlik no ile soyunu öğren relaxed kalıp ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 MacBook Air 13.6 in&#231;
    Apple 2022 M2 MacBook Air 13.6 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız