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New PC Gadgets'dan iPad ve iPhone / iPod Touch'a özel akrilik şarj standı

7 yıl
6,7b
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2
iPhone
knight
Haber Editörü
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New PC Gadgets'dan iPad ve iPhone / iPod Touch'a özel akrilik şarj standı
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Akıllı telefonlar ve tabletler için firmalar tarafından kuşkusuz en fazla kullanıma sunulan aksesuarlardan birisi stand üniteleri. En genel haliyle sahip olduğunuz tabletin veya akıllı telefonun şarj edilmesini sağlayan standlara New PC Gadgets'dan bir yenisi eklendi.
Hem iPad'inizi hem de iPhone / iPod Touch'ınızı şarj edebileceğiniz stand ünitesinin yüksek kaliteli akrilikten imal edildiği belirtiliyor. Evinizi Apple'ın satış mağazasına çevirecek olan standın tabletin kullanımını daha da ergonomik hale getirdiği iddia ediliyor.
Akrilik stand, 75$ fiyat etiketiyle satılmakta. Daha detaylı bilgi için buraya  tıklayabilirsiniz.

New PC Gadgets'dan iPad ve iPhone / iPod Touch'a özel akrilik şarj standı
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http://newpcgadgets.com/products/ipad_pedestal/index.html# Yorum Yaz
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séquestre 7 yıl
Hoş , şık duruyor :)
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Bukalemun 7 yıl
hani KABLOSUZ ŞARJ standı ? hep oyalanıyoruz . . . . !!!
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