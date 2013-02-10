New York Times : Apple bileğe takılan iOS cihazlarını deniyor

Haber Editörü
Apple'ın yeni bir televizyon modeli hazırlıklarının yanında son dönemlerde iOS akıllı saat iddiaları da sık sık gündeme gelmeye başladı.
Bu kez New York Times gazetesi Apple'ın bileğe takılan ve kavisli ekrana sahip iOS cihazları üzerinde denemeler yaptığını iddia etti. Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre şirket içi denemeler devam ettiği için henüz bir isim konmayan cihaz prototipi, bileğe oturan kavisli bir ekrana sahip ve rakiplerinden de bu bakımdan farklılaşıyor.
Apple tarafından resmi bir açıklama gelmese de analiz uzmanları, gelecekte akıllı telefonların yerini giyilebilir bilgisayarların alacağını ve Apple'ın da bu trendden uzak kalmayacağını belirtiyor. Apple'ın giyilebilir teknolojiler alanında pek çok mühendisi işe alması da bu iddiaları destekler nitelikte. Firma giyilebilir bilgisayar alanına girdiğinde sektörün en önemli oyuncularından biri olacak potansiyele sahip.
Akıllı telefonlarda kullanılan çizilmelere dayanıklı Gorilla Glass panellerin üreticisi Corning de geçen yıl bükülebilir ekranların üretimindeki mühendislik problemini aşarak Willow Glass adında bir prototip cam üretmişti. Firmanın bu çalışmaları ileride yükselişe geçecek giyilebilir bilgisayar pazarına hazırlık amacı ile yaptığı dile getiriliyor.
Gerek Tim Cook, gerekse Apple başkan yardımcısı Bob Mansfield giyilebilir teknolojiler konusunda oldukça ilgili ve bizzat bu teknolojileri kullandıkları da oluyor.
Giyilebilir cihaz konseptleri giderek önem kazanıyor ve bu sektörde bir rekabet de yakın görünüyor.
Bu kez New York Times gazetesi Apple'ın bileğe takılan ve kavisli ekrana sahip iOS cihazları üzerinde denemeler yaptığını iddia etti. Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre şirket içi denemeler devam ettiği için henüz bir isim konmayan cihaz prototipi, bileğe oturan kavisli bir ekrana sahip ve rakiplerinden de bu bakımdan farklılaşıyor.
Apple tarafından resmi bir açıklama gelmese de analiz uzmanları, gelecekte akıllı telefonların yerini giyilebilir bilgisayarların alacağını ve Apple'ın da bu trendden uzak kalmayacağını belirtiyor. Apple'ın giyilebilir teknolojiler alanında pek çok mühendisi işe alması da bu iddiaları destekler nitelikte. Firma giyilebilir bilgisayar alanına girdiğinde sektörün en önemli oyuncularından biri olacak potansiyele sahip.
Akıllı telefonlarda kullanılan çizilmelere dayanıklı Gorilla Glass panellerin üreticisi Corning de geçen yıl bükülebilir ekranların üretimindeki mühendislik problemini aşarak Willow Glass adında bir prototip cam üretmişti. Firmanın bu çalışmaları ileride yükselişe geçecek giyilebilir bilgisayar pazarına hazırlık amacı ile yaptığı dile getiriliyor.
Gerek Tim Cook, gerekse Apple başkan yardımcısı Bob Mansfield giyilebilir teknolojiler konusunda oldukça ilgili ve bizzat bu teknolojileri kullandıkları da oluyor.
Giyilebilir cihaz konseptleri giderek önem kazanıyor ve bu sektörde bir rekabet de yakın görünüyor.
http://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/10/disruptions-apple-is-said-to-be-developing-a-curved-glass-smart-watch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hakikate elitliğin zirvesinde bir marka .
Ulaşılması o kadar zor ki A101 bile sattı ...
Birde saatimizi de mi şarj edicez? Bu pil teknolojisiyle akıllı saat olmaz.
ucuz mal üreteceğine hiç üretmesin daha iyi. apple'ın güzelliği pahalı ve ulaşılamaz olmasında zaten. o yüzden ulaşamayanlarca en çok bok atılan firma belki de. umarım ileride de şu anki kalite ve elitliğin simgesi olan imajını korumaya devam eder.
elitmiş eski teknolojileri sizin gibi sazan üstün zekalılara fahiş fiyattan satıyorlar sizde kendinizi bi b.k zannediyosunuz elit sazanlar sizi
ne farkeder apple zaten hep eski tarih
+1 yalniz sony mahkemeye verse surundurur 2 seneden beri var sonynin saati
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