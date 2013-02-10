New York Times : Apple bileğe takılan iOS cihazlarını deniyor





Apple'ın yeni bir televizyon modeli hazırlıklarının yanında son dönemlerde iOS akıllı saat iddiaları da sık sık gündeme gelmeye başladı.



Bu kez New York Times gazetesi Apple'ın bileğe takılan ve kavisli ekrana sahip iOS cihazları üzerinde denemeler yaptığını iddia etti. Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre şirket içi denemeler devam ettiği için henüz bir isim konmayan cihaz prototipi, bileğe oturan kavisli bir ekrana sahip ve rakiplerinden de bu bakımdan farklılaşıyor.



Apple tarafından resmi bir açıklama gelmese de analiz uzmanları, gelecekte akıllı telefonların yerini giyilebilir bilgisayarların alacağını ve Apple'ın da bu trendden uzak kalmayacağını belirtiyor. Apple'ın giyilebilir teknolojiler alanında pek çok mühendisi işe alması da bu iddiaları destekler nitelikte. Firma giyilebilir bilgisayar alanına girdiğinde sektörün en önemli oyuncularından biri olacak potansiyele sahip.



Akıllı telefonlarda kullanılan çizilmelere dayanıklı Gorilla Glass panellerin üreticisi Corning de geçen yıl bükülebilir ekranların üretimindeki mühendislik problemini aşarak Willow Glass adında bir prototip cam üretmişti. Firmanın bu çalışmaları ileride yükselişe geçecek giyilebilir bilgisayar pazarına hazırlık amacı ile yaptığı dile getiriliyor.



Gerek Tim Cook, gerekse Apple başkan yardımcısı Bob Mansfield giyilebilir teknolojiler konusunda oldukça ilgili ve bizzat bu teknolojileri kullandıkları da oluyor.



Giyilebilir cihaz konseptleri giderek önem kazanıyor ve bu sektörde bir rekabet de yakın görünüyor.





http://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/10/disruptions-apple-is-said-to-be-developing-a-curved-glass-smart-watch/