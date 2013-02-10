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New York Times : Apple bileğe takılan iOS cihazlarını deniyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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New York Times : Apple bileğe takılan iOS cihazlarını deniyor

Apple'ın yeni bir televizyon modeli hazırlıklarının yanında son dönemlerde iOS akıllı saat iddiaları da sık sık gündeme gelmeye başladı.

Bu kez New York Times gazetesi Apple'ın bileğe takılan ve kavisli ekrana sahip iOS cihazları üzerinde denemeler yaptığını iddia etti. Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre şirket içi denemeler devam ettiği için henüz bir isim konmayan cihaz prototipi, bileğe oturan kavisli bir ekrana sahip ve rakiplerinden de bu bakımdan farklılaşıyor.

Apple tarafından resmi bir açıklama gelmese de analiz uzmanları, gelecekte akıllı telefonların yerini giyilebilir bilgisayarların alacağını ve Apple'ın da bu trendden uzak kalmayacağını belirtiyor. Apple'ın giyilebilir teknolojiler alanında pek çok mühendisi işe alması da bu iddiaları destekler nitelikte. Firma giyilebilir bilgisayar alanına girdiğinde sektörün en önemli oyuncularından biri olacak potansiyele sahip. 

Akıllı telefonlarda kullanılan çizilmelere dayanıklı Gorilla Glass panellerin üreticisi Corning de geçen yıl bükülebilir ekranların üretimindeki mühendislik problemini aşarak Willow Glass adında bir prototip cam üretmişti. Firmanın bu çalışmaları ileride yükselişe geçecek giyilebilir bilgisayar pazarına hazırlık amacı ile yaptığı dile getiriliyor.

Gerek Tim Cook, gerekse Apple başkan yardımcısı Bob Mansfield giyilebilir teknolojiler konusunda oldukça ilgili ve bizzat bu teknolojileri kullandıkları da oluyor.

Giyilebilir cihaz konseptleri giderek önem kazanıyor ve bu sektörde bir rekabet de yakın görünüyor.


http://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/10/disruptions-apple-is-said-to-be-developing-a-curved-glass-smart-watch/ Yorum Yaz
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muzaffer_k 6 yıl en beğenilen
ayranımız yok içmeye tahteravan la gideriz s..ya masaüstü dizüstü netbook tablet telefon ve şimdide bu neymiş efendim giyilebiliyormuş bizim bukadar teknolojiye ihtiyacımız varmı amacından sapmaya başladı teknoloji hayatımızı kolaylaştırması gerekirken zorlaştırıyor
ayranımız yok içmeye tahteravan la gideriz s..ya masaüstü dizüstü netbook tablet telefon ve şimdide bu neymiş efendim giyilebiliyormuş bizim bukadar teknoloji...
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DH Misafiri 6 yıl
Saatin telefon yerine kullanılması neye yarıyor kolumuzdaki saat ile telefon etmek bluetooth ile ve bit kadar tuşlara basarak mümkün olmuş olsa dahi mesaj yazmak mail göndermek internette gezmek video izlemek ne derece mümkün ancak bir telefonun varlığı ile anlamlı olur gibi görünüyor bu açıdan bakınca da çok fazla işlevi olmayan bir cihaz kolumuzdaki saat ancak mesaj geldi mi bakmak çalar saati susturmak bir arayanı cevaplamak gibi basit işlerde kullanışlı olur ki bunlar için Sony'nin saati vardı. Zaten saatlere ait bir tanıtım ortaya konmuş değil. Apple'ın öncü olduğu gibi konular Türkiye'de çok çok abartılıyor, apple Amerikalı bir üretici firma geçmişte pc ve notebook pazarına yönelik doksanlardan beri ürünler çıkartmasına rağmen apple'ın popüler ürünleri imac ile tanınmaya başladı (imac tüplü monitörü olan monitör ile bütünleşik kasalı pc) fakat bundan önce de pek çok ürünü pazara girdi ve saha olarak sadece baskı dünyasının ihtiyaçları için kullanılan ürünler oldu, iş çevreleri fiyatı nedeniyle apple ürünlerine çok fazla ilgi göstermedi, apple mac ürünlerini diğer pc ve notebooklardan özellik olarak farklılaştırarak hep niş bir pazara sundu bu alana kaymasının sebebi Windows'un geçmişte apple firmasına sunduğu işletim sistemini artık ücretli satması ve apple ile windowsun yollarının ayrılması ve tüm üreticilere açık hale gelen Windows'un karşısında durabilmek için apple'ın rakiplerinin pazarına göre kendini farklı konumlandırmak zorunluluğu idi. Steve job'ın ikinci kez göreve geldiği dönemde yapılan şeylere baktığımızda karşımıza yenilik anlamında çıkan şeyler aslında var olan teknolojilerin iyi bir pazarlama ve tasarım ekibinin elinde şekillendirilerek güçlü bir reklam ile bir prestij sembolü olarak halka sunulmasından ibaretti. Ipod'un çıktığı dönemlerden bir süre önce mp3 playerlar çıkmıştı ve mp3 formatına getirilen hemen her türlü içeriği oynatıyordu Ipodların diğerlerinden farklı belki de tek yeniliği beyaz renkli kulaklıklarıydı. Ama apple markasının çağrıştırdığı elit ve özel imajı ürünlerin satılmasını sağlıyordu. Piyasanın doyduğu sony, philips, creative gibi markalar tasarım olarakta marka algısı olarakta ipod'un çizgisine ulaşamıyordu. Bu ilgi ve apple'ın kendi işletim sistemi ve yazılımlarını geliştirmekte ustalaşmış yazılım kadrosu steve job öncülüğünde yeni bir işletim sistemi için çalıştı ve ortaya ios çıktı. Apple'ın asıl yenilikçi olduğu dönem işte bu dönemdi. O dönemde ortaya çıkan Iphone Ipod'un da piyasadaki mode etkisinin etkisiyle benimsendi ortaya koyduğu farklılıklarla da insanlara akıllı telefon deneyimini yaşattı, ondan hemen sonra Google yeni bir işletim sistemi yapmak için çalışmalara başladı ve üç yıl aradan sonra ilk ürünler piyasaya çıkmaya başladı, anroid'in sadece bir işletim sistemi olması ve bütünleşik bir sistem olmaması, pek çok üreticiye ürününü kullanma olanağı sunması android'i hem ucuz ve rekabetçi hem üretimde kullanılan düşük özellikli donanımlarla ve işletim sisteminin kendini henüz geliştirip yeterli seviyeye getirmemiş olmasından dolayı apple'ın çizgisinden çok windowsun mobil platformdaki versiyonu gibi görünmesine sebep oldu. Androidin geliştirme çalışmaları ile aradaki fark gün geçtikçe kapanırken uzak doğulu üreticilerin maliyetleri ve rekabetçi yapıları sayesinde hem donanım hem yazılım olarak üst seviye ürünler çıkmaya başladı. Apple tarafında ise düşen karlılık ve rekabetçi pazar koşulları nedeniyle rekabetin gerisinde kalınmakta ve işletim sisteminin gelişmiş yapısına karşın kullanıcı alışkanlıkları ve farklılık anlamında beklentilerin altında kalması sebebiyle pazar payını gün geçtikçe kaybetmektedir.
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murdocklawless 6 yıl
bu nal gibi saati koluma takmam şahsen.
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deneme123deneme 6 yıl
bu iş tutar
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quzman 6 yıl
DH Misafiri
GoldPunch Sonynin SmartWatchı gibi uygun fiyatlı olunursa alınabilir.
ucuz mal üreteceğine hiç üretmesin daha iyi. appleın güzelliği pahalı ve ulaşılamaz olmasında zaten. o yüzden ulaşamayanlarca en çok bok atılan firma belki de. umarım ileride de şu anki kalite ve elitliğin simgesi olan imajını korumaya devam eder.

Hakikate elitliğin zirvesinde bir marka .
Ulaşılması o kadar zor ki A101 bile sattı ...
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erci501 6 yıl
Gerçek bir saat sever akıllı saat kullanmaz.
Birde saatimizi de mi şarj edicez? Bu pil teknolojisiyle akıllı saat olmaz.
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trsinapsis 6 yıl
Tasarım konusunda iyi bir şey yapmak zorundalar. Resimdeki gibi olursa hiç şansları yok.
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muzaffer_k 6 yıl en beğenilen
ayranımız yok içmeye tahteravan la gideriz s..ya masaüstü dizüstü netbook tablet telefon ve şimdide bu neymiş efendim giyilebiliyormuş bizim bukadar teknolojiye ihtiyacımız varmı amacından sapmaya başladı teknoloji hayatımızı kolaylaştırması gerekirken zorlaştırıyor
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DH Misafiri 6 yıl
GoldPunch
Sonynin SmartWatchı gibi uygun fiyatlı olunursa alınabilir.

ucuz mal üreteceğine hiç üretmesin daha iyi. apple'ın güzelliği pahalı ve ulaşılamaz olmasında zaten. o yüzden ulaşamayanlarca en çok bok atılan firma belki de. umarım ileride de şu anki kalite ve elitliğin simgesi olan imajını korumaya devam eder.
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El Sonidito 6 yıl
Bence gayet hoş apple bir süpriz yapsa senkranizasyon olayını ios dışı cihazlarlada yapabilsek ama nerdeee.
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anl_clk 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

GoldPunch

Sonynin SmartWatchı gibi uygun fiyatlı olunursa alınabilir.


ucuz mal üreteceğine hiç üretmesin daha iyi. apple'ın güzelliği pahalı ve ulaşılamaz olmasında zaten. o yüzden ulaşamayanlarca en çok bok atılan firma belki de. umarım ileride de şu anki kalite ve elitliğin simgesi olan imajını korumaya devam eder.

elitmiş
eski teknolojileri sizin gibi sazan üstün zekalılara fahiş fiyattan satıyorlar sizde kendinizi bi b.k zannediyosunuz elit sazanlar sizi
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Kemal K. 6 yıl
Resimlerdeki tarih 2010
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SystemApps 6 yıl Kemal K.
What's Up Man

Resimlerdeki tarih 2010


ne farkeder apple zaten hep eski tarih
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Kemal K. 6 yıl
Hep Sony'den özenti.
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Tesla Nikola 6 yıl Kemal K.
What's Up Man

Hep Sony'den özenti.

+1 yalniz sony mahkemeye verse surundurur
2 seneden beri var sonynin saati
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