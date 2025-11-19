Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu yapay nöron, farklı beyin bölgelerini %100 doğrulukla taklit edebiliyor

    Bilim insanları, beynin farklı bölgelerindeki davranışları taklit edebilen bir yapay nöron geliştirdi. Bu sayede, insan benzeri algılayabilen robotların geliştirilmesi yolunda önemli bir adım atıldı.

    Farklı beyin bölgelerini taklit edebilen yapay nöron geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, beynin farklı bölgelerindeki davranışları taklit edebilen tek bir yapay nöron geliştirdi. Bu başarı, robotların insan benzeri şekilde dünyayı algılayıp tepki verebilmesine doğru atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

    “Transnöron” adı verilen bu yapı; görme, planlama ve hareketle ilişkili görevler arasında geçiş yapabiliyor. Ayrıca bilgiyi elektriksel darbeler üzerinden işleyerek donanımı biyolojik hesaplamaya bir adım daha yaklaştırıyor.

    Loughborough Üniversitesi’nin öncülüğünde, Salk Enstitüsü ve Güney Kaliforniya Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen cihaz, gerçek nöronların davranışını taklit etmek üzere tasarlandı.

    Diğer yapay nöronlarında aksine farklı roller üstlenebiliyor

    Klasik yapay nöronlar tek bir işleve odaklanırken, yeni transnöron elektriksel özelliklerini değiştirerek farklı roller üstlenebiliyor. Loughborough’dan Profesör Sergey Saveliev, tek bir yapay nöronun görsel, motor ve ön motor işlevlerini taklit edebildiğini belirtiyor. Bu sayede çok az donanımla oldukça karmaşık görevleri yerine getiren çiplerin geliştirilebileceğini vurguluyor.

    Farklı beyin bölgelerini taklit edebilen yapay nöron geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, transnöronu çeşitli elektrik sinyalleriyle besleyerek çıkıştaki darbeleri makak beyninden alınmış nöron kayıtlarıyla karşılaştırdı. Cihaz, üç farklı beyin bölgesine ait sinyal örüntülerini %100’e varan doğrulukla yeniden üretebildi. Bu örüntüler düzenli ateşleme biçimlerinden kaotik patlamalara kadar uzanıyordu.

    Loughborough’dan Profesör Alexander Balanov, küçük elektriksel ayarlamaların cihazın farklı nöron türleri gibi davranmasını sağladığını söylüyor. Ayrıca yapay nöronlarının basınç ve sıcaklık gibi çevresel değişimlere de iyi tepki verdiğini belirterek, gelecekte yapay duyu sistemlerinde kullanılabileceğini belirtiyor. Bu yapının aynı zamanda daha hızlı ve enerji açısından verimli bilgisayarların geliştirmesine öncülük edebileceği de ifade ediliyor.

    Biyolojik nörona benzer şekilde çalışıyor 

    Araştırma ekibi, transnöronun yalnızca taklit etmekle kalmayıp bilgiyi işlediğini de gösterdi. Girdi sinyali değiştirildiğinde, cihaz biyolojik nöronlara benzer şekilde ateşleme hızını da değiştirebiliyor. İki sinyal aynı anda verildiğinde ise, aralarındaki zamanlamaya göre farklı tepkiler üretebiliyor. Bu tür işlemler normalde birden fazla yapay nöron gerektiriyor.

    Transnöronun bu esnekliği, elektrik akımıyla fiziksel olarak şekil değiştiren nano ölçekteki bir memristörden kaynaklanıyor. Memristörün içindeki gümüş atomları minik köprüler oluşturup bozarak elektriksel darbeler meydana getiriyor. Sıcaklık, voltaj ve dirençteki değişimler bu darbelerin yapısını etkiliyor ve böylece herhangi bir yazılıma gerek kalmadan nöron rolü değişebiliyor.

    Salk Enstitüsü’nden Dr. Sergei Gepshtein, geleneksel bilgisayarların bilgiyi beynin aksine katı adımlarla işlediğini hatırlatıyor: “Transnöronumuz, yalnızca beyin benzeri davranışı yazılımla taklit etmek yerine, gerçekten beyin tarzı çalışan donanımlar oluşturmaya bizi yakınlaştırıyor.

    Bir sonraki hedef, transnöronlardan oluşan bir ağ kurarak “çip üzerinde korteks” geliştirmek. Ekip, bu tür ağların robotlara gerçek zamanlı algı ve uyum yetenekleri kazandırabileceğini düşünüyor. Aynı zamanda, verimli, ömür boyu öğrenebilen ve düşük enerji tüketen makineler ortaya çıkarabileceğini belirtiyorlar.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jant boyama hibrit turbo minoxil sakal çıkarır mı bacak çalışmak testosteronu artırır mı üsküdardan bağcılara nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum