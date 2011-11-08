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New York Times : Disney, YouTube ile yeni bir ortaklık kuruyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük video portalı YouTube kısa süre önce kullanıcılarına gerçek TV kanalları sunmak için ABD'li yerli televizyon şirketleriyle masaya oturmuştu. YouTube bu kez çocuk izleyicileri hedefleyen bir adım attı.

New York Times gazetesine göre Disney ve YouTube çocuklara yönelik içerikler sunmak için ortaklık görüşmelerine başladı. Anlaşma kapsamında çocuklara özel yeni bir YouTube kanalı devreye alınacak ve canlı yayınlar yapılacak. 

Firmalar 10-15 milyon dolar arasında bir yatırım yaparak içerik hazırlayacak, eksik kalınan konularda birbirine teknik destek sağlayacak. 

Disney ortaklık ile son aylarda ziyaretçi açısından düşüş yaşayan sitesine ilgiyi artırmayı hedefliyor. YouTube ise ebeveynleri bu şekilde etkileyerek aile içerisinde daha fazla portala ilgi uyandırmayı amaçlıyor. 

Resmi açıklama firmaların kesin anlaşmayı imzalamalarından sonra yapılacak. Geleneksel TV izleyici kitlesinin artık daha dinamik ve çevrimiçi TV içeriklerine yönelmesi firmaları da bu alana yatırım yapmaya zorluyor. Yakın gelecekte her yaştan kesime hitap eden içerik kanallarını daha çok görmeye başlayacağız.


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DH Misafiri 7 yıl
You're the one with the barins here. I'm watching for your posts.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
disney alakalı olan herşey yasaklanmalı daha doğrusu abd ye ait olan herşey yasaklanmalı çizgi karakterlerin kafalarını kaldırdığınızda penis resminin çıkması asla rastlantı olamaz ;))
subliminal message disney diye google da aratın görsellere bakın neler çıkıyor ;)
örnek;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Çok Önemli Birisi 7 yıl
her şeyi de sübliminal mesaja bağlamayın kardeşim.
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