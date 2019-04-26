New York’a cam gökdelen yasağı geliyor

ABD’nin New York eyaletinde, sera gazı salımını yüzde 30 oranında azaltmak için cam gökdelenlerin inşa edilmesi yasaklanabilir. Belediye Başkanı Bill de Blasio, cam cepheli tüm gökdelenlerin enerji tutmada “inanılmaz derecede verimsiz” olduğunu ve bu yüzden çok fazla enerji kaybı olduğunu söyledi.

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Başkana göre New York'taki sera gazı salınımının bir numaralı nedeni bu yapılar. De Blasio, yeni cam gökdelenlerin inşasını yasaklayacak ve mevcut cam binaların ise zehirli gaz salınımını azaltmak için gerekli olan yönetmeliklere uygun hale getirilmesini gerektirecek bir yasa tasarısı sunmayı planlıyor.

New York örnek teşkil edebilir

Belediye Başkanı, dünyaya zarar veren ve geleceği tehdit eden hiçbir yapıya bundan böyle New York eyaletinde izin verilmeyeceğini belirtti. De Blasio öncülüğünde New York’ta böyle bir yasağın yürürlüğe konulması halinde bu tür uygulamaların küresel çapta da yaygınlaşabileceği belirtiliyor.

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/new-york-skyscraper-ban-glass-greenhouse-emissions-climate-change-a8882241.html