Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

New York’a cam gökdelen yasağı geliyor

New York'ta inşa edilen yüksek katlı cam yapıların küresel ısınma ile mücadele kapsamında yasaklanabileceği belirtiliyor. Gökdelenlere savaş açan kişi ise eyaletin Belediye Başkanı.
3 hf.
4,2b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD’nin New York eyaletinde, sera gazı salımını yüzde 30 oranında azaltmak için cam gökdelenlerin inşa edilmesi yasaklanabilir. Belediye Başkanı Bill de Blasio, cam cepheli tüm gökdelenlerin enerji tutmada “inanılmaz derecede verimsiz” olduğunu ve bu yüzden çok fazla enerji kaybı olduğunu söyledi.
Ayrıca Bkz. "Türkiye 'dünyanın plastik atık yuvası' olma yolunda ilerliyor"
Başkana göre New York'taki sera gazı salınımının bir numaralı nedeni bu yapılar. De Blasio, yeni cam gökdelenlerin inşasını yasaklayacak ve mevcut cam binaların ise zehirli gaz salınımını azaltmak için gerekli olan yönetmeliklere uygun hale getirilmesini gerektirecek bir yasa tasarısı sunmayı planlıyor.

New York örnek teşkil edebilir

Belediye Başkanı, dünyaya zarar veren ve geleceği tehdit eden hiçbir yapıya bundan böyle New York eyaletinde izin verilmeyeceğini belirtti. De Blasio öncülüğünde New York’ta böyle bir yasağın yürürlüğe konulması halinde bu tür uygulamaların küresel çapta da yaygınlaşabileceği belirtiliyor.

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/new-york-skyscraper-ban-glass-greenhouse-emissions-climate-change-a8882241.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Chagotta 3 hf. en beğenilen
Yüksek binalarda ara boşluklar (Teras) gibi boş alanlari yeşilleştirme çalişmalari tüm dünya ülkelerinde uygulanmali.
Gelecek nesil beton ormaninda oksijen arayacak bu gidişle...
Yüksek binalarda ara boşluklar (Teras) gibi boş alanlari yeşilleştirme çalişmalari tüm dünya ülkelerinde uygulanmali.Gelecek nesil beton ormaninda oksijen ...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 hf.
Haber New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio açıklamaları ile ilgili, Eyaleti vali yönetiyor belediye başkanı değil. Eyalet genelinde değil şehir de yasaklama olması isteniyor yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 hf.
cam yansıtıcıdır ! geri yansıtır !
binanın ısınmasını azaltır haliyle total sonuçlarda iyi bir noktada !!
ama haberi yanlış çeviri ile yayınlayanlar !
cam üretiminin atmosfer etkisi anlamıyla enerji tüketimini almayla değilde
her şeyi her zaman ki gibi tersten anlamıştır.
google çevirinin suçu yok !
çeviriyi doğru anlayamayanların hatası bu !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 3 hf.
yeni göktelenleri yapmaya bizim duvar ustalarını ihraç ederiz :) camsız göktelenlerde çok çirkin olmazmı ya ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 3 hf.
İyi o zaman bütün gökdelenlere panjur kaplasınlar olsun bitsin.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ne Bilim Adamı 3 hf.
Adamlar kireç tutmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 hf.
Adamlar degisim icin cabaliyorlar. Takdire sayan .
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chagotta 3 hf. en beğenilen
Yüksek binalarda ara boşluklar (Teras) gibi boş alanlari yeşilleştirme çalişmalari tüm dünya ülkelerinde uygulanmali.
Gelecek nesil beton ormaninda oksijen arayacak bu gidişle...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Türkiye’nin ilk hava füzeleri envantere girmek için geri sayıma geçti 3 hf. Hem PC hem de Android kontrolcüsü "Steelseries Stratus Duo" 3 hf. PlayStation 4 satışları yeni konsol haberleriyle düşüyor 3 hf. Japonya, asteroit yüzeyinde 'krater' oluşturdu: İşte fotoğrafı 3 hf. ABD’de bir kömür santrali, rüzgâr enerjisi üretimine destek için yenileniyor 3 hf. Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan "Silahlı Drone" geliştirdi 3 hf. Epic Games: Steam aldığı komisyonu düşürürse biz de özel oyunlardan vazgeçeriz 3 hf. Yapay zeka Avrupa’da Twitter ile sel takibi yapıyor 3 hf. İlk 5G destekli iPad Pro 2021 yılında gelebilir 3 hf. 2020 Volkswagen Golf'ün önündeki en büyük engel OTA güncellemesi 3 hf. Thanos'un telefon hâli: Google Pixel 3a mor renk ve sarı güç tuşuyla sızdırıldı 3 hf. Facebook aktif kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor 3 hf. Apple, elektrik şoku tehlikesiyle eski priz adaptörlerine yönelik değişim programı başlattı 3 hf. Intel, Apple ve Qualcomm anlaşmasından dolayı 5G modem işinden çıktığını kabul etti 3 hf. Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu yayınlandı 3 hf. Bitfinex yetkililerine tedbir talebi, kripto para piyasası sarsıldı 3 hf. iPhone 11 maketleri Alibaba’da satışa çıktı 3 hf. Samsung Galaxy Fold iFixit incelemesi Samsung’un isteği üzerine yayından kaldırıldı 3 hf. GlobalFoundries, New York fabrikasını sattı 3 hf. İkinci nesil AMD Ryzen G serisi detaylanıyor 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN New York’a cam gökdelen yasağı geliyor Sonraki Galaxy Fold süresiz ertelendi 3 hf. Avengers: Endgame gişede Avatar'ı geçebilir mi? 3 hf. OnePlus 7 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu 3 hf. Beyin sinyallerini sese dönüştüren implant geliştirildi 3 hf. Telefonlar için Mario Kart Tour önümüzdeki ay beta sürecine başlıyor 3 hf. Microsoft sağlam kazandı: Surface, Xbox ve Windows başlıca gelir kaynakları 3 hf. ADATA endüstriyel seviyede dayanıklı microSD kartlarını duyurdu 3 hf. Facebook Hikayeleri 500 milyon günlük kullanıcıya ulaştı 3 hf. Airbnb’den izleyenlerde seyahat etme isteği doğuracak orjinal içerikler geliyor 3 hf. 6 GB RAM ve çift arka kameralı Oppo A9 resmen tanıtıldı 3 hf. Nintendo yeni Switch konsolunu E3’te tanıtmayacak 3 hf. 2si1 Özel | Playstation 5 teknik analiz 3 hf. Tesla'nın ilk çeyrekteki zararı beklentileri aştı 3 hf. Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II'yi tanıttı 3 hf. Samsung Galaxy A70 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu 3 hf. ‘Mark Zuckerberg ile Teknoloji ve Toplum’ podcast serisi yayınlandı 3 hf. Redmi’nin amiral gemisinden ilk detaylar: 32 MP ön, 48 MP arka kamera 3 hf. Google Duo grup görüntülü sohbetleri test ediliyor 3 hf. Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme 3 hf. Samsung 2030 yılına kadar yonga üretimi ve Ar-Ge’sine 115 milyar dolar yatırım yapacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim