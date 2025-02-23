New York'un belli bölgelerinde trafiği paralı yapma çabası Trump engeline takıldı

Tam Boyutta Gör Trafik sorununun en yoğun şekilde hissedildiği şehirlerden biri olan New York, bu yılın başında diğer şehirler için de emsal teşkil edebilecek bir uygulama başlattı. New York şehir yönetimi, trafik yoğunluğunu azaltmak için şehrin belli bölgelerine arabayla girişi paralı hâle getirdi. Bu uygulamanın hem trafiği azaltacağı, hem de çevre için faydalı olacağı vurgulandı.

"Trafik yoğunluğu ücreti" adı verilen bu uygulama kapsamında, ocak ayından bu yana New York'un belli bölgelerine arabayla giriş ücretli olmuştu. Bu bölgelere arabayla girenlerin gündüz 9, gece ise 2.25 dolar trafik yoğunluğu ücreti ödemesi gerekiyordu. Ne var ki bu uygulama pek uzun ömürlü olmayacak gibi görünüyor. Çünkü Beyaz Saray'a geri dönen Donald Trump, bu uygulamaya son vermek için düğmeye bastı.

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Trafik Yoğunluğu Ücreti İçin New York'a Verilen İzin Geri Alındı

Amerikan başkanı olmadan önce, daha sadece bir emlak milyarderi olarak tanındığı yıllarda New York'un önemli figürlerinden biri olan Donald Trump, derin bağları olan bu şehirle hâlâ yakından ilgileniyor. Nitekim göreve geldikten sadece bir ay sonra New York'taki bu uygulamayı gündemine alması da bunun göstergesi.

Biden döneminde onaylanan bu düzenlemeyi tasvip etmeyen Trump, Ulaştırma Bakanlığı'nı devreye soktu. Ulaştırma Bakanlığı, bu uygulama için New York'a verdiği izni geri çekti. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, bu uygulamanın Amerika'nın işçi sınıfına ve küçük işletmelerine karşı bir saygısızlık olduğunu belirtti.

New York yönetiminin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. New York Belediye Başkanı Kathy Hochul, bugün Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geldi. Bu görüşme sırasında trafik yoğunluğu ücretinin de gündeme geldiği, Hochul'un bu konuda Trump'ı ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. Ancak Trump'ın bu konuda geri adım atması beklenmiyor.

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