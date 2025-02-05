DeepSeek'e bir yasak da Avustralya'dan geldi

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Tam Boyutta Gör Avustralya hükümeti, Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek'in hizmetlerinin tüm devlet kurumlarında ve kamuya ait cihazlarda kullanılmasını yasakladı. Hatırlacağınız üzere kısa bir süre önce Tayvan da benzer bir adım atmış ve söz konusu yapay zeka hizmetinin resmi kurumlarda kullanılmasını yasaklamıştı.

İçişleri Bakanı Tony Burke, ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle DeepSeek'e ait tüm uygulama ve hizmetlerin devlet sistemlerinden derhal kaldırılması gerektiğini açıkladı. Söz konusu karar ülkenin istihbarat birimleri tarafından yapılan tehdit değerlendirmesi sonucunda alınırken, DeepSeek'in kabul edilemez bir risk oluşturduğu sonucuna varıldı.

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Faaliyetlerine sadece 20 ay önce başlayan DeepSeek, Ocak ayında kullanıma sunduğu yapay zeka destekli sohbet robotu ile büyük sansasyon yarattı. Sistemin en dikkat çeken yanı, soruları cevaplarken düşünme sürecini adım adım gösteren bir yapıya sahip olması. Ayrıca şirketin yapay zeka modellerini eğitmek için görece düşük bütçeler harcadığını iddia etmesi, teknoloji dünyasında merak uyandırmıştı.

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"Çin kökenli olmasından kaynaklanmıyor"

Dünya çapında indirme listelerinde hızla yükselen uygulamanın güvenilirliği hakkında bazı şüpheler bulunuyor. Bakan Burke, yapay zekanın büyük bir potansiyele sahip olduğunu kabul ederken yasağın DeepSeek'in Çin kökenli olmasından kaynaklanmadığın, asıl nedenin Avustralya hükümeti ve varlıkları için oluşturduğu tehdit olduğunu vurguladı.

Hükümetin yasağı, yalnızca kamu sektörünü kapsıyor, bireysel kullanıcılar için herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Ancak Bakan Burke, vatandaşları da çevrimiçi gizlilikleri konusunda daha bilinçli olmaya davet ederek önlem almaya çağırdı.

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