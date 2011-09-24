New York şehri metrosu mobil iletişim ağına kavuşuyor

Mobil operatörlerinin büyük yatırımları sonucunda dünyanın pek çok ülkesinde kapsama alanı dışında kalan bir bölge neredeyse hiç kalmadı. Ancak metro istasyonları gibi yer altında kalan bölgeler kapsama alanının tamamen dışında kalıyor ve bunun için yine büyük yatırımlar gerekiyor.

2012 Yaz Olimpiyatlarına yönelik olarak Londra'da Huawei firması metro ağına hücresel şebeke kurmak için geçtiğimiz aylarda başvuruda bulunmuştu.





ABD 'de ise AT&T ve T-Mobile operatörleri New York metro sistemine hücresel ağ hizmetini getirmek için güçbirliği yapıyor. İki operatör New York şehri metrosu içerisinde hücresel bir ağ başlatmak için hazırlanan projeyi üstlenebilmek adına pilot bölge denemelerine başlayacak.

ABD Metropolitan Ulaşım Otoritesi (MUO) haftaya Salı günü projenin pilot bölgelerde başlamasını bekliyor.





Pilot denemeler 14. Cadde üzerindeki yer altında kalan bazı metro istasyonlarında ve 23. Caddenin bir bölümünde hayata geçecek. Proje sadece yer altında kalan istasyon bölümlerine mobil iletişim sağlanmasını amaçlıyor. Metro trenlerinin içinden geçtiği tüneller projeye dahil olmayacak.





MUO 2016 yılına kadar 277 metro istasyonuna bu hizmeti getirmeyi planlıyor. Yapılan pilot denemeler sonrası hangi operatörün projeyi üstelenebileceğine karar verilecek. Projenin yürütücüsü Transit Wireless firması ek olarak Sprint ve Verizon ile de görüşmelerini sürdürüyor.