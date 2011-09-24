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New York şehri metrosu mobil iletişim ağına kavuşuyor

7 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil operatörlerinin büyük yatırımları sonucunda dünyanın pek çok ülkesinde kapsama alanı dışında kalan bir bölge neredeyse hiç kalmadı. Ancak metro istasyonları gibi yer altında kalan bölgeler kapsama alanının tamamen dışında kalıyor ve bunun için yine büyük yatırımlar gerekiyor.
2012 Yaz Olimpiyatlarına yönelik olarak Londra'da Huawei firması metro ağına hücresel şebeke kurmak için geçtiğimiz aylarda başvuruda bulunmuştu. 

ABD 'de ise AT&T ve T-Mobile operatörleri New York metro sistemine hücresel ağ hizmetini getirmek için güçbirliği yapıyor. İki operatör New York şehri metrosu içerisinde hücresel bir ağ başlatmak için hazırlanan projeyi üstlenebilmek adına pilot bölge denemelerine başlayacak.
ABD Metropolitan Ulaşım Otoritesi (MUO) haftaya Salı günü projenin pilot bölgelerde başlamasını bekliyor. 

Pilot denemeler 14. Cadde üzerindeki yer altında kalan bazı metro istasyonlarında ve 23. Caddenin bir bölümünde hayata geçecek. Proje sadece yer altında kalan istasyon bölümlerine mobil iletişim sağlanmasını amaçlıyor. Metro trenlerinin içinden geçtiği tüneller projeye dahil olmayacak. 

MUO 2016 yılına kadar 277 metro istasyonuna bu hizmeti getirmeyi planlıyor. Yapılan pilot denemeler sonrası hangi operatörün projeyi üstelenebileceğine karar verilecek. Projenin yürütücüsü Transit Wireless firması ek olarak Sprint ve Verizon ile de görüşmelerini sürdürüyor. 

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berkerden 7 yıl
Ne yenilik var ben anlamadım ve ne büyük masrafından bahsediyorlar. Ayrıca metroda çekmeyen yer mi varmış dünyanın çok çok çok çok gelişmiş ! ülkesinde. Erzurum Atatürk üniversitesinde bile duvarlar nasıl kalınsa artık bilemiyorum dışardaki baz istasyonları kuytu yerlere tam sinyal sokamıyor. Bu yüzden en alt kata wifi yayıcısından biraz büyük küçük küçük baz istasyonları koydular. Artık sevmesem de her yerde tam çekiyor.
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sevimlican 7 yıl
söğütlüçeşme kartal arası istasyon şantiyelerinin hepsine yerüstünde alıcılar koydular kadıköy-kartal arası E5 ten giderken görebilirsiniz..bu da her istasyona baz istasyonu kurulduğu anlamına geliyor..
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alpa07 7 yıl
huawei el atmadığı iş yok
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sevimlican 7 yıl
25 metre ile 100 metre arasında ne fark var anlayamadım her ikisinde de yerüstüne bir alıcı yeraltına vericiler koymayacak mı sonuç olarak?
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desiya 7 yıl
Bursa yerin 10 metre alti, İstanbul yerin 25 metre alti, new york yerin 100metre alti. Kaldiki burada kapsama alanından bahsedilmiyor. Baska bir sistem
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darkaura 7 yıl
bu turkiyede senelerdir olan bir sey degilmiydi
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sevimlican 7 yıl
söğütlüçeşme kartal metrosu daha açılmadı ama şimdiden operatörler istasyonları kapsama altına aldılar
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