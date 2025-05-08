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    Huawei duyurdu: HarmonyOS artık PC platformuna geliyor

    Huawei, HarmonyOS'u artık bilgisayarlara da taşıyor. Yeni işletim sistemi, Windows ve macOS'a alternatif olmayı hedefleyen bağımsız bir ekosistem olacak. İşte detaylar...

    Huawei duyurdu: HarmonyOS artık PC platformuna geliyor! Tam Boyutta Gör
    Huawei, uzun süredir kendi işletim sistemini merkezine alan stratejisini artık bilgisayarlara da taşıyor. Bugün düzenlenen HarmonyOS Bilgisayar Teknolojileri ve Ekosistem Konferansı'nda, şirket ilk kez HarmonyOS'un PC versiyonunu tanıttı. HarmonyOS, telefon, tablet, akıllı saatlerin ardından şimdi de PC platformuna geliyor.

    HarmonyOS PC platformuna geliyor

    Bildiğiniz gibi Huawei, ABD kısıtlamalarının ardından odağını HarmonyOS'a çevirdi. Bu bağlamda Huawei imzalı işletim sisteminin hem mobil hemde tüketici elektroniği ürünlerinde giderek daha popüler hale geldiğini görüyoruz. Ancak gelişmeler bununla sınırlı değil. Çinli teknoloji devi, bugün düzenlediği bir etkinlikte HarmonyOS’un PC sürümünü resmen duyurdu. 

    Huawei, HarmonyOS for PC'nin sıfırdan inşa edildiğini söylüyor. Sistem, Harmony çekirdeği, Ark motoru, StarShield güvenlik yapısı, ArkTS dili, ArkUI arayüz kütüphanesi ve DevEco geliştirme araçları gibi bileşenlere dayanıyor. En önemli nokta ise işletim sisteminin Android veya Windows’a bağımlı olmaması. Huawei burada tamamen kendi ekosistemini kurmayı hedefliyor.

    Huawei duyurdu: HarmonyOS artık PC platformuna geliyor! Tam Boyutta Gör
    Lansmanda öne çıkan başlıklardan bir diğeri ise güvenlik ve gizlilik. HarmonyOS for PC, geliştirici doğrulaması, uygulama imza denetimi ve ekran kaydı gibi işlemler için sıkı izin politikaları getiriyor. "Süper gizlilik modu" ise sistem genelinde kamera, mikrofon ve konum erişimini kapatıyor. Ayrıca çip seviyesinde tam disk şifreleme sunuluyor. Örneğin ekran kilidi açılmadıkça sabit diskteki dosyalara ulaşılamıyor.

    Son olarak verimlilik tarafında da Huawei kendi çözümlerini tanıttı. HarmonyOS Office sayesinde cihazlar arası senkronizasyon, birleşik hesap yönetimi ve yapay zeka destekli etkileşim özellikleri sunulacak. Ek olarak kurumsal müşteriler için iki farklı bulut platformuyla desteklenen yeni iş çözümleri de duyuruldu.

    HarmonyOS PC ne zaman çıkıyor?

    Şu an tüm detaylar açıklanmadı ancak HarmonyOS'un bilgisayar versiyonu 19 Mayıs'ta resmi olarak yayınlanacak. İlk etapta hangi cihazlarda kullanılabileceği veya geliştiricilerden nasıl bir destek alacağı ise şimdilik belirsiz.

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