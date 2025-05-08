Huawei duyurdu: HarmonyOS artık PC platformuna geliyor

HarmonyOS PC platformuna geliyor
Bildiğiniz gibi Huawei, ABD kısıtlamalarının ardından odağını HarmonyOS'a çevirdi. Bu bağlamda Huawei imzalı işletim sisteminin hem mobil hemde tüketici elektroniği ürünlerinde giderek daha popüler hale geldiğini görüyoruz. Ancak gelişmeler bununla sınırlı değil. Çinli teknoloji devi, bugün düzenlediği bir etkinlikte HarmonyOS’un PC sürümünü resmen duyurdu.
Huawei, HarmonyOS for PC'nin sıfırdan inşa edildiğini söylüyor. Sistem, Harmony çekirdeği, Ark motoru, StarShield güvenlik yapısı, ArkTS dili, ArkUI arayüz kütüphanesi ve DevEco geliştirme araçları gibi bileşenlere dayanıyor. En önemli nokta ise işletim sisteminin Android veya Windows’a bağımlı olmaması. Huawei burada tamamen kendi ekosistemini kurmayı hedefliyor.
Son olarak verimlilik tarafında da Huawei kendi çözümlerini tanıttı. HarmonyOS Office sayesinde cihazlar arası senkronizasyon, birleşik hesap yönetimi ve yapay zeka destekli etkileşim özellikleri sunulacak. Ek olarak kurumsal müşteriler için iki farklı bulut platformuyla desteklenen yeni iş çözümleri de duyuruldu.
HarmonyOS PC ne zaman çıkıyor?
Şu an tüm detaylar açıklanmadı ancak HarmonyOS'un bilgisayar versiyonu 19 Mayıs'ta resmi olarak yayınlanacak. İlk etapta hangi cihazlarda kullanılabileceği veya geliştiricilerden nasıl bir destek alacağı ise şimdilik belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: