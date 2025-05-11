Smart Door Lock 2 Pro ve Ultra ile Huawei ev güvenliğinde sınırları zorluyor

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Huawei, akıllı ev ürünleri serisini iki yeni modelle genişletti: Smart Door Lock 2 Pro ve Ultra. Ön siparişe açılan bu modeller, şirketin geçen ay satışa sunduğu standart versiyonun üzerine çok daha gelişmiş biyometrik güvenlik sistemleri ekliyor. Fiyatlar 448 dolardan başlarken, üst seviye Ultra model 518 dolara kadar çıkıyor.

Yeni kilitlerde, düşük ışıkta bile yüzü tanıyabilen 3D yapay zekâ destekli bir yüz tanıma sistemi yer alıyor. Bu sistem, kullanıcıların zamanla değişen yüz hatlarına da adapte olabiliyor. Ayrıca Huawei’nin ilk kez geliştirdiği avuç içi damar tanıma teknolojisi, farklı yaş ve cilt tonlarına sahip kullanıcılar için güvenli bir alternatif sunuyor.

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Cihazlar, parmak izi, şifre, NFC, uygulama veya klasik anahtarla açılabiliyor. 2K çözünürlükte akıllı dürbün kamerası ise kapıdaki hareketleri anlık olarak kaydedip Huawei cihazlarla senkronize çalışabiliyor. 10.000 mAh kapasiteli batarya 3 ila 5 aylık kullanım süresi sağlarken, acil durumlar için yedek güç seçenekleri de düşünülmüş.

Güvenlik tarafında ise EAL5+ sertifikalı çip, verileri yerel olarak şifreleyerek koruyor. HarmonyOS ekosistemine entegre çalışan kilitler, akıllı ev sistemlerine kolayca dahil edilebiliyor.

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Huawei Smart Door Lock 2 Pro ve Ultra modellerini tanıttı