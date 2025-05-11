Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Smart Door Lock 2 Pro ve Ultra ile Huawei ev güvenliğinde sınırları zorluyor

    Huawei, akıllı ev teknolojilerinde çıtayı yükselten iki yeni akıllı kapı kilidini ön siparişe açtı. Smart Door Lock 2 Pro ve Ultra adını taşıyan modeller, çok daha gelişmiş özelliklerle geliyor.

    Huawei Smart Door Lock 2 Pro ve Ultra modellerini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Huawei, akıllı ev ürünleri serisini iki yeni modelle genişletti: Smart Door Lock 2 Pro ve Ultra. Ön siparişe açılan bu modeller, şirketin geçen ay satışa sunduğu standart versiyonun üzerine çok daha gelişmiş biyometrik güvenlik sistemleri ekliyor. Fiyatlar 448 dolardan başlarken, üst seviye Ultra model 518 dolara kadar çıkıyor.

    Yeni kilitlerde, düşük ışıkta bile yüzü tanıyabilen 3D yapay zekâ destekli bir yüz tanıma sistemi yer alıyor. Bu sistem, kullanıcıların zamanla değişen yüz hatlarına da adapte olabiliyor. Ayrıca Huawei’nin ilk kez geliştirdiği avuç içi damar tanıma teknolojisi, farklı yaş ve cilt tonlarına sahip kullanıcılar için güvenli bir alternatif sunuyor.

    Cihazlar, parmak izi, şifre, NFC, uygulama veya klasik anahtarla açılabiliyor. 2K çözünürlükte akıllı dürbün kamerası ise kapıdaki hareketleri anlık olarak kaydedip Huawei cihazlarla senkronize çalışabiliyor. 10.000 mAh kapasiteli batarya 3 ila 5 aylık kullanım süresi sağlarken, acil durumlar için yedek güç seçenekleri de düşünülmüş.

    Güvenlik tarafında ise EAL5+ sertifikalı çip, verileri yerel olarak şifreleyerek koruyor. HarmonyOS ekosistemine entegre çalışan kilitler, akıllı ev sistemlerine kolayca dahil edilebiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    turkelvis 22 saat önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    istanbul wap en iyi tamamlayici sağlık sigortası hangisi yorumlar amerikadan ne alınır reklamsız müzik çalar apk benzin pompası basınç düşüklüğü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI Pura 70
    HUAWEI Pura 70
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4
    Apple MacBook Pro M4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum