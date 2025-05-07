Huawei, sessizce kendi kamera sensörlerini geliştirmeye devam ediyor

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Huawei, teknolojide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Şirketin şimdi de kendi görüntü sensörlerini geliştirdiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan sızıntılara göre, Huawei'nin yeni nesil amiral gemisi Mate 80 serisiyle birlikte tanıtılması beklenen bu sensörler, şirketin donanım tarafındaki bağımsızlık yolculuğunda kritik bir rol oynayacak.

Sızdırılan bilgilere göre Huawei şu anda SC5A0CS ve SC590XS adını taşıyan iki farklı sensör üzerinde çalışıyor. Her iki sensör de 50 megapiksel çözünürlük sunarken, Huawei’nin yıllardır tercih ettiği RYYB (kırmızı-sarı-sarı-mavi) renk filtresi yapısını benimsiyor. Bu filtre, geleneksel RGB yapıya kıyasla özellikle düşük ışık koşullarında daha başarılı sonuçlar vermesiyle biliniyor.

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SC5A0CS adlı modelin 1 inç boyutunda olduğu ve Pura 80 Ultra modelinin ana kamerası olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Diğer sensör olan SC590XS ise 1/1.3 inç büyüklüğe sahip ve muhtemelen telefoto (uzak çekim) kamerası görevini üstlenecek. Bu modelin dikkat çeken bir diğer yanıysa, Huawei'nin yeni geliştirdiği “SuperPixGain HDR2.0” teknolojisini desteklemesi. Bu teknoloji, aynı pozlama değerine sahip üç farklı kareyi birleştirerek hem aydınlık hem karanlık alanlarda detay kaybını azaltıyor ve HDR çekimlerde sıkça rastlanan hayalet (ghosting) etkisini en aza indiriyor.

Huawei'nin bu alanda kendi sensörlerini üretmeye başlaması, mobil kamera teknolojilerinde Sony ve Samsung gibi devlerin hakimiyetine karşı ciddi bir alternatif doğurabilir. Özellikle RYYB teknolojisinin sağladığı düşük ışık performansı ve şirketin geliştirdiği özel yazılım destekleri sayesinde Huawei, kamera alanında bağımsızlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

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