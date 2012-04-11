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New York şehrinde telefon kulübeleri 32 inçlik LCD ekranlarla donatılacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Cep telefonlarının henüz yaygın kullanıma geçmediği dönemlerde önce jetonlu ardından kartlı telefon kulübeleri şimdi nadiren kullanılan alanlar haline geldi. New York şehir yönetimi farklı bölgelerde 250 adet bulunan eski telefon kulübelerini teknoloji üssüne çevirme kararı aldı.

New York Post tarafından verilen habere göre telefon kulübelerine 32 inçlik internet bağlantılı akıllı ekranlar yerleştirilecek. Ekranlardan yakın çevredeki mekanlar, mağazalar, trafik güncellemeleri, bölge ayrıntıları ve güvenlik uyarıları gibi bilgiler takip edilebilecek. Pilot program başarılı olursa kentteki 12 800 ödemeli telefon kulübesi akıllı ekranlara dönüşecek.

Ekranlar hızlı bir sistem sunacak. Su ve toz geçirmez ekranlar WiFi hotspot olarak da kullanılabilecek. Kötü kullanımı engellemek için de arama yetenekleri korumalı ve kontrollü olacak.

Projenin finansmanı ise reklam gelirleri olacak. Şehir yönetimi reklamlardan elde ettiği gelirin yüzde 36'sını proje için harcayacak.
Metro istasyonlarındaki ödemeli telefonların yerine ise 22 inçlik ekranlar konulması da plan dahilinde. Bu ekranlar videolu görüşme ve telefon şarjına imkan veren yapıda olacak.

Pilot programın gelecek ay başlaması bekleniyor.

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-Ege 7 yıl en beğenilen
Bizde olsa sökerler.
Telefon şarj ve WiFi olayı iyiymiş.
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MaxPayne-2 7 yıl
Gavur memleketleri eyiye gidiye. Los encılıs ben.
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Patria o Muerte 7 yıl
biz tüplü ekranada razıyız. adamlar lcd döşüyor. :D
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caglar_sss 7 yıl
melih gokcek bundan 4-5 sene once ankara metrosuna 30 tane 50 inch plazma koydu.

ankara newyorkun 5 sene önünde..
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vidoko 7 yıl
mobesenin gördüğü yerlere koyulduktan sonra sıkıntı olmaz kolay kolay, zaten hırsız adam hertürlü aklına getirir çalmayı ancak polis adamın elinde yakalasa bile hırsızın cevabı hazırdır'' valla ben yapmadım abi'' der.
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Jeolog. 7 yıl
New York eyiye gidiye.
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Rainbow6 7 yıl
iyi artik evsizler TV olarak kullanirlar bunu ... Turkiyede olsa sokerler demisler ama orda da sokulme ihtimali var birde newyorka gidip telefon kulubesini kullanacaksaniz yaniniza bi sisede camasir suyu alip once dezenfekte edin :)
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KütahyanınPınarları 7 yıl
Çok beğendiğiniz amerikada aşağıdaki gibi olaylar "burda olsa çalarlar" diyenlere holivut heyecanından başka bişey anımsatmaz heralde.
video-izlesen.com/...

Bu arada ibb nin duraklara yerleştirdiği lcd ekranların tümü çalınmış olmalı sanırım..
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E_Aydin35 7 yıl
Türkiye'de böyle birşey olsa tüplü tvlerden koyarlar herhalde:P :))
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alpa07 7 yıl
o ekranda neler izlenir telefon kulübesini içinde :D
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BÖCCÜK ♂ 7 yıl
Bizde olsa LCD ekrana mesaj bırakırlar.Aşk iksiri 05xxxxxxxxx
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hsngencer 7 yıl
prenses ney laa!


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MxFxOx 7 yıl
yalnızca telefon klubesi olarak düşünmeyin rehber içeriği gibi birçok özelliği olacaktır.Türkiye'de buna benzer uyglamalar mevcut bu kadar küçülmeyin
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bydvd 7 yıl
gereksiz bişey gibi sadece reklam kokuyor. ama bizim ülkemizde olsa bazı arkadaşlar çalarlar falan demişler doğru söylemişler. çalınmasa bile kırarlar yada şu gösterilerde kazaya uğrar ilk kırılanda o olur kesin yani başına bişeyler gelir.
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Yilsev 7 yıl
SpyPC
Bizde olsa sökerler.Telefon şarj ve WiFi olayı iyiymiş.

Sokak lambalarının dip kısmındaki belediye amblemlerini aydınlatan içerideki 32 wattlık simit fluoresan ı söküp evine takan yurdum insanı o 32" i söküp evinde tv olarak kullanır.
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ylönen 7 yıl Yilsev
Yilsev

SpyPC

Bizde olsa sökerler.Telefon şarj ve WiFi olayı iyiymiş.


Sokak lambalarının dip kısmındaki belediye amblemlerini aydınlatan içerideki 32 wattlık simit fluoresan ı söküp evine takan yurdum insanı o 32" i söküp evinde tv olarak kullanır.

ayrıca durak isimlerinin yazdığı sütun gibi şeyin üzerinde saat olurdu o kısım hep boşluk olurdu millet saati bile söküp evine görtürüyor
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rooftop 7 yıl
Newyorktada calarlar
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hahayouaredead 7 yıl
yaşamak istiyorum orada.
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