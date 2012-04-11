New York şehrinde telefon kulübeleri 32 inçlik LCD ekranlarla donatılacak

Cep telefonlarının henüz yaygın kullanıma geçmediği dönemlerde önce jetonlu ardından kartlı telefon kulübeleri şimdi nadiren kullanılan alanlar haline geldi. New York şehir yönetimi farklı bölgelerde 250 adet bulunan eski telefon kulübelerini teknoloji üssüne çevirme kararı aldı.





New York Post tarafından verilen habere göre telefon kulübelerine 32 inçlik internet bağlantılı akıllı ekranlar yerleştirilecek. Ekranlardan yakın çevredeki mekanlar, mağazalar, trafik güncellemeleri, bölge ayrıntıları ve güvenlik uyarıları gibi bilgiler takip edilebilecek. Pilot program başarılı olursa kentteki 12 800 ödemeli telefon kulübesi akıllı ekranlara dönüşecek.





Ekranlar hızlı bir sistem sunacak. Su ve toz geçirmez ekranlar WiFi hotspot olarak da kullanılabilecek. Kötü kullanımı engellemek için de arama yetenekleri korumalı ve kontrollü olacak.





Projenin finansmanı ise reklam gelirleri olacak. Şehir yönetimi reklamlardan elde ettiği gelirin yüzde 36'sını proje için harcayacak.

Metro istasyonlarındaki ödemeli telefonların yerine ise 22 inçlik ekranlar konulması da plan dahilinde. Bu ekranlar videolu görüşme ve telefon şarjına imkan veren yapıda olacak.





Pilot programın gelecek ay başlaması bekleniyor.