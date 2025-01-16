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    New York'tan trafik sorununa yeni çözüm: Belli bölgelere girmek artık paralı

    Trafik sorunuyla boğuşan şehirler arasında yer alan New York, diğer şehirler için de emsal teşkil edebilecek bir uygulama başlattı. Şehrin belli başlı bölgelerine arabayla girmek artık paralı.
    New York belli bölgelere arabayla girmeyi paralı yaptı Tam Boyutta Gör
    New York şehir yönetimi, özellikle şehrin belli bölgelerinde yaşanan trafik sorununu çözmek için ileride diğer şehirler için de emsal teşkil edebilecek bir projeyi hayata geçirdi. New York'un belli bölgelerine arabayla girmeyi paralı hâle getirmek isteyen şehir yönetimi, Biden hükûmetinden izin almak için yıllardır uğraştığı bu projeyi sonunda onaylattı ve 5 Ocak'tan itibaren uygulamaya başladı.

    "Trafik yoğunluğu ücreti" adı verilen bu uygulama kapsamında, trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Manhattan'da belli bir noktanın ötesine geçmek isteyen sürücülerin gündüz 9 dolar, gece ise 2.25 dolar trafik yoğunluğu ücreti ödemesi gerekiyor. New York şehir yönetimi, bu uygulamanın trafik yoğunluğunu kayda değer ölçüde azaltacağına inanıyor.

    Aslına New York şehir yönetimi bu ücretin 15 dolar olmasını istiyordu ama hükûmetten veto gelmesi üzerine rakamlar revize edildi. Bu yeni düzenlemeye göre ilk aşamada 9 dolar ile başlayacak olan ücretlendirme, 2028'de 12 dolara, 2031'de ise 15 dolara çıkarılacak. Bu uygulamadan elde edilecek gelir şehrin toplu taşıma sistemine aktarılacak.

    Trafik Yoğunluğu Ücreti, Çevre İçin Olumlu Sonuçlar Doğuracak

    ABD'de ilk kez New York'ta uygulamaya konulan trafik yoğunluğu ücreti uygulaması, trafik sorununa çözüm arayanlar kadar çevrecileri de memnun etti. Çünkü bu uygulamanın gereksiz araba kullanımını azaltacağına inanılıyor. Metropolitan Transportation Authority tarafından yapılan araştırmaya göre bu uygulama sayesinde 2045 yılına kadar New York'taki arabaların günlük kat ettiği ortalama mesafe yüzde 4.36 düşmüş olacak. Bu da hem New York'un karbon ayak izini küçültecek, hem de şehirdeki hava kirliliğini azaltacaktır. Nitekim 2045 yılına gelindiğinde bu sayede karbon dioksit salımında yüzde 10.72'lik düşüş bekleniyor.

    Ulaşım Alternatifleri derneğini sözcüsü Alexa Sledge de konuyla ilgili açıklamasında buna dikkat çekiyor: “Ülkenin büyük bir bölümünde arabalar Amerikan kültürüne o kadar yerleşmiş durumda ki artık onları çevreye zarar veren unsurlar olarak görmüyoruz. Ama tabii ki öyleler. Dolayısıyla iklim politikamızın en önemli hedeflerinden biri de insanları arabalardan indirip toplu taşımaya, otobüslere, bisikletlere bindirmek ve yaya olarak seyahat etmelerini sağlamak olmalı."

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    DaRK_KniGHT_ 1 saat önce

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    KKM 2 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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