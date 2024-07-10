New York şehri, mahkumlar için 59 bin dolarlık PlayStation oyunu aldı

Satın alınanlar arasında Life is Strange: True Colors gibi hikaye odaklı oyunlar da mevcut. Ancak mahkumlar A Way Out isimli hapishaneden kaçış oyununu oynayamayacaklar. Zira yetkililerin haklı olarak bu oyunu listeye dahil etmediğini belirtelim.
Kamuoyunu ikiye böldü
Yetkililer, iyi davranış gösteren mahkumlara haftalık olarak oyun oynama imkanı sunarak hapishane içi çatışmaları azaltmayı umuyor. Ancak uygulama kamuoyunu ikiye böldü. Bazı New Yorklular ve eski cezaevi personelleri, paranın daha iyi şeylere harcanabileceğini savunarak oyun alımını eleştirdi.
Ceza İnfaz Memurları Yardımlaşma Derneği Başkanı Benny Boscio, paranın mahkumlara temel ihtiyaç malzemeleri için kullanılması gerektiğini söyledi. Öte yandan, bazı kişiler ise bu fikri mahkumların davranışlarını iyileştirmeleri için iyi bir motivasyon aracı olarak görüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.