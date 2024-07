New York şehri, mahkumlar için 59 bin dolarlık PlayStation oyunu aldı

Onur Seven

Tam Boyutta Gör New York Ceza İnfaz Kurumu, eyalet hapishaneleri için 1.247 adet PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunu satın alarak toplamda 59.260 dolar harcadı. Bu sayede mahkumlar artık Mortal Kombat 1, Street Fighter VI, Madden NFL ve NBA 2K24 gibi oyunları oynayabilecek.

Satın alınanlar arasında Life is Strange: True Colors gibi hikaye odaklı oyunlar da mevcut. Ancak mahkumlar A Way Out isimli hapishaneden kaçış oyununu oynayamayacaklar. Zira yetkililerin haklı olarak bu oyunu listeye dahil etmediğini belirtelim.

Kamuoyunu ikiye böldü

Yetkililer, iyi davranış gösteren mahkumlara haftalık olarak oyun oynama imkanı sunarak hapishane içi çatışmaları azaltmayı umuyor. Ancak uygulama kamuoyunu ikiye böldü. Bazı New Yorklular ve eski cezaevi personelleri, paranın daha iyi şeylere harcanabileceğini savunarak oyun alımını eleştirdi.

Ceza İnfaz Memurları Yardımlaşma Derneği Başkanı Benny Boscio, paranın mahkumlara temel ihtiyaç malzemeleri için kullanılması gerektiğini söyledi. Öte yandan, bazı kişiler ise bu fikri mahkumların davranışlarını iyileştirmeleri için iyi bir motivasyon aracı olarak görüyor.

New York şehri, mahkumlar için 59 bin dolarlık PS oyunu aldı