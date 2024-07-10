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    New York şehri, mahkumlar için 59 bin dolarlık PlayStation oyunu aldı

    New York Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri 59 bin dolar harcayarak 1.247 adet video oyunu satın aldı. Bu oyunlar mahkumları iyi davranışa teşvik etmek amacıyla kullanılacak.
    New York şehri, mahkumlar için 59 bin dolarlık PS oyunu aldı Tam Boyutta Gör
    New York Ceza İnfaz Kurumu, eyalet hapishaneleri için 1.247 adet PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunu satın alarak toplamda 59.260 dolar harcadı. Bu sayede mahkumlar artık Mortal Kombat 1, Street Fighter VI, Madden NFL ve NBA 2K24 gibi oyunları oynayabilecek.

    Satın alınanlar arasında Life is Strange: True Colors gibi hikaye odaklı oyunlar da mevcut. Ancak mahkumlar A Way Out isimli hapishaneden kaçış oyununu oynayamayacaklar. Zira yetkililerin haklı olarak bu oyunu listeye dahil etmediğini belirtelim.

    New York şehri, mahkumlar için 59 bin dolarlık PS oyunu aldı Tam Boyutta Gör

    Kamuoyunu ikiye böldü

    Yetkililer, iyi davranış gösteren mahkumlara haftalık olarak oyun oynama imkanı sunarak hapishane içi çatışmaları azaltmayı umuyor. Ancak uygulama kamuoyunu ikiye böldü. Bazı New Yorklular ve eski cezaevi personelleri, paranın daha iyi şeylere harcanabileceğini savunarak oyun alımını eleştirdi.

    Ceza İnfaz Memurları Yardımlaşma Derneği Başkanı Benny Boscio, paranın mahkumlara temel ihtiyaç malzemeleri için kullanılması gerektiğini söyledi. Öte yandan, bazı kişiler ise bu fikri mahkumların davranışlarını iyileştirmeleri için iyi bir motivasyon aracı olarak görüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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