NewTrent firmasından 12,000mAh değerinde harici batarya,"iCarrier"





Akıllı cihazların artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için harici batarya ürünleri kullanıcılar arasında büyük talep görüyor ve firmalar da bu nedenle yeni modeller üretmeye devam ediyorlar. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir harici batarya olan iCarrier, kullanıcılara farklı bir harici batarya alternatifi oluşturuyor.

NewTrent firması tarafından geliştirilen iCarrier IMP120D, 3.9x3.6x1.1" boyutlara ve 900 gram ağrılığa sahip oldukça şık ve kompakt boyutlarda bir harici batarya çözümü. İçerisinde dahili olarak 12,000mAh gibi oldukça yüksek bir şarj edilebilir batarya barındıran cihaz, piyasada yer alan hemen hemen bütün akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarları iki adet USB yuvası üzerinden şarj edebiliyor. Üzerinde yer alan LED ışıklar sayesinde enerji durumu hakkında da bilgi verebilen ürün, akıllı cihazların şarj sürelerini çok ciddi oranda arttırabiliyor.

NewTrent iCarrier IMP120D, firmanın resmi sitesi üzerinden 76,95$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.newtrent.com/store/iphone-external-battery/icarrier.html

http://www.newtrent.com/store/iphone-external-battery/icarrier.html