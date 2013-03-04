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NewTrent firmasından 12,000mAh değerinde harici batarya,"iCarrier"

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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NewTrent firmasından 12,000mAh değerinde harici batarya,
Akıllı cihazların artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için harici batarya ürünleri kullanıcılar arasında büyük talep görüyor ve firmalar da bu nedenle yeni modeller üretmeye devam ediyorlar. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir harici batarya olan iCarrier, kullanıcılara farklı bir harici batarya alternatifi oluşturuyor.
NewTrent firması tarafından geliştirilen iCarrier IMP120D, 3.9x3.6x1.1" boyutlara ve 900 gram ağrılığa sahip oldukça şık ve kompakt boyutlarda bir harici batarya çözümü. İçerisinde dahili olarak 12,000mAh gibi oldukça yüksek bir şarj edilebilir batarya barındıran cihaz, piyasada yer alan hemen hemen bütün akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarları iki adet USB yuvası üzerinden şarj edebiliyor. Üzerinde yer alan LED ışıklar sayesinde enerji durumu hakkında da bilgi verebilen ürün, akıllı cihazların şarj sürelerini çok ciddi oranda arttırabiliyor.
NewTrent iCarrier IMP120D, firmanın resmi sitesi üzerinden 76,95$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
http://www.newtrent.com/store/iphone-external-battery/icarrier.html 
 
NewTrent firmasından 12,000mAh değerinde harici batarya,
NewTrent firmasından 12,000mAh değerinde harici batarya,

http://www.newtrent.com/store/iphone-external-battery/icarrier.html Yorum Yaz
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bloodrap 6 yıl
Nokia'da zaten buna benzer ürün var :) DC-16
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londoner23 6 yıl
900 gr nerdeyse 1 kğ... ağırlık çalışılabilir bununla..:)

özel durumlar hariç.. her kullanıcıya hitap etmiyen bi ürün olacaktır...
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By.Tolga 6 yıl
StageTR
Bu ürün telefonun mevcut bataryasını şarj mı ediyor yoksa telefonu bu cihaza bağladığımızda enerji ihtiyacını bundan mı alıyor eğer 2.cisi ise mükemmel

Takılan cihazı şarj ediyor.Tabiki şarj olduktan sonra takılı kalırsa 2. söylediğin durumda olur mantıken.
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aslanistan 6 yıl
Kaça gelirse gelsin çok ağır hacı. Telefonda 20 gramı dert ediyoruz. 900 gram bataryayı nerede taşıyacağız da kendini belli ettirmeyecek. Genel kullanım için pratik olmasa da ihtiyacı olan muhakkak olacaktır.
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savasserter 6 yıl
Ne kadar sürede şarj ettiği de önemli.
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Rouvax 6 yıl
dağcı isen ok yoksa saçmalık
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itachi237 6 yıl
alınabilir.
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Rangle 6 yıl
Bu ürün telefonun mevcut bataryasını şarj mı ediyor yoksa telefonu bu cihaza bağladığımızda enerji ihtiyacını bundan mı alıyor eğer 2.cisi ise mükemmel
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K.can.tas 6 yıl
Dağcı doğacı olmadıktan sonra almaya değmez
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bayraak 6 yıl
900g ram ne abi ya nerdeyse 1 kilo hiç te kompakt olmamış
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|M|N|Ç| 6 yıl
O 76,95$ Türkiyeye gelene kadar 300-400 lira olur ki değmez o parayada ama işe yarıycak bi cihaz olmuş
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