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Nexus 7, Android 4.1.1 sürümüne güncellendi

6 yıl
8,6b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS tarafından üretilen ME370T model numaralı Google'ın ilk tablet bilgisayarı Nexus 7, bugün Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonuna güncellendi. Google I/O katılımcılarına dağıtılan Android 4.1 yüklü tabletlere gelen yazılım güncellemesinin, satışa çıkacak ürünlere yüklenen stabil sürüm olduğu tahmin ediliyor.
12.6MB büyüklüğündeki yazılım güncellemesi, cihaz sahiplerine OTA olarak ulaşıyor. İşletim sistemi sürümünü 4.1.1, yapı numarasını JRO03C'ye yükselten paket, bazı hataların ve gereksiz veri kayıtlarının çözümünü içeriyor, test sürümündeki bir takım problemleri gideriyor.
Genel olarak performansta artış ve tepki süresinde azalma gözleniyor. Kilit ekranındaki açılışta yaşanan duraksama giderilmiş, Google Now uygulamasının stabilitesi sağlanmış, arayüz hızı arttırılmış. Son olarak da Google Wallet eklenmiş. Bundan sonra Nexus 7 kullanıcıları NFC özelliklerini kullanarak ödeme ve benzeri işlemleri tabletleriyle yapabilecek.
Test sürecinden çıkan Nexus 7 ve Jelly Bean'in bu güncellemeyle kararlı hale getirildiğini söyleyebiliriz. Artık tüketicilere 1-2 hafta içerisinde dağıtımı başlayacak Nexus 7'yi beklemek düşüyor.  

http://www.androidpolice.com/2012/07/10/ota-update-jro03c-pushing-to-nexus-7-now-brings-android-4-1-1-speeds-up-a-few-things-squashes-bugs/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
nwxus7 tab çıksın hemen alıyorum harika bir cihaz .)
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DH Misafiri 6 yıl
türkiyeye gelmesini beklemeyin google playdan alabiliyorsunuz
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utkuberk 6 yıl
nasıl alcaz google playde yok
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utkuberk 6 yıl
nasıl alcaz google playde yok
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Secteria 6 yıl
Ya bu tabletın arkasında kamera yokmuş olurmu öyle arkasında kamera olsa alıcam kamerası yok dusundurdu :(
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nevai 6 yıl
Tablette nfc sizce de gereksiz değil mi ?
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theasus 6 yıl
Nexus 7 ne zaman Türkiye'ye gelecek resmi bir bilgi var mi?
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