Nexus 7 ile ilgili görsel çalışmalar ve yeni iddialar internette paylaşıldı

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Son dönemlerde üzerinde en çok iddia dönen ürünlerden birisi, Google'ın Asus ortaklığıyla tanıtması beklenen 7 inçlik Nexus tableti.
Bu hafta başlayacak Google I/O 2012 konferansında gözler Google ve Asus yetkililerinde olacak. Gizmodo Avustralya sitesi ise tablet ile ilgili bir eğitim dökümanını elde ettiğini iddia ederek, talimatlara uygun şekilde tabletin görsel bir çalışmasını yapmış.
Modelde 1.3GHz hızında çalışan Tegra 3 yongada sistemi ve 7 inçlik 1280 x 800 piksellik IPS dokunmatik ekran kullanılacağı belirtiliyor. 1GB RAM, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 1.2MP ön kamera, 9 saat kullanım süresi, NFC yongası, Android Jelly Bean işletim sistemi modelin sahip olduğu diğer özellikler.
Satış fiyatı ise 8GB versiyon için 199$, 16GB versiyon için 249$ şeklinde belirlenmiş. Site yayınladıkları görselin yeni modeli birebir yansıttığını iddia ediyor. Nexus tablet ile ilgili iddialar genelde birbiriyle benzeşiyor. Ekran, işlemci veya işletim sistemi ile ilgili farklı bir görüş bugüne kadar ortaya atılmadı.
ASUS'un CES 2012 fuarında 7 inçlik ekrana ve Tegra 3 işlemciye sahip Eee Pad MeMO 370T modelini tanıtması ve ardından modelin bir daha ortalarda gözükmemesi aslında iddiaların bir nevi kaynağını oluşturuyor.
Bu yıl ki I/O konferansı Android işletim sistemi adına oldukça ses getirecek lansmanların yapılacağı bir konferans olabilir. Yeni Android sürümü, Nexus tablet, Google'ın kendi perakende kanalı, yeni uygulamalar gibi pek çok önemli soru işaretinin konferansta cevabını bulması bekleniyor.
http://www.gizmodo.com.au/2012/06/this-is-googles-new-nexus-tablet-the-nexus-7/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şu anda ipad 2 kullanıyorum ve memnun değilim.
Fakat 500 $ lık android tabletlerinde ipad kadar iyi olmadığını biliyorum.
Sadece nete girmek, fotoğraf bakmak, kitap dergi okumak için 7" çok daha iyi olacak. Zaten tabletle başka birşey yapılmıyor. Üstünede sadece 200 dolar olursa tadından yenmez.
ipad le çok uğraştım fakat ne download yapabiliyor adam akıllı, ne dosya düzenlemeye müsaade ediyor.
en basit örnek herhangi bir programın birşeyler çekmesi için illa açık olması gerekiyor. multitasking var diyorlar arka planda en ufak uygulama çalışmıyor. sadee programın donmuş bir görüntüsünden açtığın an devam ediyorsun. Okuduğum bir makaleyi getpocket.com a yüklemek için ille bookmarklet arayıp bulmam gerekiyor(android deki paylaş menüsü iosta yok. ios 6 ya facebook la paylaşmayı entegre edeceklermiş bunu da marifet gibi söylüyorlar)
Birde flash için o kadar konuşuldu yazıldı ama flash olmadan internetinde maalesef keyfi çıkmıyor. 10" ekranda mobil sitelere bakmanın hiçbir anlamı yok.
Surface'in ivy bridgle ile donatılan modeli sunumlarında da belirtildiği üzere ultrabook segmentiyle rekabet edecek ve fiyatları da yine ultrabookların fiyat seviyesinde olacak. ARM tabanlı çözümü ise mevcut tabletlerin fiyat seviyesinde olacağı söyleniyor fakat ben inanmıyorum ki ASUS Nexus 7 seviyesinde olsun.
Bu yüzden dereyi görmeden paçaları sıvamamak gerek, cihazlar raflara düştüğünde ve testleri yapıldığında vatandaş kendisi için optimum çözümü tercih edecektir zaten.
200$ a 32 GB koymalarını 10" ekran koymalarını 8 mp kamera koymalarını bekliyorsan sanada bişey demiyorum
microsoft gibi çok yenilikçi bir ürünü piyasaya sunması gerekiyor ancak bu bildiğimiz tablet.... sadece fiyatı gayet alınabilir seviyede....
tabi türkiyede kendini zeki sanan satıcılar sayesinde bu fiyat hayal