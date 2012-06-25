Nexus 7 ile ilgili görsel çalışmalar ve yeni iddialar internette paylaşıldı

Son dönemlerde üzerinde en çok iddia dönen ürünlerden birisi, Google'ın Asus ortaklığıyla tanıtması beklenen 7 inçlik Nexus tableti.





Bu hafta başlayacak Google I/O 2012 konferansında gözler Google ve Asus yetkililerinde olacak. Gizmodo Avustralya sitesi ise tablet ile ilgili bir eğitim dökümanını elde ettiğini iddia ederek, talimatlara uygun şekilde tabletin görsel bir çalışmasını yapmış.





Modelde 1.3GHz hızında çalışan Tegra 3 yongada sistemi ve 7 inçlik 1280 x 800 piksellik IPS dokunmatik ekran kullanılacağı belirtiliyor. 1GB RAM, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 1.2MP ön kamera, 9 saat kullanım süresi, NFC yongası, Android Jelly Bean işletim sistemi modelin sahip olduğu diğer özellikler.





Satış fiyatı ise 8GB versiyon için 199$, 16GB versiyon için 249$ şeklinde belirlenmiş. Site yayınladıkları görselin yeni modeli birebir yansıttığını iddia ediyor. Nexus tablet ile ilgili iddialar genelde birbiriyle benzeşiyor. Ekran, işlemci veya işletim sistemi ile ilgili farklı bir görüş bugüne kadar ortaya atılmadı.

ASUS'un CES 2012 fuarında 7 inçlik ekrana ve Tegra 3 işlemciye sahip Eee Pad MeMO 370T modelini tanıtması ve ardından modelin bir daha ortalarda gözükmemesi aslında iddiaların bir nevi kaynağını oluşturuyor.





Bu yıl ki I/O konferansı Android işletim sistemi adına oldukça ses getirecek lansmanların yapılacağı bir konferans olabilir. Yeni Android sürümü, Nexus tablet, Google'ın kendi perakende kanalı, yeni uygulamalar gibi pek çok önemli soru işaretinin konferansta cevabını bulması bekleniyor.