Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nexus 7 ile ilgili görsel çalışmalar ve yeni iddialar internette paylaşıldı

6 yıl
2,5b
1
19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemlerde üzerinde en çok iddia dönen ürünlerden birisi, Google'ın Asus ortaklığıyla tanıtması beklenen 7 inçlik Nexus tableti.

Bu hafta başlayacak Google I/O 2012 konferansında gözler Google ve Asus yetkililerinde olacak. Gizmodo Avustralya sitesi ise tablet ile ilgili bir eğitim dökümanını elde ettiğini iddia ederek, talimatlara uygun şekilde tabletin görsel bir çalışmasını yapmış.

Modelde 1.3GHz hızında çalışan Tegra 3 yongada sistemi ve 7 inçlik 1280 x 800 piksellik IPS dokunmatik ekran kullanılacağı belirtiliyor. 1GB RAM, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 1.2MP ön kamera, 9 saat kullanım süresi, NFC yongası, Android Jelly Bean işletim sistemi modelin sahip olduğu diğer özellikler.

Satış fiyatı ise 8GB versiyon için 199$, 16GB versiyon için 249$ şeklinde belirlenmiş. Site yayınladıkları görselin yeni modeli birebir yansıttığını iddia ediyor. Nexus tablet ile ilgili iddialar genelde birbiriyle benzeşiyor. Ekran, işlemci veya işletim sistemi ile ilgili farklı bir görüş bugüne kadar ortaya atılmadı.
ASUS'un CES 2012 fuarında 7 inçlik ekrana ve Tegra 3 işlemciye sahip Eee Pad MeMO 370T modelini tanıtması ve ardından modelin bir daha ortalarda gözükmemesi aslında iddiaların bir nevi kaynağını oluşturuyor. 

Bu yıl ki I/O konferansı Android işletim sistemi adına oldukça ses getirecek lansmanların yapılacağı bir konferans olabilir. Yeni Android sürümü, Nexus tablet, Google'ın kendi perakende kanalı, yeni uygulamalar gibi pek çok önemli soru işaretinin konferansta cevabını bulması bekleniyor.

http://www.gizmodo.com.au/2012/06/this-is-googles-new-nexus-tablet-the-nexus-7/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pardus Linux 6 yıl
Çok şık gözüküyor fiyatı da uygun ama Türkiye'ye bu fiyatan gelmeyeceği kesin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Luigi 6 yıl
valla ben almak için bekliyorum.
şu anda ipad 2 kullanıyorum ve memnun değilim.
Fakat 500 $ lık android tabletlerinde ipad kadar iyi olmadığını biliyorum.
Sadece nete girmek, fotoğraf bakmak, kitap dergi okumak için 7" çok daha iyi olacak. Zaten tabletle başka birşey yapılmıyor. Üstünede sadece 200 dolar olursa tadından yenmez.

ipad le çok uğraştım fakat ne download yapabiliyor adam akıllı, ne dosya düzenlemeye müsaade ediyor.
en basit örnek herhangi bir programın birşeyler çekmesi için illa açık olması gerekiyor. multitasking var diyorlar arka planda en ufak uygulama çalışmıyor. sadee programın donmuş bir görüntüsünden açtığın an devam ediyorsun. Okuduğum bir makaleyi getpocket.com a yüklemek için ille bookmarklet arayıp bulmam gerekiyor(android deki paylaş menüsü iosta yok. ios 6 ya facebook la paylaşmayı entegre edeceklermiş bunu da marifet gibi söylüyorlar)

Birde flash için o kadar konuşuldu yazıldı ama flash olmadan internetinde maalesef keyfi çıkmıyor. 10" ekranda mobil sitelere bakmanın hiçbir anlamı yok.


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRUEHAUF 6 yıl
Çin tableti alacaktım ama bu tableti görünce beklemeye geçtim.Ne de olsa ASUS.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asterisk* 6 yıl
bu asus win8 rt'nin en büyük oyuncularından olacak merak etmeyin. yine bunun gibi ucuz tabletler de çıkacaktır win8'de. bunun acer'ı, lenovo'su, hp'si, sony'si falan da var. bu markalar tableti bilgisayar olarak düşünüp tasarlayacaklar ve bu işte hiç de tecrübesiz değiller. tabletler win8 ile büyük akıllı telefonlardan küçük bilgisayarlara tamamen geçiş yapacaklar. bu da android'in tablet pazarından silinmesiyle sonuçlanacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Elbetde tam olarak belli değil ama, tasarım başda olmak üzere işlemci, ekran kalitesi (IPS)Ram ve çözünürlük ile gelen yeni sürüm Android Jelly Bean için uygun bir fiyat merak ediyoruzz..:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali4444 6 yıl
Bu ürün için temmuzda çıkaca diyorlar ama hiç zannetmiyorum anca ağutos sonlarında çıkar çünki teknolojik ürünlerin çıkış tarihi genelde ileri atılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fyilmaz 6 yıl
şu ürün çıksada alsak bu fiyata süper olur.. pahalı bir telefon alacağıma benim eski htc desire + nexus tablet iyi olur sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Surface iyi-güzel-yenilikçi vs. vs. ancak burada bizlerin ele alması gereken başka bir parametre mevcut, bu da fiyat/performans-fonksiyonalite oranı.
Surface'in ivy bridgle ile donatılan modeli sunumlarında da belirtildiği üzere ultrabook segmentiyle rekabet edecek ve fiyatları da yine ultrabookların fiyat seviyesinde olacak. ARM tabanlı çözümü ise mevcut tabletlerin fiyat seviyesinde olacağı söyleniyor fakat ben inanmıyorum ki ASUS Nexus 7 seviyesinde olsun.
Bu yüzden dereyi görmeden paçaları sıvamamak gerek, cihazlar raflara düştüğünde ve testleri yapıldığında vatandaş kendisi için optimum çözümü tercih edecektir zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicool 6 yıl
türkiyede 400-450 lira(resmi getiri değil getirip satanlar için diyorum) gibi bir fiyatı olursa hemen bir 8 gb lık kapmayı düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 6 yıl
8 gblık model nedir yahu,zaten bazı özelliklerden kısılmış birde kapasitesi az.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Selfroot 6 yıl haymatloshan
haymatloshan

8 gblık model nedir yahu,zaten bazı özelliklerden kısılmış birde kapasitesi az.

200$ a 32 GB koymalarını 10" ekran koymalarını 8 mp kamera koymalarını bekliyorsan sanada bişey demiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Android uzun süredir kullanılıyor ve iyiye kararlı hale geldi. Surface'in tepeden inip Android'in tahtını sallayabilesi yakın bir gelecekte mümkün değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafa080 6 yıl
$199 8GB ve söylenilen özellikler için iyi fiyat.Ben ainol veya bu tableti almayı düşünüyorum.Şuan beklemedeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkt 6 yıl
jely bean telefon değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 6 yıl
surface den sonra google ın işi zor...

microsoft gibi çok yenilikçi bir ürünü piyasaya sunması gerekiyor ancak bu bildiğimiz tablet.... sadece fiyatı gayet alınabilir seviyede....

tabi türkiyede kendini zeki sanan satıcılar sayesinde bu fiyat hayal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 6 yıl
Bende bekliyorum bu ıq konferansını jely bean bu benim ilk telefonum olacakkkk hadi hayırlısıııı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2462 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, google ve
2 etiket daha asus jelly bean
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Özel Röportaj: TTNET'in Genel Müdür Tahsin Yılmaz ile TTNET ve Tivibu'nun Son Durumunu Konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim