Nexus 7 ve Transformer Pad TF701T gelecek yılın ilk aylarında Google Play for Education ile satışa çıkacak









Google’ın eğitime yönelik uygulama geliştirmek amacıyla ay başlarında faaliyete soktuğu Google Play for Education (Google Play Eğitim Servisi), ilk tablet örneklerini ülkemize getirmeye hazırlanıyor.





Asus, Nexus 7 2013 ve Transformer Pad TF701T modellerinin Google Play Eğitim Servisi yüklü versiyonlarını 2014 yılının ilk aylarında ülkemiz pazarına sunacağını duyurdu.





Google Play Eğitim Servisi öğretmen ve öğrencilerin eğitim içerikli uygulamalara ve videolara ulaşmasını kolaylaştırıyor. Servisteki içerikler eğitimcilerin denetiminden geçiyor.





Android 4.3 ile birlikte ebeveynlerin veya eğitmenlerin çocuklara yetişkin içeriklerine erişim sınırlaması getirebileceği özellikler de geliyor. Böylece eğitim tabletleri üzerinde tam bir kontrol sağlanabiliyor.





Nexus 7 2013 modelinde 7 inçlik Full HD IPS ekran, Gorilla Glass panel, Snapdragon S4 Pro yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, Android 4.3 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 3950mAh batarya şeklinde özellikler mevcut.





Transformer Pad TF701T modelinde ise 10.1 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlükte IPS ekran, Tegra 4 yongaseti, 2GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.3 güncellemesi şeklinde özellikler yer alıyor. Asus bu modelin eğitim versiyonunun satışa sunulacağını duyurdu.