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Nexus 7 ve Transformer Pad TF701T gelecek yılın ilk aylarında Google Play for Education ile satışa çıkacak

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 7 ve Transformer Pad TF701T gelecek yılın ilk aylarında Google Play for Education ile satışa çıkacak

Google’ın eğitime yönelik uygulama geliştirmek amacıyla ay başlarında faaliyete soktuğu Google Play for Education (Google Play Eğitim Servisi), ilk tablet örneklerini ülkemize getirmeye hazırlanıyor.

Asus, Nexus 7 2013 ve Transformer Pad TF701T modellerinin Google Play Eğitim Servisi yüklü versiyonlarını 2014 yılının ilk aylarında ülkemiz pazarına sunacağını duyurdu. 

Google Play Eğitim Servisi öğretmen ve öğrencilerin eğitim içerikli uygulamalara ve videolara ulaşmasını kolaylaştırıyor. Servisteki içerikler eğitimcilerin denetiminden geçiyor. 

Android 4.3 ile birlikte ebeveynlerin veya eğitmenlerin çocuklara yetişkin içeriklerine erişim sınırlaması getirebileceği özellikler de geliyor. Böylece eğitim tabletleri üzerinde tam bir kontrol sağlanabiliyor.

Nexus 7 2013 modelinde 7 inçlik Full HD IPS ekran, Gorilla Glass panel, Snapdragon S4 Pro yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, Android 4.3 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 3950mAh batarya şeklinde özellikler mevcut.

Transformer Pad TF701T modelinde ise 10.1 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlükte IPS ekran, Tegra 4 yongaseti, 2GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.3 güncellemesi şeklinde özellikler yer alıyor. Asus bu modelin eğitim versiyonunun satışa sunulacağını duyurdu. 

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Killerboy33 5 yıl
foz54
Tf701t sadece vatanda var 1400 lira, yeni nexus 7 ise hiçbir yerde satılmıyor. Asus resmi olarak uygun fiyata getirirse süper olur

Yeni nexus 7 daha gelmicek Ocak sonu belki ama yarın kampanya var 1100 tl olcak vatanda kılıf hediyeli TF701T
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acer_sahibi77 5 yıl Killerboy33
Hocam vatan bir haftasonu 1169tl'ye satmıştı tf701t'yi... Yarın 1100 tl'ye satacağı bilgisini nereden aldınız hocam. Bir de nerede satacak o fiyata mağazada mı yoksa internette mi? Fiyatı gerçekfen çok iyi. Yurtdışında bile daha pahalı...
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Killerboy33 5 yıl
scipiotheafricanus
ASUS TF701T nerede 1100 TL? Valla ben göremedim, hemen alırım.

Yarın vatandan 1100 Tl ye yanında Sleeve kılıfı 138 tl oda fiyata dahil 1100 TL:) yarın alabilrsin.
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Nokia Specialist 5 yıl
Education versiyon olması/olmaması bir root a bakar
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seven44 5 yıl
MegaWolt38

Tabletin kenarlarının hacmi, ekrandan daha çok yer kaplıyor.

+1
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Umutcan 5 yıl seven44
seven44

MegaWolt38

Tabletin kenarlarının hacmi, ekrandan daha çok yer kaplıyor.

+1

+2 beni tasarımda görsellik olarak en rahatsız eden şey.
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MegaWolt38 5 yıl
Tabletin kenarlarının hacmi, ekrandan daha çok yer kaplıyor.
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foz54 5 yıl
Tf701t sadece vatanda var 1400 lira, yeni nexus 7 ise hiçbir yerde satılmıyor. Asus resmi olarak uygun fiyata getirirse süper olur
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scipiotheafricanus 5 yıl
ASUS TF701T nerede 1100 TL? Valla ben göremedim, hemen alırım.
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Killerboy33 5 yıl
TF701T şuanda piyasa da rakipsiz bence IGZO panel bide bu model şuanda dockla beraber zaten satışta hemde fiyatı 1100 TL :)
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Gladiotürk 5 yıl
Harika bir haber
Tabletlerin özellikleri oldukça iyi. Epey rağbet görecektir.
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