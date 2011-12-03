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Nexus S sahibi Google çalışanları Android 4.0 güncellemesi almaya başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nexus S sahibi Google çalışanları Android 4.0 güncellemesi almaya başladı
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Google iki ay önce yaptığı açıklamasında, tüm Nexus S kullanıcıları için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi sunacağını açıklamıştı. Bu yönde ilk adımı atan firma, Nexus S sahibi çalışanları için yeni işletim sistemini sunmaya sunmaya başladı. Bazı Google çalışanları sosyal medya hesaplarında  durumu doğrularken, bu gelişmeden yola çıkarak genel kullanıma yönelik Android 4.0 güncellemesinin kısa süre içerisinde yayınlanacağı da söylenebilir. 
Resmi tanıtımı 19 Ekim'de yapılan ve geçtiğimiz ay içerisinde Samsung üretimi Galaxy Nexus ile birlikte kullanıma sunulan Android 4.0 Ice Cream Sandwich, arayüz güncellemelerinden yeni özelliklere, performans odaklı iyileştirmelerden çeşitli kullanım kolaylıklarına irili ufaklı çok sayıda yenilik sunuyor. Google'ın kendi markasını taşıyan telefonlara ek olarak önde gelen akıllı telefon üreticileri de var olan güncel telefon modelleri için Android 4.0 güncellemesini önümüzdei yılın ilk çeyreği ile birlikte yayınlayacaklarını ifade ediyorlar. 
Nexus S sahibi Google çalışanları Android 4.0 güncellemesi almaya başladı
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NDS 7 yıl en beğenilen
Bence Google, Google çalışanlarına birer galaxy nexus hediye etmeli
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Whisper911 7 yıl
htc cha cha aldım pek beklentim yoktu ama bu kadar da desteksiz olabileceğini düşünmemiştim... s off bile yapamadım daha anasını satayım meğer desire da ne destek , kullanıcı varmış forumlarda...
android 4.0 ı geçtim s off ve rootlamaya razı haldeyim...
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DH Misafiri 7 yıl
android 4.1 mi çıktı :) tüm dünya 4.0 beklerken bu 4.1 i nerde gördün acaba arkadaşım
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LordMayros 7 yıl
4.0 betayı yükledim ama stabil degildi sürekli herşeye kapamaya zorla diyordu OTA çıksada rahatlasak
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Makaroncu 7 yıl
Nexus S = Galaxy S
yani bizede geliyo :D
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smart1978 7 yıl
Android 4.1 çıktı... Nexus S için Android 4.1 olarak niye güncellenmiyor? ...
Kendilerine iş çıkartıyorlar.. Bu sefer Android 4.1 için birkaç ay filan beklenir herhalde...
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mattboy 7 yıl
4 4 4 4 4 4 ;)
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LordMayros 7 yıl
yok hala 2.3.6 var yakında verir heralde OTA 4.0 ı
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NDS 7 yıl en beğenilen
Bence Google, Google çalışanlarına birer galaxy nexus hediye etmeli
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LordMayros 7 yıl
bende denesemmi acaba belki arada bbenimkinde günceller
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