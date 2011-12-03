Nexus S sahibi Google çalışanları Android 4.0 güncellemesi almaya başladı

Google iki ay önce yaptığı açıklamasında, tüm Nexus S kullanıcıları için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi sunacağını açıklamıştı. Bu yönde ilk adımı atan firma, Nexus S sahibi çalışanları için yeni işletim sistemini sunmaya sunmaya başladı. Bazı Google çalışanları sosyal medya hesaplarında durumu doğrularken, bu gelişmeden yola çıkarak genel kullanıma yönelik Android 4.0 güncellemesinin kısa süre içerisinde yayınlanacağı da söylenebilir.

Resmi tanıtımı 19 Ekim'de yapılan ve geçtiğimiz ay içerisinde Samsung üretimi Galaxy Nexus ile birlikte kullanıma sunulan Android 4.0 Ice Cream Sandwich, arayüz güncellemelerinden yeni özelliklere, performans odaklı iyileştirmelerden çeşitli kullanım kolaylıklarına irili ufaklı çok sayıda yenilik sunuyor. Google'ın kendi markasını taşıyan telefonlara ek olarak önde gelen akıllı telefon üreticileri de var olan güncel telefon modelleri için Android 4.0 güncellemesini önümüzdei yılın ilk çeyreği ile birlikte yayınlayacaklarını ifade ediyorlar.